Игнатов выдал четыре четверных и выиграл финал Кубка России. Алиев упал и попал в судейский скандал

Ошибка ввода вынудила пересмотреть результаты соревнований у одиночников.

Кубок России. Финал

Мужчины. Итоговое положение

1. Макар Игнатов — 259,85

2. Алексей Ерохов — 253,18

3. Матвей Ветлугин — 232,20

4. Дмитрий Алиев — 230,08

Женщины. Итоговое положение

1. Вероника Яметова — 210,47

2. Вероника Петеримова — 185,85

3. Анастасия Морозова — 181,96

4. Валерия Шульская — 181,27

Продолжается финал Кубка России в Саранске. В столице Мордовии выступления завершили спортсмены старшей категории, то есть мастера спорта. У мужчин победителем стал Макар Игнатов, в произвольной приземливший сразу четыре четверных прыжка. Игнатов не первый раз за сезон исполняет программу с таким количеством квадов, но на этот раз ему хватило физической подготовки на достойном уровне выполнить и непрыжковые элементы. А вот чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев после относительно успешной короткой сегодня свое лучшее катание показать не смог. Падения и грубые ошибки сначала отбросили его на третье место, а после протеста на ошибку судьи — и на четвертое. Оказалось, что в пользу Алиева неправильно определили элементы.

У Алиева двойной прыжок зачли за тройной и ошибочно чуть не вручили бронзу

Ошибка ввода и скандалы вокруг судейства — одна из самых заметных тем этого сезона. Еще не исчезла из памяти Софья Муравьева, которую лишили малой бронзы за чемпионат России в декабре после того, как ей пересчитали оценки, как в Саранске третье место уже по итогам двух дней соревнований потерял Дмитрий Алиев. Чемпион Европы был на первой строчке по итогам короткой пусть и с небольшим отрывом от конкурентов. Произвольная ему откровенно не удалась. Четверной лутц часто у него таинственным образом сам превращается в тройной (спортсмен ни разу не объяснил причину проблемы), но в этот раз деградация элемента еще сильнее — прыжок девальвировался до двойного. Тулуп тоже вместо четверного стал двойным. Видимо, у контента Алиева случилась на фоне масштабных мировых событий гиперинфляция. Коснулась она и сальхова в каскаде с тройным акселем — два оборота вместо запланированных трех.

Только вот судьи сначала либо не заметили ошибку, либо ошиблись при вводе названия элемента технической бригадой. По крайней мере, официальная версия именно такая: неловким движением руки техконтролера на сальхове обнаружился дополнительный оборот. Зрителей на «Мордовия-арене» было немного, да и с трибуны не всегда отличишь количество оборотов на прыжке. А вот по интернету с повторами — пожалуйста. Так что многие интернет-фанаты обратили внимание на проблему, но ключевую роль сыграл протест команды Матвея Ветлугина из петербургской школы «Звездный лед». Дело в том, что у Ветлугина за два проката вышло 232,20 десятых, а у Алиева с ошибкой ввода было 233,08. Пересмотр протокола лишил Дмитрия трех баллов и с результатом в 230,08 он уступил третью позицию и бронзу финала Кубка Ветлугину. Для не самого известного парня даже такая медаль — это серьезный успех, и тренеры правильно сделали, что добились справедливости.

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Игнатов выдал четыре четверных и справился с функционалкой

В то же время для самого Алиева и сохранение бронзы мало бы что изменило. Он ехал в Саранск с твердым намерением доказать, что его рано списывать со счетов и пропуск Олимпиады не сломал некогда нашего лучшего одиночника. В результате мы видим неоднозначную короткую с контентом уровня фигуристов из Мексики и Филиппин, а теперь полнейшее отсутствие каких-либо перспектив по произвольной. О возможной поездке на чемпионат мира теперь и речь идти не может, хорошо бы вернуться хотя бы к старту следующего сезона. Масштаб проблем понимает и сам Дмитрий. «Я не жалуюсь и не хочу, чтобы мой комментарий расценивали так, будто я выжимаю из себя. Я просто этим всем хочу сказать: это спорт, и самое главное, это жизнь. Пока она меня кладет на лопатки...» — написал он в своем Instagram.

На фоне трагедии одного своего ученика тренеру Евгению Рукавицыну наверняка было неловко радоваться за успехи другого. Но Макар Игнатов прокатами в Саранске добрых слов точно заслужил. Риттбергер, сальхов, два тулупа, и пусть с последними прыжками все вышло не так эффектно и безупречно (выезд в тройки, касание льда), сам факт четырех четверных в одной программе зафиксирован. Но с подобным набором Игнатов справлялся и ранее, к примеру на «Гран-при» Японии. Но если в Токио на NHK Trophy Макар из последних сил докатывал до конца программы и на вращения с дорожкой шагов его откровенно не хватило, то сейчас во второй половине Игнатов даже приободрился и попытался в хореографию. Со второй оценкой и сейчас не все радужно, для Макара гораздо важнее решить сложности с функциональной подготовкой.

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У девушек ученицу Тутберидзе обыграла фигуристка из Екатеринбурга

Прокатов Андрея Лазукина и Петра Гуменника мы не дождались — оба спортсмена снялись по медицинским причинам. Понять их можно, даже если травмы были несущественными, из борьбы за высокие позиции парни выбыли еще после короткой программы. Сезон бедовый как у вернувшегося в спорт Лазукина, так и у Гуменника, который никуда и не уходил, но в то же время явно растерял свои преимущества времен юниорской карьеры. Смогут ли два наших таланта снова нас порадовать в будущем, пока вопрос, а на их фоне даже Роман Атояр выглядит как серьезный претендент на титулы. Здорово себя показал Даниил Буштанов из Татарстана. Можно иронизировать над его 180,13 балла по сумме, правда, и шестое место для фигуриста из региона — это повод для гордости. Вновь напоминает федерации о своем существовании Алексей Ерохов. Ему, как и Игнатову, покорился риттбергер, но заминка вышла на сальхове.

Падение на третьем кваде, а также несколько помарок на каскадах лишили Ерохова золота, хотя и второе место команда «Москвича» должна воспринимать как победу. Алексей, скорее всего, войдет в список сборной России, а вместе с тем получит и лучшее финансирование, и стабильную зарплату. За право войти в список сборниц боролись и девушки, причем прокаты у них вышли даже лучше, чем у парней. Победила 14-летняя Вероника Яметова, которая тренируется в Екатеринбурге. Сильная одиночница не из одной из столиц — уже почти сюрреализм! Но Веронике удалось сделать все чисто, включая каскад лутц-ойлер-сальхов. С ойлерным каскадом не справилась Вероника Петеримова из «Хрустального», уступившая девушке из Свердловской области. Как и Анастасия Морозова из ЦСКА — у нее на лутце нашли неверное ребро. Валерия Шульская продолжает искать себя после ухода от Плющенко. Пока что выходит неубедительно. В парах выиграли Мухортова/Евгеньев, а в танцах — Миронова/Устенко.