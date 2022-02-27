Тутберидзе разгромила Плющенко, а парни окончательно всех запутали. Итоги финала Кубка

Кто поедет на юниорский чемпионат мира и состоится ли он вообще?

Кубок России. Финал

Девушки. Итоговое положение

1. Софья Акатьева — 222,22

2. Аделия Петросян — 211,44

3. Алиса Двоеглазова — 196,99

4. Вероника Жилина — 196,08

5. Виктория Морозова — 186,77

6. Мария Захарова — 184,83

7. Надежда Понтелеенко — 181,54

8. Софья Титова — 177,65

Юноши. Итоговое положение

1. Владислав Дикиджи — 251,33

2. Артем Ковалев — 238,07

3. Иван Попов — 233,19

4. Илья Яблоков — 229,17

5. Глеб Лутфуллин — 227,01

6. Андрей Анисимов — 221,51

7. Егор Рухин — 217,00

8. Кирилл Сарновский — 214,55

В Саранске завершился финал Кубка России. Теперь окончательно — следом за прокатами взрослых (по нормативам ФФКР) спортсменов свои программы показали юниоры. Итоги не удивили, хотя по ходу соревнований было неочевидно, как они завершатся. К примеру, после короткой Софья Акатьева была на четвертом месте и сильно уступала лидеру, но успех в произвольной вместе с ошибками соперниц помог ей отыграть эту разницу.

Второе место у еще одной ученицы «Хрустального» Аделии Петросян, но и третьей стала Алиса Двоеглазова, которая также тренируется у Этери Тутберидзе. Таким образом, у «Самбо-70» разгромный триумф над «Ангелами Плющенко» во главе с Вероникой Жилиной и Софьей Титовой. Любопытен исход и у парней, над которыми висел дамоклов меч отбора в сборную. Только турнир в Мордовии не то чтобы помог определить лучших. Скорее наоборот, ввел всех в еще больший ступор.

Парад ультра-си от девушек-юниорок

Мы настолько привыкли к эпохе женских ультра-си, что одним или даже двумя четверными нас уже не удивить. Наоборот, такая заявка на российских соревнованиях кажется неконкурентоспособной, особенно если она не подкреплена успешным тройным акселем. Тем не менее давайте не забывать, насколько в глобальном формате уникальна каждая девушка, исполняющая многооборотные прыжки. И тот факт, что у нас на них хотя бы заходят спортсменки с последнего места финала Кубка страны по юниорам, лучше всего говорит об уровне развития фигурного катания в России. По крайней мере в этой дисциплине. Давайте считать вместе. Мария Захарова зашла на четверной тулуп. Пусть и неудачно, но главное — прыжок в работе и по траектории движения прогресс очевиден. Алина Горбачева из Твери выехала с четверного сальхова, правда, судьи разглядели недокрут.

Софья Титова заходила на тройной аксель и два четверных сальхова. Ровно с одинаковым результатом и три падения разрушили все ее надежды занять высокое место после удачной короткой. Но ведь главное — борьба с самой собой! Алиса Двоеглазова второй раз выдает два четверных тулупа — первый чисто, сольно с касанием льда рукой. У Аделии Петросян снова чистый квадриттбергер, и этот факт продолжает поражать даже спустя столько стартов. Хочется поскорее увидеть успешную попытку на международном старте, чтобы ее зачли в книгах рекордов ISU и Гиннеса. Со второго прыжка Аделия упала, тем самым из борьбы за первое место выключилась. Хотя была ли борьба в принципе? Софья Акатьева вышла после срыва короткой как ни в чем не бывало. Загибайте пальцы: тройной аксель, четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной сальхов. И только сольный тулуп она сорвала, но главное осталась без падений.

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С новым раундом отбора на юниорский ЧМ федерация загнала себя в тупик

Для состава сборной на чемпионате мира среди юниоров итоги турнира девушек в Саранске вряд ли сыграют существенную роль. Хотя бы потому, что кроме Акатьевой на него отобрались еще Софья Самоделкина из ЦСКА и Софья Муравьева из «Ангелов Плющенко», которые в Саранск решили не приезжать. Собственно, они уже доказали свою готовность и право защищать честь страны еще в январе на первенстве страны. Здесь же, на «Мордовия арене». Выступление Петросян не было существенно лучше, чем ранее на первенстве, и тем более убедительнее прокатов Муравьевой. Еще более странно принимать решение по заменам без очного противостояния спортсменок. Двоеглазова, в свою очередь, не будет участвовать на ЮЧМ по возрасту. У этой девочки все еще впереди.

И все же нельзя не признать триумф «Хрустального». На юниорском уровне мы уже отвыкли по ходу сезона от доминирования одной школы, здесь же весь пьедестал у представительниц «Самбо-70». Евгений Плющенко может быть доволен разве что малой бронзой Титовой за короткую и Жилиной за произвольную. Гораздо больше интриг вокруг турнира юношей, поскольку у них как раз стоял вопрос о пересмотре итогов первенства. Прокаты федерацию не убедили, и парням назначили новый раунд битвы. Теперь все окончательно запуталось. Победитель январских стартов Илья Яблоков теперь четвертый, а серебряный призер Николай Угожаев — предпоследний. Вместо них в тройке Иван Попов (17-й на первенстве страны), выиграл финал Кубка Владислав Дикиджи (9-е место на первенстве).

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Весомые баллы показал только чемпион, а Попов стал призером снова благодаря обстоятельствам. И только Артем Ковалев выдержал стабильность — в январе третий, сейчас второй. Правда, по правилам заменить можно было как раз только Ковалева, в то время как Угожаев и Дикиджи должны были гарантировать себе место в сборной медалями первенства... Решения по составу у юношей, которое бы устроило всех, просто нет. Предстоит сложнейший выбор, где в любом случае будет много обиженных. Конечно, если ЮЧМ вообще состоится, в чем сейчас есть огромные сомнения.