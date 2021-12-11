Тарасова хвалит Бородину, Медведевой и Милохину придерживают оценки. Что произошло в проекте «Ледниковый период»

Шоу близится к завершению, а оценки жюри становятся все строже.

Наступила та стадия «Ледникового периода», когда в проекте уже нельзя попасть в номинацию и покинуть шоу. Все девять пар будут кататься до самого конца — в результате оценки от судей и баллы после зрительского голосования просуммируются, и победит тот, кто наберет больше всего. В жюри на этот раз, кроме бессменной главы Татьяны Анатольевны Тарасовой и практически постоянных членов комиссии Татьяны Навки и Максима Транькова, были актер Ефим Шифрин и артистка балета Светлана Захарова. А темой нового выпуска стали литературные герои.

Анонс нового шоу Авербуха и критика номера Медведевой/Милохина

«Спартака» Екатерины Бобровой и Макара Запорожского судьи не поняли. Как рассказала олимпийская чемпионка в своем Instagram, судьям раздают листочки с написанными на них образами каждой пары. Но в этот раз что-то пошло не так, и жюри считали, что Катя и Макар катают самого воина и его жену, а на самом деле никакой возлюбленной не было — Спартак боролся с богиней смерти. Номер, как и прежде, Боброва и Запорожский ставили буквально за день до съемок — наверняка это тоже играет свою роль. Здесь не только судьи не поняли образы, но еще и технически дуэт ошибся несколько раз. После нескольких максимальных 12 баллов подряд получать 5,8 обидно. Но если бы у Кати с Макаром было бы больше времени для тренировок, таких недочетов не возникло бы.

Не совсем понравился судьям номер Дарьи Мельниковой и Максима Маринина, хотя в начале проекта дуэт был одним из лидеров. Они показали современное прочтение сказки о царевне-лягушке Александра Пушкина и откатались под песню Билли Айлиш, но оценки не порадовали.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев получили свои лучшие оценки за весь проект — до 12 им не хватило одной десятой, что не так уж и плохо. Даже Татьяна Анатольевна Тарасова поставила дуэту одну шестерку — телеведущая даже не нашла слов, с чем можно сравнивать радость. По ее словам, ни свадьба, ни развод не вызывали у нее таких эмоций. Судьи отметили прогресс этой пары, хотя и опять указали, что Ксения слишком не слишком свободна в своих движениях.

Евгения Медведева в начале нового года будет звездой шоу Ильи Авербуха «Снежная королева» — фигуристка сыграет роль Герды. Ее новый номер с Даней Милохиным стал как раз анонсом этого спектакля. Блогер даже не исключил (но и не подтвердил), что исполнит роль Кая. Под нежную музыку из фильма «Интерстеллар» дуэт показал часть, где Герда встречает Кая и избавляет его от чар Снежной королевы. Сначала он сминает розу, которая превращается в труху, но в конце номера уже дарит красивый цветок своей подруге. Но судьям номер, как говорится, не зашел — возможно, как раз из-за того, что это было превью к шоу. Все 5,9, конечно, не самые плохие оценки даже в этом выпуске, но все-таки не то, к чему привыкли сами ребята. А если говорить о победе в проекте, на которую претендуют Даня и Женя, то такие баллы могут помешать им достичь своей цели.

Секрет успеха — постановки по произведениям Шекспира

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников замахнулись на бессмертное произведение «Мастер и Маргарита», и единственным видимым недочетом было падение партнерши ближе к концовке номера. Татьяна просто запнулась за что-то на льду и не удержалась на ногах. Несмотря на это, несколько судей поставили 6,0 и за технику, включая Татьяну Тарасову. Заслуженный тренер России сказала, что нет таких оценок, которые бы она дала за эту программу. Но призналась, что знала, что кто-то упадет — слишком много реквизита было разбросано на катке.

Очень оригинальный и энергетически сложный номер показали Агата Муцениеце и Александр Энберт. Он — Хома Брут, студент и богослов, главный герой повести «Вий». Она — панночка, качающаяся в гробу. В этой программе столкнулось олицетворение светлой и темной сил, хотя катались Агата и Саша в противоположных по цвету костюмах. 11,98 балла и бурная реакция от участников — подтверждение тому, что постановка удалась. Столько же получили и Яна Хохлова с Гелой Месхи, показавшие свою интерпретацию «Демона» Михаила Лермонтова. А главной фишкой номера стало падение пары с обрыва спиной вниз в конце программы — они упали куда-то в зрительный зал, но выглядело это очень натурально. Яна даже сказала, что всегда любила разные аттракционы, но здесь ей было немного волнительно.

Татьяна Волосожар/Федор Федотов получили максимальные баллы. Ведущий Алексей Ягудин даже заметил, что этому дуэту иногда не хватает площадки, приходится постоянно менять направление. Для своего очередного номера пара взяла образы Отелло и Дездемоны и прекрасно показала страсть, ревность и безумие главного героя. «Я не мечтал, что роль Отелло придет ко мне и я смогу как-то дотянуться до нее. Фантастика, что в этом проекте можно учиться всему — и профессии, и спорту, и общению с прекрасными людьми и профессионалами», — прокомментировал программу в интервью Алине Загитовой актер Федор Федотов. А главной фишкой программы стали две одинарные подкрутки подряд — на соревнованиях в правилах такое запрещено, но на шоу почему бы и не поэкспериментировать?

Шекспир вообще был популярен в этом выпуске — вот и Оксана Домнина с Кириллом Зайцевым заработали за «Катарину и Петруччо» 12 баллов. Может, всем нужно было ставить номера под произведения этого автора? Илья Авербух умудрился уместить пять действий пьесы в одной программе. Там были и шикарный стол, и юмористические эпизоды, и классные находки постановщиков, как, например, катание при долгом поцелуе, или поддержка, где Оксана была замотана в ковер.

В эфир выйдет еще несколько выпусков «Ледникового периода», но сам сезон близится к концу. Сейчас важна любая сотая балла — жюри стали строже, и нет такого, что все пары получают максимальные баллы. Тем интереснее наблюдать за конкуренцией на льду.