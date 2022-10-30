Петросян обыграла Трусову после перехода. Охранники не узнали Тутберидзе

Петросян занимает первое место без аншлага, но с уверенной победой.

Фигурное катание. Гран-при России, 2-й этап

Женщины

1. Аделия Петросян («Хрустальный») — 239,31

2. Софья Самоделкина (ЦСКА) — 218,73

3. Александра Трусова (ЦСКА) — 208,55

Уже перед вторым этапом «Гран-при» было понятно, что Аделия Петросян — одна из фавориток, если не главная. После ухода Трусовой из «Хрустального» она стала в Сочи первым номером группы Тутберидзе. Трусова не в лучшей форме, как бы она ни говорила про «нормальную». Самоделкину Аделия уже обыгрывала, пусть и спорным решением, на чемпионате России. Поэтому победить обоих новичков группы Соколовской, которая набирает силу с каждым месяцем, было для команды «Хрустального» репутационно важно.

Кстати, формально олимпийский парк находится сейчас не в Сочи — его «оторвали» от города и сделали федеральной территорией в рамках поселка городского типа Сириус. Так что и футбольный, и хоккейный «Сочи», которые играли по соседству одновременно с катавшимися фигуристами, играют не в Сочи. Такая вот загогулина.

Отдыхающие в Сочи на фоне олимпийских объектов. Фото «СЭ»

Петросян не оставила шансов акселем

Впрочем, это не помешало Петросян победить уверенно и безапелляционно. Что это получится так — вряд ли кто ожидал. 21 балл от ближайшей преследовательницы, и это не Трусова, шедшая второй после короткой. Не будь у ученицы Тутберидзе тройного акселя в первый день — можно было бы говорить про «грибы» и несправедливость. А так 15-летняя москвичка не оставила шансов на разговоры, подобные тем, что были неделю назад про Валиеву и Акатьеву. Да, не сделала четверной риттбергер и с большим трудом справилась с четверным тулупом. Но тут же добавила секвенцию четверной тулуп + двойной аксель — и обеспечила победу. Да, у нее очень мощные компоненты, и, возможно, Самоделкина не в 21 балле, а в 15. Но на перестановку мест (и призовых денег) это не влияет.

Не первый раз слышу от разных источников — в этом сезоне нашим будут ставить много, потому что надо показать ценность наших «Гран-при» против международных. Что ж, такой подход имеет право на жизнь, если всем помогают одинаково.

Трусова не в форме — хоть и говорит обратное

Самоделкина, которая вытащила себя с пятого места на второе, заслуживает особого уважения. Сделала четверной сальхов — и вовремя остановилась, не пытаясь напрыгать все и вся. В итоге единственная в тройке откатала программу чисто. И интересно рассказала про то, как обнаружила Сашу Трусову в ЦСКА по тому, что она забрала ключ от раздевалки.

Трусова тоже заявила лишь один четверной — лутц, что можно объяснить только нелучшим физическим состоянием. Но и его не сделала и не докрутила. Недокруты были и на других прыжках. Наверное, не стоит делать из этого далекоидущих выводов. Но пару лет назад у Саши тоже был один прокат на грани 200 баллов — после перехода к Плющенко. Да, на том «Гран-при России» (ISU) все было хуже, но тот прокат стал прологом к возможному возвращению и создал критическую массу для мыслей о таком варианте. Фигуристка и журналистка Анастасия Скопцова, смотревшая рядом со мной фигурное катание, сказала, что переход пошел ей на пользу:

— Мне понравились, несмотря на ошибку в короткой, Соня Самоделкина и, конечно, Саша. Я считаю, ей на руку ее переход. Может, это странно прозвучит, может, меня кто-то захейтит. Но, по-моему, он пойдет ей на пользу, и, как она сама сказала, это ее личное решение, ей виднее, что делать. Я не вправе оценивать ее решение, но мне кажется, я бы поступила так же, — сказала чемпионка мира среди юниоров.

Сама Саша объяснила ошибки «волнением».

А кто это, почему с ней все фоткаются?

Ну и снова о тех, кто делал главное шоу. Во-первых, это оформлявшие заявки спортсменов на программы — то четверной аксель появится у мужчин, то у Бойковой/Козловского тройной аксель в каскаде с ойлером и сальховом.

Во-вторых, охранники. В субботу они удивлялись призовым, а в воскресенье не узнали Этери Тутберидзе. Спросили: «А кто это, кучерявая? Почему с ней все фоткаются?» (Цитата.) Нет, узнавать не обязаны. Но для страны, где фигурное катание вроде как в топе популярности, показательно. Нам, журналистам, есть над чем работать. Работаем дальше.

Во второй день зрителей стало чуть больше. Ранее мы писали о сложностях с посещаемостью. Стоит сказать и о другой стороне — в России мало свободных арен. Большинство заняты самым неприятным для фигуристов явлением — хоккеем. Юниоров и взрослых по разным городам не разбить — как тогда будет показывать Первый канал? Короче, есть объективные факторы, есть и субъективные. И, наверное, главная надежда здесь на руководителей федерации, которые убедят губернаторов, что фигурное катание — это круто.