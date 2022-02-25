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Сегодня, 20:30

Игнатов выдал четыре четверных и выиграл финал Кубка России. Алиев упал и попал в судейский скандал

Игнатов исполнил четыре четверных прыжка и выиграл финал Кубка России
Рустам Имамов
Корреспондент
Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ошибка ввода вынудила пересмотреть результаты соревнований у одиночников.

Кубок России. Финал
Мужчины. Итоговое положение
1. Макар Игнатов — 259,85
2. Алексей Ерохов — 253,18
3. Матвей Ветлугин — 232,20
4. Дмитрий Алиев — 230,08
Женщины. Итоговое положение
1. Вероника Яметова — 210,47
2. Вероника Петеримова — 185,85
3. Анастасия Морозова — 181,96
4. Валерия Шульская — 181,27

Продолжается финал Кубка России в Саранске. В столице Мордовии выступления завершили спортсмены старшей категории, то есть мастера спорта. У мужчин победителем стал Макар Игнатов, в произвольной приземливший сразу четыре четверных прыжка. Игнатов не первый раз за сезон исполняет программу с таким количеством квадов, но на этот раз ему хватило физической подготовки на достойном уровне выполнить и непрыжковые элементы. А вот чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев после относительно успешной короткой сегодня свое лучшее катание показать не смог. Падения и грубые ошибки сначала отбросили его на третье место, а после протеста на ошибку судьи — и на четвертое. Оказалось, что в пользу Алиева неправильно определили элементы.

Публикация от Dmitriy Aliev (@dmitry_aliev)

У Алиева двойной прыжок зачли за тройной и ошибочно чуть не вручили бронзу

Ошибка ввода и скандалы вокруг судейства — одна из самых заметных тем этого сезона. Еще не исчезла из памяти Софья Муравьева, которую лишили малой бронзы за чемпионат России в декабре после того, как ей пересчитали оценки, как в Саранске третье место уже по итогам двух дней соревнований потерял Дмитрий Алиев. Чемпион Европы был на первой строчке по итогам короткой пусть и с небольшим отрывом от конкурентов. Произвольная ему откровенно не удалась. Четверной лутц часто у него таинственным образом сам превращается в тройной (спортсмен ни разу не объяснил причину проблемы), но в этот раз деградация элемента еще сильнее — прыжок девальвировался до двойного. Тулуп тоже вместо четверного стал двойным. Видимо, у контента Алиева случилась на фоне масштабных мировых событий гиперинфляция. Коснулась она и сальхова в каскаде с тройным акселем — два оборота вместо запланированных трех.

Дмитрий Алиев. Чемпион Европы Алиев продолжает карьеру. Сможет ли он поехать на ЧМ?

Только вот судьи сначала либо не заметили ошибку, либо ошиблись при вводе названия элемента технической бригадой. По крайней мере, официальная версия именно такая: неловким движением руки техконтролера на сальхове обнаружился дополнительный оборот. Зрителей на «Мордовия-арене» было немного, да и с трибуны не всегда отличишь количество оборотов на прыжке. А вот по интернету с повторами — пожалуйста. Так что многие интернет-фанаты обратили внимание на проблему, но ключевую роль сыграл протест команды Матвея Ветлугина из петербургской школы «Звездный лед». Дело в том, что у Ветлугина за два проката вышло 232,20 десятых, а у Алиева с ошибкой ввода было 233,08. Пересмотр протокола лишил Дмитрия трех баллов и с результатом в 230,08 он уступил третью позицию и бронзу финала Кубка Ветлугину. Для не самого известного парня даже такая медаль — это серьезный успех, и тренеры правильно сделали, что добились справедливости.

Игнатов выдал четыре четверных и справился с функционалкой

В то же время для самого Алиева и сохранение бронзы мало бы что изменило. Он ехал в Саранск с твердым намерением доказать, что его рано списывать со счетов и пропуск Олимпиады не сломал некогда нашего лучшего одиночника. В результате мы видим неоднозначную короткую с контентом уровня фигуристов из Мексики и Филиппин, а теперь полнейшее отсутствие каких-либо перспектив по произвольной. О возможной поездке на чемпионат мира теперь и речь идти не может, хорошо бы вернуться хотя бы к старту следующего сезона. Масштаб проблем понимает и сам Дмитрий. «Я не жалуюсь и не хочу, чтобы мой комментарий расценивали так, будто я выжимаю из себя. Я просто этим всем хочу сказать: это спорт, и самое главное, это жизнь. Пока она меня кладет на лопатки...» — написал он в своем Instagram.

На фоне трагедии одного своего ученика тренеру Евгению Рукавицыну наверняка было неловко радоваться за успехи другого. Но Макар Игнатов прокатами в Саранске добрых слов точно заслужил. Риттбергер, сальхов, два тулупа, и пусть с последними прыжками все вышло не так эффектно и безупречно (выезд в тройки, касание льда), сам факт четырех четверных в одной программе зафиксирован. Но с подобным набором Игнатов справлялся и ранее, к примеру на «Гран-при» Японии. Но если в Токио на NHK Trophy Макар из последних сил докатывал до конца программы и на вращения с дорожкой шагов его откровенно не хватило, то сейчас во второй половине Игнатов даже приободрился и попытался в хореографию. Со второй оценкой и сейчас не все радужно, для Макара гораздо важнее решить сложности с функциональной подготовкой.

У девушек ученицу Тутберидзе обыграла фигуристка из Екатеринбурга

Прокатов Андрея Лазукина и Петра Гуменника мы не дождались — оба спортсмена снялись по медицинским причинам. Понять их можно, даже если травмы были несущественными, из борьбы за высокие позиции парни выбыли еще после короткой программы. Сезон бедовый как у вернувшегося в спорт Лазукина, так и у Гуменника, который никуда и не уходил, но в то же время явно растерял свои преимущества времен юниорской карьеры. Смогут ли два наших таланта снова нас порадовать в будущем, пока вопрос, а на их фоне даже Роман Атояр выглядит как серьезный претендент на титулы. Здорово себя показал Даниил Буштанов из Татарстана. Можно иронизировать над его 180,13 балла по сумме, правда, и шестое место для фигуриста из региона — это повод для гордости. Вновь напоминает федерации о своем существовании Алексей Ерохов. Ему, как и Игнатову, покорился риттбергер, но заминка вышла на сальхове.

Падение на третьем кваде, а также несколько помарок на каскадах лишили Ерохова золота, хотя и второе место команда «Москвича» должна воспринимать как победу. Алексей, скорее всего, войдет в список сборной России, а вместе с тем получит и лучшее финансирование, и стабильную зарплату. За право войти в список сборниц боролись и девушки, причем прокаты у них вышли даже лучше, чем у парней. Победила 14-летняя Вероника Яметова, которая тренируется в Екатеринбурге. Сильная одиночница не из одной из столиц — уже почти сюрреализм! Но Веронике удалось сделать все чисто, включая каскад лутц-ойлер-сальхов. С ойлерным каскадом не справилась Вероника Петеримова из «Хрустального», уступившая девушке из Свердловской области. Как и Анастасия Морозова из ЦСКА — у нее на лутце нашли неверное ребро. Валерия Шульская продолжает искать себя после ухода от Плющенко. Пока что выходит неубедительно. В парах выиграли Мухортова/Евгеньев, а в танцах — Миронова/Устенко.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
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Чемпион Европы Алиев продолжает карьеру. Сможет ли он поехать на ЧМ?
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