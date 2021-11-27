Валиева восхитила всех в Сочи. На «Гран-при России» Камила обыграла даже мужчин

А российские одиночницы ожидаемо заняли весь пьедестал.

«Гран-при» Rostelecom Cup

Женщины. Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) — 272,71

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 229,23

3. Майя Хромых (Россия) — 219,69

4. Мэрайя Белл (США) — 210,35

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,69

6. Маделин Скиза (Канада) — 192,14

7. Виктория Сафонова (Беларусь) — 185,64

8. Рино Мацуике (Япония) — 184,36

9. Екатерина Куракова (Польша) — 175,64

10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 175,24

11. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 163,11

12. Ольга Микутина (Австрия) — 161,09

Суббота выдалась удачной для российского фигурного катания. В Сочи во всех видах наши спортсмены завоевали медали, в парном катании — и вовсе весь пьедестал. И российские фигуристки триумфально завершили российский этап серии «Гран-при», заняв первые три места.

Хромых реабилитировалась и ворвалась в тройку

Для Майи было важно откататься сильно. После короткой программы Хромых была лишь пятой, что крайне удивительно для спортсменки с ее потенциалом и такой шикарной постановкой. И в целом задача решена. Сегодня не все получилось, но было уже намного чище и увереннее, чем на турнире в Варшаве.

Начала фигуристка мощно — прыгнула каскад четверной тулуп + двойной тулуп, но затем допустила степ-аут на еще одном четверном тулупе. Далее она прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и одиночный тройной лутц.

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В протоколах также никаких сюрпризов не появилось — был отминусован лишь сольный четверной тулуп. Все остальные элементы в плюсовой зоне, а вращения и дорожка шагов — на четвертый уровень. В произвольной программе Майя стала второй, но из-за неудачной короткой программы заняла итоговое третье место.

Сама фигуристка отметила, что была нацелена на чистый прокат. Но и отметила, что, помимо явной ошибки на тулупе, были и более мелкие помарки. 154,97 — лучший результат в сезоне.

— Оцениваю прокат на четверочку, смазала выезд на втором тулупе, были мелкие помарочки, которые я хотела бы исправить. Сегодня настраивалась только на чистый прокат. Пробегали плохие мысли, но я их отбрасывала и думала только о хорошем. Насчет серии «Гран-при» — не все получилось в Италии и Сочи, я показала неплохой результат, но могла и лучше. Цели — вставить четверной сальхов и выучить тройной аксель, — подытожила Хромых.

Туктамышева ошиблась, но зажгла

Чемпионка мира и Европы была бы первой на другом этапе «Гран-при», например в Токио. Но в этом сезоне ей выпали этапы повышенной сложности — когда в соперницах была феноменальная Камила Валиева. Между этими фигуристками — целых десять лет. Когда 15-летняя Лиза уже прыгала тройной аксель, 5-летняя Валиева только собиралась переезжать в Москву и серьезно заняться фигурным катанием (а кататься она начала еще в 3,5 года).

Осознавая все это, сложно найти слова, чтобы выразить восхищение в адрес Туктамышевой. Хоть и сегодня не все получилось. В начале программы Елизавета сделала тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но затем ошиблась на сольном тройном акселе, допустив степ-аут. Остальные элементы она прыгнула уже без ошибок: тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер.

Отминусованный тройной аксель стоил фигуристке второго места в произвольной — Хромых с квадами набрала на пять баллов больше. Однако запаса в короткой программе хватило, чтоб завоевать серебро на этапе. Сама фигуристка осталась довольной своим выступлением:

— Я довольна, потому что в первую очередь удалось достичь своей цели — отобраться в финал «Гран-при». Это престижный старт, я безумно рада. Получилось не так шикарно откатать программу, потому что ноги были подуставшие, я боролась за элементы, это было видно. Не было вау-эффекта, но во второй части стало лучше. В целом положительные эмоции. Стараюсь от старта к старту набирать уверенность.

Запланированное усложнение контента? Мне кажется, удачно получилось, каскад выполнила чисто. На выезде сразу пошла в шаги, но каскад выполнен, задача сделана. В принципе, я справилась, только аксель подвел немножко, — рассказала Елизавета.

Валиева обновила рекорды и улетела в космос

«Восторг!» — Татьяна Тарасова.

«Это просто человек с другой планеты», — Александр Жулин.

«Вот так кататься нельзя!» — Алексей Ягудин.

И еще масса восхищений в адрес Камилы Валиевой, которая в Сочи показала что-то, что с трудом поддается осознанию. Мы все прекрасно понимаем, что мужское и женское одиночное катание оценивается по-разному. Но как осознать то, что НИКТО из мужчин сегодня не набрал больше, чем Камила.

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Победитель мужского турнира, грузинский фигурист Морис Квителашвили, набрал 266,33 балла. Валиева — 272,71. И нельзя не отметить то, что сегодняшний прокат — это не максимум. У Камилы была помарка с каскадом четверной тулуп + ойлер + двойной сальхов. Хоть и судьи предпочли не заметить этого — но у фигуристки не очень хорошо получилось приземление с квада, ойлер получился очень скомканным, а сальхов — только двойным.

Но какой смысл искать какие-то ошибки в каскаде, если и без него от мощи контента в программе можно улететь в космос: четверной сальхов, тройной аксель, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп + ойлер + двойной сальхов, каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.

Разумеется, Валиева обновила уже свои же рекорды — по сумме баллов и по оценке за произвольную. Но сама фигуристка скромно отмечает, что мужчины и женщины прыгают по-разному. И что ей комфортно в своей категории:

— Мне нравится в своей категории. Мужчинам легче выполнять тройные акселя и четверные прыжки, потому что у них больше мышц, они более выносливые. Когда мы делаем эти прыжки, то все по-другому, нельзя сравнивать, — рассказала Валиева.

Единственное, чего сейчас хочется пожелать фигуристке, — это здоровье. Евгения Медведева тоже в свое время всех обыгрывала. А самая заветная медаль в итоге досталась более молодой фигуристке. Камила уже сейчас показывает такое катание, что представить еще что-либо более мощное невозможно.

Уже сейчас кажется, что Валиева на пике. Но до Олимпийских игр еще два с половиной месяца. Сможет ли она додержать форму и забрать то, о чем все говорят? Увидим. А пока Камила забирает себе второе подряд золото этапа «Гран-при» с запасом от соперниц в 43,48 балла (от ближайшего преследователя). И впереди — первый взрослый финал «Гран-при».