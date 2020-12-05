В тишине «Мегаспорта» у лучшей российской юниорки получилось лучше, чем при зрителях.

Этап Кубка России в Москве. Короткая программа

Женщины

1. Камила Валиева — 86,20

2. Ксения Цибинова — 67,59

3. Анастасия Тараканова — 64,18

Мужчины

1. Алексей Ерохов — 86,20

2. Егор Рухин — 82,04

3. Петр Гуменник — 76,08

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 80,13

2. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 64,60

3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 62,71

Танцы

1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 81,81

2. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 76,39

3. Софья Карташова/Илья Карпов — 55,90

Пятый этап Кубка России после массовых снятий и оформления понимания, что всех все равно допустят на чемпионат страны или некий весенний национальный турнир перед чемпионатом мира, можно было бы спокойно отменить — и вряд ли бы кто-то заметил отмену. Была боязнь, что в отсутствие зрителей и лидеров действо в «Мегаспорте» превратится в профанацию. Но с первых же строк надо выразить респект тем, кто приехал. Петру Гуменнику, Камиле Валиевой, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Главным звездам, которые не «слились», хотя могли перестраховаться.

Главная загадка — почему в Москву не приехали фигуристы второго эшелона. Заявиться можно было хоть вчера, как показал опыт Дарьи Усачевой. Увидел(а), что конкуренты выбывают, — собрал(а) чемодан и в столицу, добывать освободившиеся баллы! А некоторым достаточно в машину сесть утром. У многих осталось неиспользованное право на второй этап. Внятного ответа, почему так, получить от опрошенных фигуристов не удалось. Общее понимание — не все готовы физически. Но даже, допустим, последнее место в мужском турнире дает шесть очков. Неужели они никому не нужны?

Судьи-либералы

Событий за день все-таки набралось и без этого. Это и уверенный прокат Мишиной и Галлямова с иронией Тамары Москвиной о громе аплодисментов (чудо, но он был!), и возвращение наверх Алексея Ерохова, который пока обгоняет в красивой борьбе Петра Гуменника, и объятия сестер-близнецов Окладниковых между прокатами.

Судей тоже в последнее время хочется искренне и без иронии поблагодарить за подарки в виде информационных поводов. Разумеется, сегодня не было никаких скандалов. Даже те 30 зрителей, что были на трибунах, без Соловья-Разбойника вряд ли бы смогли достойно освистать происходящее в случае надобности.

Но некоторые моменты необходимо подметить, как говорится, для протокола.

81,81 балла танцорам Анастасии Скопцовой и Кириллу Алешину. Танцы — особая материя, в которой с трудом разбираются даже профессионалы одиночного и парного катания, но в сравнении с другими результатами такие оценки, конечно, очень высоки. Уровень недалеко от медали чемпионата мира. В Казани месяц назад у них же было 79,36. С другой стороны, судейские панели выдерживают общую логику Кубка России — своих судим лояльно.

В этой же логике и результат Камилы Валиевой. 86,20 — неофициальный мировой рекорд. О'кей, очищаем от трех бонусов — 83,20. За попытку тройного акселя. Прекрасную для дебюта, докрученную, с поднятым вверх двумя руками. Но закончившуюся ошибкой. Часто за степ-аут получают куда больший минус, чем -1,12.





Валиева разозлилась

Но сама история с трикселем, конечно, идеальная иллюстрация работы Тутберидзе. Сразу после поражения от Александры Трусовой на втором этапе Кубка — видео удачной попытки в Instagram, затем тишина вплоть до соревнований. Даже на разминке не все разглядели заход на прыжок.

Но и его хватило для того, что приземлить попытку в прокате. Конкурентов у Валиевой не было, расстояние от второго места — 19 баллов. Камила, кажется, разозлилась (если этот человек вообще умеет злиться!) на произошедшее в «Мегаспорте» в начале октября. Проблем с мотивацией она точно не имела. Хотя если бы в «Хрустальном» появились они — это был бы симптом похуже кашля или потери обоняния. Кстати, кашель Камилы перед прокатом Этери Тутберидзе сегодня прокомментировала, с юмором ответив посмотревшей на тренера фигуристке: «Ну все, это штраф».

Завтра Валиева может замахнуться и на результаты Щербаковой и Трусовой, которые в этом сезоне перешагивали за 240. Если получится перебить, будет сильная заявка на чемпионат России (снова оговариваемся — если она вообще будет актуальной). За Валиевой будет нешуточная борьба за отбор на него же. Ну а у мужчин ждем развязки в разборках троицы Ерохов — Рухин — Гуменник. Но экс-ученика Тутберидзе Виктория Буцаева, кажется, поставила на ноги.

«Спартак» — со зрителями. Фигурное катание их не заслужило

«Мегаспорт» без зрителей, с одними цветастыми сиденьями, больше подходит на роль ковид-госпиталя, чем стадиона. Но, как рассказали «СЭ» представители федерации, инициатива о запрете зрителей принадлежит не им, а Роспотребнадзору. Госорганы не разрешили проводить турнир с болельщиками. Один вопрос Роспотребнадзору — почему в двух километрах на «Открытие Арене» «Спартак» в это же время играл под аккомпанемент фанатов? И почему на соседней хоккейной «ВТБ Арене» тоже все неплохо с посещаемостью хоккейного «Динамо»?

Завтра трехмесячная эпопея со взрослым Кубком России сезона-2020/21 официально закончится. Останется финал в феврале в Новгороде, городские чемпионаты Москвы и Санкт-Петербурга на следующей неделе и новогоднее веселье в Челябинске. История, которая начиналась как «главный турнир планеты», заканчивается как-то скомканно и будто тонет в жидкости аплодисментов пустого «Мегаспорта». Могло ли быть иначе — сейчас уже никто не скажет. Хуже точно могло бы.

Но общее настроение — побыстрее бы это закончилось, и давайте начнем спасать чемпионат. Впрочем, если наши спортсмены способны выходить на тренировки через пару недель после пневмонии — им не море по колено, они по воде ходить могут. И выйдут рубиться в любом состоянии.