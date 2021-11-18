В Перми определят соперников Валиевой и Коляды на чемпионате России. Чего ждать от решающего этапа Кубка
Пока российские фигуристы разбиваются в лепешку в боях за финал Гран-при, в России тихой сапой к своей кульминации подошла отечественная серия — Кубок России. На этой неделе в Перми пройдет заключительный, пятый этап. Вчера он стартовал соревнованиями танцоров. Для многих этап может стать важнейшим стартом в карьере — даже для тех, кто здесь не присутствует. Очень много турнирных завязок сплелось в один клубок на берегах Камы.
Кубок в городе, кстати, ждут. В аэропорту на фоне легендарной надписи «Счастье не за горами» стендики с эмблемой турнира. Город, с одной стороны, с амбициями на туризм и глобальность (везде буклеты с достопримечательностями, а в аэропорту группа темнокожих музыкантов ждет свои инструменты, чтобы завтра ехать давать концерт в филармонии.
С другой, суровый уральский. В автомате продается чай и «крепкий чай». Хорошо хоть «чифирь» не написали.
В Перми определятся те, кто могут покусать фаворитов на чемпионате России
Почему это соревнование так важно? Чемпионат России в олимпийский сезон — всегда особый турнир. Кубок — отбор на предновогодний петербургский форум. Причем особая пикантность ситуации состоит в том, что окончательного понимания, сколько человек и как пройдут на чемпионат России — непонятно.
«К участию в чемпионате России допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы очков, набранных на 2 (двух) этапах Кубка России, а также по результатам участия в этапах и финале ИСУ «Гран-при» среди взрослых и юниоров. Окончательный состав участников утверждается Президентом Федерации по рекомендации тренерского совета ФФККР», — так гласит регламент федерации.
Обычно туда допускались российские участники Гран-при и успешные юниоры, но несколько вакантных мест все равно оставалось. Сколько их будет конкретно — не знает никто. Бороться надо даже за статус запасных, потому что с высокой вероятностью до выхода на лед дойдут не все заявившиеся. Если даже предположить, что федерация позволит вписаться на чемпионат всем участникам Гран-при, с Кубка России на него прорвутся очень достойные личности. Например, Алексей Ерохов, который в случае повторения своих результатов на Кубке имеет реальный шанс попасть в олимпийскую сборную. Это будет фантастическая история камбэка, которой позавидует даже Туктамышева или группа АВВА.
В мужских соревнованиях с их абсолютной непредсказуемостью попадание на чемпионат России автоматически будет делать тебя претендентом на высокое место. Вы сами видите, в каком, кхе, волатильном состоянии наши мужчины. Любой (любой!) участник Кубка с чистыми прокатами может претендовать в Питере минимум на восьмерку.
Важнейшие дни для Самодуровой и дерби Муравьёвой и Петросян
У женщин тоже пермский старт важен как минимум для нескольких фигуристок. Например, Софья Самодурова. Нет никакой гарантии, что она попадет на чемпионат России через Гран-при — с нынешними результатами федерация может не пойти навстречу немолодой по меркам женской одиночки фигуристке. Поэтому Софья едет в Пермь, и ей позарез надо выигрывать и брать 18 очков в турнирной таблице. А в соперницах у нее, например, Валерия Шульская, которая тоже близка к проходу на ЧР. Или Софья Муравьёва, которую с большой долей вероятности допустят через юниорский Гран-при — но гарантий нет, место надо доказывать. Аделия Петросян, которая практически закрывает перспективы первого места.
На все это с неподдельным интересом будет взирать Вероника Яметова из Екатеринбурга, которая покорила этот Кубок России двумя подиумами. Ей вряд ли хочется быть вытолкнутой из очереди сразу несколькими фигуристками. Отдельная интрига — битва плющенковской Муравьёвой и тутберидзевской Петросян. Практически дерби.
Таблица в мужском и женском разрядах перед этапом в Перми выглядит так:
Мужчины
1. Алексей Ерохов — 34
2. Андрей Анисимов — 32
3. Роман Савосин — 30
4. Владислав Дикиджи — 30
5. Артём Лежеев — 24
6. Андрей Лазукин — 22
7. Георгий Шестернев — 20
Кто может выбить лидеров:
Роман Атояр — 12
Даниил Буташнов — 10
Артём Ковалёв — 8
Матвей Ветлугин — 6
Очковая система: 18-16-14-12-10-8-6-4-2-1. В случае равенства очков считается сумма баллов.
Женщины
1. Софья Самоделкина — 36
2. Вероника Яметова — 30
3. Анастасия Морозова — 28
4. Вероника Петеримова — 24
5. Полина Свириденко — 20
6. Арина Онищенко — 20
7. Станислава Молчанова 18
Кто может выбить лидеров:
Софья Муравьева — 16
Валерия Шульская — 14
Ксения Гущина — 14
Софья Самодурова — 10
Битва, как видите, не на жизнь, а на смерть. Тот редкий случай, когда в фигурном катании идет реальная контактная борьба и начинается турнирная тактика. Для Самодуровой, например, непопадание на чемпионат России наверняка будет серьезным ударом по статусу, а то и карьере. Нужен чемпионат Ковалеву, который остановился в шаге от юниорского Гран-при и рискнул уйти из «Ангелов Плющенко» за своим тренером Александром Волковым. В начале предыдущего сезона он считался одним из лидеров сборной, шел на победной серии. Если к декабрю вспомнит, что такое пик формы — не исключена интервенция в борьбу за медали чемпионата России.
Так может ли Акатьева соревноваться со взрослыми?
Отдельная и странная история произошла перед пермским этапом с Софьей Акатьевой. Она сначала якобы была заявлена на турнир, но потом пропала из списков участников. Как сообщила одна из ее фанатских групп, вице-чемпионка России среди юниоров не имела права заявляться на этап в разряде мастеров спорта по возрасту. Не очень объяснимо, почему это стало известно только перед этапом.
Но главное заключается даже не в этом. Несколько дней назад Даниил Глейхенгауз сказал, что Акатьева поедет на взрослый чемпионат России и ей даже удлинили программу. Что уже совершенно загадочно. Акатьева родилась 7 июля 2007 года, на 1 июля 2021-го ей не было 14 лет, с которых принято допускать на взрослые соревнования ФФККР.
Словом, либо Даниил Маркович ошибся, либо мы имеем дело с каким-то крайне мутным прецедентом, который остался незаметным для большинства. Разобраться в нем стоит. По крайней мере взрослый Кубок суперзвезду к себе не принял.
И все эти интриги плетутся в Перми — возможно, главном регионе для русского фигурного катания после Москвы и Петербурга. Перед Гран-при России здесь явно будет что посмотреть.
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