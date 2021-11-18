В Перми определят соперников Валиевой и Коляды на чемпионате России. Чего ждать от решающего этапа Кубка

Последний шанс для парней, новая битва Тутберидзе и Плющенко и турнир жизни для Сам одуровой.

Пока российские фигуристы разбиваются в лепешку в боях за финал Гран-при, в России тихой сапой к своей кульминации подошла отечественная серия — Кубок России. На этой неделе в Перми пройдет заключительный, пятый этап. Вчера он стартовал соревнованиями танцоров. Для многих этап может стать важнейшим стартом в карьере — даже для тех, кто здесь не присутствует. Очень много турнирных завязок сплелось в один клубок на берегах Камы.

Кубок в городе, кстати, ждут. В аэропорту на фоне легендарной надписи «Счастье не за горами» стендики с эмблемой турнира. Город, с одной стороны, с амбициями на туризм и глобальность (везде буклеты с достопримечательностями, а в аэропорту группа темнокожих музыкантов ждет свои инструменты, чтобы завтра ехать давать концерт в филармонии.

С другой, суровый уральский. В автомате продается чай и «крепкий чай». Хорошо хоть «чифирь» не написали.

В Перми определятся те, кто могут покусать фаворитов на чемпионате России

Почему это соревнование так важно? Чемпионат России в олимпийский сезон — всегда особый турнир. Кубок — отбор на предновогодний петербургский форум. Причем особая пикантность ситуации состоит в том, что окончательного понимания, сколько человек и как пройдут на чемпионат России — непонятно.

«К участию в чемпионате России допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы очков, набранных на 2 (двух) этапах Кубка России, а также по результатам участия в этапах и финале ИСУ «Гран-при» среди взрослых и юниоров. Окончательный состав участников утверждается Президентом Федерации по рекомендации тренерского совета ФФККР», — так гласит регламент федерации.

Обычно туда допускались российские участники Гран-при и успешные юниоры, но несколько вакантных мест все равно оставалось. Сколько их будет конкретно — не знает никто. Бороться надо даже за статус запасных, потому что с высокой вероятностью до выхода на лед дойдут не все заявившиеся. Если даже предположить, что федерация позволит вписаться на чемпионат всем участникам Гран-при, с Кубка России на него прорвутся очень достойные личности. Например, Алексей Ерохов, который в случае повторения своих результатов на Кубке имеет реальный шанс попасть в олимпийскую сборную. Это будет фантастическая история камбэка, которой позавидует даже Туктамышева или группа АВВА.

В мужских соревнованиях с их абсолютной непредсказуемостью попадание на чемпионат России автоматически будет делать тебя претендентом на высокое место. Вы сами видите, в каком, кхе, волатильном состоянии наши мужчины. Любой (любой!) участник Кубка с чистыми прокатами может претендовать в Питере минимум на восьмерку.

Важнейшие дни для Самодуровой и дерби Муравьёвой и Петросян

У женщин тоже пермский старт важен как минимум для нескольких фигуристок. Например, Софья Самодурова. Нет никакой гарантии, что она попадет на чемпионат России через Гран-при — с нынешними результатами федерация может не пойти навстречу немолодой по меркам женской одиночки фигуристке. Поэтому Софья едет в Пермь, и ей позарез надо выигрывать и брать 18 очков в турнирной таблице. А в соперницах у нее, например, Валерия Шульская, которая тоже близка к проходу на ЧР. Или Софья Муравьёва, которую с большой долей вероятности допустят через юниорский Гран-при — но гарантий нет, место надо доказывать. Аделия Петросян, которая практически закрывает перспективы первого места.

На все это с неподдельным интересом будет взирать Вероника Яметова из Екатеринбурга, которая покорила этот Кубок России двумя подиумами. Ей вряд ли хочется быть вытолкнутой из очереди сразу несколькими фигуристками. Отдельная интрига — битва плющенковской Муравьёвой и тутберидзевской Петросян. Практически дерби.

Таблица в мужском и женском разрядах перед этапом в Перми выглядит так:

Мужчины

1. Алексей Ерохов — 34

2. Андрей Анисимов — 32

3. Роман Савосин — 30

4. Владислав Дикиджи — 30

5. Артём Лежеев — 24

6. Андрей Лазукин — 22

7. Георгий Шестернев — 20

Кто может выбить лидеров:

Роман Атояр — 12

Даниил Буташнов — 10

Артём Ковалёв — 8

Матвей Ветлугин — 6

Очковая система: 18-16-14-12-10-8-6-4-2-1. В случае равенства очков считается сумма баллов.

Женщины

1. Софья Самоделкина — 36

2. Вероника Яметова — 30

3. Анастасия Морозова — 28

4. Вероника Петеримова — 24

5. Полина Свириденко — 20

6. Арина Онищенко — 20

7. Станислава Молчанова 18

Кто может выбить лидеров:

Софья Муравьева — 16

Валерия Шульская — 14

Ксения Гущина — 14

Софья Самодурова — 10

Битва, как видите, не на жизнь, а на смерть. Тот редкий случай, когда в фигурном катании идет реальная контактная борьба и начинается турнирная тактика. Для Самодуровой, например, непопадание на чемпионат России наверняка будет серьезным ударом по статусу, а то и карьере. Нужен чемпионат Ковалеву, который остановился в шаге от юниорского Гран-при и рискнул уйти из «Ангелов Плющенко» за своим тренером Александром Волковым. В начале предыдущего сезона он считался одним из лидеров сборной, шел на победной серии. Если к декабрю вспомнит, что такое пик формы — не исключена интервенция в борьбу за медали чемпионата России.

Так может ли Акатьева соревноваться со взрослыми?

Отдельная и странная история произошла перед пермским этапом с Софьей Акатьевой. Она сначала якобы была заявлена на турнир, но потом пропала из списков участников. Как сообщила одна из ее фанатских групп, вице-чемпионка России среди юниоров не имела права заявляться на этап в разряде мастеров спорта по возрасту. Не очень объяснимо, почему это стало известно только перед этапом.

Сториз в Instagram Софьи Акатьевой.

Но главное заключается даже не в этом. Несколько дней назад Даниил Глейхенгауз сказал, что Акатьева поедет на взрослый чемпионат России и ей даже удлинили программу. Что уже совершенно загадочно. Акатьева родилась 7 июля 2007 года, на 1 июля 2021-го ей не было 14 лет, с которых принято допускать на взрослые соревнования ФФККР.

Словом, либо Даниил Маркович ошибся, либо мы имеем дело с каким-то крайне мутным прецедентом, который остался незаметным для большинства. Разобраться в нем стоит. По крайней мере взрослый Кубок суперзвезду к себе не принял.

И все эти интриги плетутся в Перми — возможно, главном регионе для русского фигурного катания после Москвы и Петербурга. Перед Гран-при России здесь явно будет что посмотреть.