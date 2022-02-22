Взрослые Игры. Чем закончатся споры о возрастном цензе в спорте

Международные спортивные функционеры оказались перед необходимостью жестко ограничить участие в больших стартах несовершеннолетних спортсменов.

У Международного олимпийского комитета — новая головная боль. Многочисленные скандалы с жестокостью и насилием тренеров по отношении к несовершеннолетним спортсменам во взрослых командах, а также появление статуса «защищенного лица до 16 лет» во Всемирном антидопинговом кодексе практически не оставляют вариантов для участия детей в Олимпиадах и других крупных соревнованиях. МОК в своей обычной манере перекладывания ответственности сбросил этот вопрос на уровень международных федераций. Однако разнобой, который пока творится при определении «возрастных планок», требует срочного вмешательства. Иначе на ближайших Играх в Париже-2024 плохо будет всем.

Чистая физиология

Многие знают историю о том, как сборная Китая по спортивной гимнастике была лишена бронзовой медали Олимпиады-2000 из-за спортсменки по имени Дун Фансяо. Эта девушка (сама или с чьей-то помощью) подделала документы о рождении и обошла запрет на участие во взрослых стартах для детей до 16 лет, введенный Международной федерацией гимнастики (FIG). Обман удалось раскрыть только через восемь лет, когда Дун стала рефери и прислала в FIG свой настоящий паспорт. Уже тогда всем стоило крепко задуматься. Спортсменка пошла на подлог, но не для того, чтобы «сбросить пару лет» (как порой жульничают в юниорском спорте), а наоборот. И это совсем не героизм, а серьезнейшее нарушение правил.

В чем же проблема? В чистой физиологии. Давно известно, что в «акробатических» видах спорта, связанных с гибкостью, четкой координацией и бесстрашием при выполнении трюков, подростки от 10 до 15 лет могут иметь преимущество перед взрослыми. Разные дисциплины гимнастики, прыжки в воду, фигурное катание — во всех этих видах давно действуют достаточно суровые возрастные цензы для перехода во взрослый спорт. Иначе соревнования здесь давно бы превратились в «детский сад». И вопрос не только в том, чтобы дать шанс на медали взрослым спортсменам. Просто большой спорт, как ни крути, очень жестокая тема. И нет никакой гарантии, что дети идут на все риски добровольно и осознанно.

Сейчас, когда в большинстве цивилизованных стран к психическому и физическому здоровью детей относятся очень трепетно, а тренер может лишиться работы за любое неловкое слово и даже за неловкий жест в отношении несовершеннолетних, включение подростков в национальные сборные на соревнованиях уровня Олимпиады — очень серьезный поступок. Да, все мы помним, как в Токио-2020 в скейтборде медали взяли 12-летняя Кокона Хираки и 13-летняя Скай Браун. Но тут надо понимать, что федерация по скейтборду создавалась в страшной спешке, и отсутствие возрастных барьеров на взрослых соревнованиях в этом виде спорта — до первой серьезной травмы несовершеннолетнего или до первого большого скандала с абьюзом в отношении юного спортсмена.

Юридическая проблема и моральные потрясения

Беспокойство о юном поколении привело к появлению в новой редакции Всемирного антидопингового кодекса понятия «защищенное лицо», под которое подпадают все дети до 16 лет на международных стартах и до 18 лет — на национальных. И этим «защищенным лицам» даются значительные послабления в жесткой схеме «борьбы за чистый спорт». Это очень правильное решение, но, когда «защищенные» попадают на взрослые соревнование уровня Олимпийских игр, возникает законный вопрос: а не оказываются ли подростки в более выгодном положении, чем их взрослые конкуренты? Да, многие профи относятся к детям снисходительно, и дать им фору вроде как даже благородно. Но, как я писал выше, порой молодость — это вовсе не недостаток, а дополнительное преимущество.

Конечно, в разных видах спорта ситуации совершенно разные. Например, в лыжных гонках, велоспорте, легкой атлетике, тяжелой атлетике, борьбе проводятся соревнования «андеров» (юниоров) до 23 лет — только ради того, чтобы молодежь не заскучала без медалей за спинами более сильных дядь и теть. Здесь нет даже речи о том, чтобы взрослые спортсмены опасались конкуренции со стороны подростков. Однако сейчас речь даже не о спортивных результатах, а о том, что выступление несовершеннолетних на Олимпиадах создает серьезную юридическую проблему, не говорят уже о моральных издержках, когда весь мир видит, как жесткий взрослый мир ломает юного спортсмена, который вне спорта еще не успел начать взрослую жизнь.

В общем, МОК уже просто не может делать вид, что все идет как надо. Если, конечно, эта организация все еще претендует на лидерство в мировом спорте. Потому что международные федерации сейчас бросает то в жар, то в холод — от полного отрицания ограничений до введения странного и рекордно высокого ценза в 17 лет в фигурном катании (более высокая возрастная планка сейчас лишь в любительском боксе, где во взрослых стартах можно участвовать только с 19 до 40 лет). Чем авторы реформ в ISU обосновывают ограничение именно в 17 лет, а не в 16 или, скажем, в 18 — огромная загадка. И если МОК не хочет, чтобы соревнования фигуристов в угоду конъюнктуре деградировали и обесценились, необходимо вмешаться в этот процесс с какими-то научными выкладками.

Когда перемены — к лучшему

То, что Олимпиада — не место для детей и что какая-то общая возрастная планка должна быть, по-моему, очевидно. Другой вопрос, какой именно возрастной ценз наиболее справедлив. Потому что время достижения подростком совершеннолетия в разных странах и в разных культурах совершенно разное. И 16 лет, обозначенные в Кодексе ВАДА, — тоже очень условная граница. Наверняка все помнят Уильяма Шекспира, описывающего монолог матери Джульетты, адресованный 14-летней девушке:

Так вот подумай. Меньших лет, чем ты,

Становятся в Вероне матерями,

А я тебя и раньше родила.

То есть в средневековой Западной Европе беременность в 13 лет могла считаться нормой. Конечно, с XIV века нравы слегка изменились, а вот физиология — вряд ли. И это лишняя иллюстрация того, что определение «совершеннолетние» в нашей жизни крайне условно. Особенно если опираться на чистую физиологию, которая может сильно отличаться и у разных народов, и у отдельных людей независимо от их национальной принадлежности. И все-таки МОК придется заняться этой сложной проблемой, потому что иначе скандалы в будущем неизбежны.

Что касается возможных возрастных перемен в фигурном катании, то многие наши болельщики очень переживают по этому поводу, опасаясь, что с повышением возрастного ценза Россия может утратить ведущие позиции — в частности, в женском одиночном разряде. Но данные опасения, как мне кажется, слишком преувеличены. Ведь у нас сейчас очень сильные спортсменки практически в любой возрастной группе. Не все они на пике формы, но приспособились же мы к предыдущим глобальным изменениям, когда была полностью изменена система оценивания выступлений. Значит, освоимся и с новым возрастным цензом, а может, еще и обернем эти перемены себе на пользу.