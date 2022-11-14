«Много чего хотелось бы сказать». Глейхенгауз ответил на вопрос о «деле Валиевой»

Яркая пресс-конференция хореографа штаба Этери Тутберидзе и Анны Щербаковой перед Кубком московского спорта.

В Москве состоялось открытие нового большого командного турнира — Кубка московского спорта по фигурному катанию. Пожалуй, это первая за долгие годы смелая попытка сделать из традиционно индивидуального вида спорта классический командник с клубами (школами), как в футболе или хоккее. Зрители приходили на трибуны «ЦСКА Арены» с баннерами своих академий, болели за своих одногруппников — для фигурки это ново и классно.

Фото «СЭ»

Каков формат?

Кубок разделен на две подгруппы, в одной из которых примут участие государственные школы, а также школы ЦСКА, «Ангелы Плющенко», «Армия Фигурного Катания» и школа Александра Волкова, во второй — коммерческие организации. То есть в одной группе оказались «Хрустальный» и ученики Плющенко — все равно что «Зенит» и «Спартак» в Кубке России.

Турнир будет состоять из семи этапов и суперфинала, который пройдет 1 июня 2023 года в дворце спорта «Мегаспорт». В финал попадут пять победителей этапов и две команды с наивысшей суммой баллов по результатам произвольной программы из первой подгруппы и четыре команды с наивысшей суммой баллов из второй. По результатам финала организаторы Кубка планируют создание первой детской сборной команды города Москвы по фигурному катанию с перспективой подготовки к выступлению на Олимпийских играх 2030 года.

А по ходу турнира организаторы пошли на грамотный пиар-ход и устроили пресс-конференцию с участием Анны Щербаковой и Даниила Глейхенгауза. И у них было о чем спросить.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Больше смотрю российские этапы «Гран-при», чем международные

Сначала журналисты поговорили с Анной — ей еще надо было готовиться к показательному номеру, в котором она прыгнула тройной флип и была встречена массовым пандопадом — видео ниже.

— Анна, что бы вы посоветовали в нынешней сложной ситуации юным фигуристам?

— Фигурное катание — прекрасный вид спорта, который был, есть и будет независимо от сложившейся ситуации. У нас есть поддержка болельщиков и федерации, которые поддерживают не только сборников, но и совсем юных фигуристов. Хочется пожелать им совершенствоваться и добиваться целей, может быть кратковременных. Я всегда ставила перед собой цели на ближайшее время — выучить новый прыжок, например.

— Где выступать легче — лично или в команде?

— Фигурное катание — индивидуальный вид спорта, кому-то легче выступать в команде, кому-то сложнее. У меня был опыт командного чемпионата мира, Кубка Первого канала. Наблюдала за всеми спортсменами, хочу сказать, что командный дух присутствует, но каждому, конечно, хочется победить. Наверное, больше ответственности чувствуешь в команде, но мне это помогало. Немного выступать в команде, наверное, даже легче.

— Вы за то, чтобы командные турниры по взрослым проводились чаще?

— В прошлом сезоне в Кубке Первого канала усовершенствовали формат, мне также понравилась идея прыжкового турнира, когда в конце мы исполняли буллиты. Когда все зависит от одного прыжка, от одной секунды, это классно, интересно и фигуристам, и зрителям.

— Вы выступаете с показательным номером. Можем ли мы вас ждать на чемпионате России?

— Я о выступлении недавно узнала, очень нервничаю, даже непривычно сидеть на пресс-конференции до проката. (Смеется.) Касательно вопроса — на каждой тренировке стараюсь делать максимум возможного на данный момент, это по сравнению с обычными тренировками можно назвать лечебной физкультурой. А дальше посмотрим.

— Смотрите фигурное катание в этом сезоне? Где легче, комфортнее — по ту или эту сторону экрана?

— Да, смотрю этапы «Гран-при России», иногда и международные, но больше российские. Очень интересно смотреть за ребятами, за многих сильно переживаю. Много чего запомнилось, выделять конкретно не буду. Но это не сравнится с личными выступлениями на соревнованиях. На льду чувствую больше ответственности, будь то соревнования или шоу. Сейчас нервничаю особенно, первый выход на лед после операции.

Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Когда творческий кризис наступит, я вам обязательно сообщу

Даниил Глейхенгауз сказал про главное — дело Камилы Валиевой. Ну и про кое-что другое.

— Даниил, вопрос как поклоннику английского футбола. Вам бы хотелось, чтобы командные турниры стали популярнее, чтобы «Хрустальный» и «Ангелы Плющенко» были как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»? (Анна рядом улыбается.)

— И так сейчас их становится больше, это занимает время. Но во всем должен быть баланс. Командные турниры — это здорово, но они не должны мешать тренировочному процессу. Самые главные соревнования все-таки личные.

— Как выбирали команду на турнир?

— Команду «Хрустального» выбирали из лучших спортсменов. Цели проще, чем выиграть соревнования, — показать свой максимум и набраться опыта. Здорово, что проходит турнир на таком уровне. Хоть он и детский, но мне кажется, что лет 10-15 назад так проходил чемпионат России взрослый. Это подтверждает, что фигурное катание стало очень популярным, хочется, чтобы оно таким и оставалось.

— Есть для вас челлендж — сможете посчитать все программы, которые вы подготовили к этому сезону?

— Это излюбленная тема, что мы ставим очень много программ, но в этом сезоне я поставил программ меньше, чем любой известный постановщик. Варьироваться это число будет от 10 до 15. Творческая усталость появляется в сезоне, даже в момент постановок думаешь , что еще придумать. Но есть год, когда ты ищешь музыку, потом отпуск. Пока творческого кризиса нет, когда он появится, я обязательно сообщу.

Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Одна из самых резонансных программ — произвольная Камилы Валиевой. Что вы хотели сказать ею?

— Мне кажется, все, что мы хотели передать этой программой, видно в самой программе и в том, как Камила ее катает. В начале была звуковая дорожка новостей, мы не отказались от нее, слишком часто использовать не хотели, вернемся к чемпионату России. Я читал много о том, что мучаем девочку, но, если бы Камила не хотела, этой программы бы не было. Можно по-разному относиться к этой программе как к постановке, но те эмоции, которые Камила нам подарила на контрольных прокатах, незабываемы.

— Как отреагировали на требование ВАДА о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой?

— Если честно, по всем этим вопросам много чего хотелось бы сказать, но по юридическим соображениям комментировать я не буду.

Глейхенгауза поддержала сидевшая рядом генеральный директор московской федерации фигурного катания Нина Мозер: «У нас нет точных ответов, а когда нет точных ответов, не надо выпускать свои размышления в публичное пространство. Я проходила это со своей спортсменкой, истинную правду знают только участники процесса. Я просила журналистов еще на Олимпиаде в Пхенчхане — не создавайте ажиотаж ненужными вопросами».

Где мы точно знаем, что правда, так это в том, что Анну Щербакову встречали на льду феноменально. Большинство зрителей — сами участники Кубка, которых еще тинейджерами не назвать, и их родители. Так что они определенно подготовились. И устроили фантастический обстрел мягкими игрушками катка после проката номера под Ave Maria (у бортика стояла агент Мария Шашина, наверняка ей было приятно).

Так что Аню за полгода без соревнований точно не забыли. Она может стать лучшим примером перехода из спорта в несоревновательную жизнь за долгие годы.