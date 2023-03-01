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Фигурное катание

1 марта, 19:15

Загитова и Медведева снова выступят на соревнованиях! Бомбический состав участников турнира по шоу-программам

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стал известен список участников заключительного старта сезона.

Многие этого ждали, другие уже и не надеялись. И все-таки Алина Загитова и Евгения Медведева вновь примут участие в соревнованиях! И пусть это будет всего лишь турнир по шоу-программам. На мероприятие с такой афишей уже хочется прийти. Кроме двух ярчайших фигуристок России, к участию заявлены олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Анна Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и новоиспеченная победительница первенства страны Софья Акатьева. От состава просто разбегаются глаза.

Видимо, организаторы тоже не смогли выбрать из такого количества реально классных и талантливых фигуристов, поэтому было принято решение о существенном увеличении количества номеров и допуске к участию в турнире 24 участников (8 одиночниц, 8 одиночников, 8 пар/дуэтов).

Состав участников турнира по шоу-программам
Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира
1. Камила Валиева
2. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
4. Алина Загитова
5. Марк Кондратюк
6. Евгения Медведева
7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
8. Виктория Синицина и Никита Кацалапов
9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
10. Елизавета Туктамышева
11. Анна Щербакова
12. Алексей Ягудин
Спортсмены, отобранные по заявкам
13. Софья Акатьева
14. Матвей Ветлугин
15. Петр Гуменник
16. Макар Игнатов
17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
18. Михаил Коляда
19. Андрей Мозалев
20. Анна Погорилая
21. Елена Радионова
22. Евгений Семененко
23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Возвращение Загитовой и Медведевой

Безусловно, одними из самых ярких участниц турнира будут Евгения Медведева и Алина Загитова — при всем уважении ко всем остальным. С того времени, как эти спортсменки выступили на Олимпийских играх, фигурное катание в России поднялось на беспрецедентный уровень и даже пытается соперничать с такими видами спорта, как футбол и хоккей. Главные старты сезона транслируются на федеральном канале, каждая новость бурно обсуждается среди поклонников, а сами фигуристы постоянно находятся под пристальным вниманием, что даже такие локальные турниры, как Кубок Санкт-Петербурга, становятся достоянием общественности.

Алина Загитова, Евгения Медведева и&nbsp;Евгений Плющенко. Загитова, Медведева или Плющенко? Кого и чего ждать от турнира по шоу-программам

И безусловно, это заслуга именно Алины и Жени, которые привлекли к этому виду спорта такое внимание. Две фигуристки, которые де-факто завершили карьеру, но пока не заявляли об этом официально, вновь выйдут на лед в соревновательном режиме. Лучшей афиши к турниру придумать просто невозможно. Пока ни Загитова, ни Медведева не давали никаких комментариев по своему участию, хотя допускали, что могут выступить на этих соревнованиях. Но их будут ждать в любом случае.

По уровню интереса аудитории и так называемого хайпа турнир по шоу-программам обещает быть самым громким в текущем сезоне. Главное — чтобы все заявленные спортсмены появились на льду «Мегаспорта» 18 марта. Как уточняет федерация, организаторы оставляют за собой право вносить изменения с состав участников в случае несоответствия номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил. Поэтому добраться до Ходынского поля могут и не все. Но так хочется увидеть каждого из них!

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сюрприз от Волосожар и Транькова

Еще одна неожиданность в списке участников — появление в нем Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Буквально за пару дней до появления списков от федерации двукратный олимпийский чемпион заявил: их с супругой на турнире ждать не стоит.

«Заявку на участие в шоу-программы не подавал и подавать не собираюсь», — приводит Sport24 слова Транькова. А теперь получается, что Максим лукавил и держал интригу до самого конца.

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Также интересен тот факт, что к участию также заявлены Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И они выступят против собственного тренера. Уникальный случай в фигурном катании, достойный внимания. Вряд ли кто-то может похвастаться таким в мировой истории этого вида спорта. Но пока списки говорят именно об этом. Причем сам Траньков и об участии своих учеников был не в курсе: «Это уже не моя часть ответственности, они как профессиональные спортсмены должны принимать решения, находить хореографов, ставить программы. Насколько я знаю, там все немножко по-другому организовывается, я их даже и не спрашивал, будут они подавать заявку или нет», — сказал Максим ТАСС.

Из спортивных пар также заявлены к участию Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин. Так что конкуренция будет мощнейшая — представители классической школы российского парного катания против молодых и ярких учеников Тамары Москвиной. А еще и Екатерина Боброва вновь встанет в пару с Дмитрием Соловьевым, который до этого сменил несколько партнерш в «Ледниковом периоде». И Виктория Синицина и Никита Кацалапов, пропустившие сезон, все-таки выйдут на лед в соревновательном режиме.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Опытнейший Ягудин против молодежи

Еще один яркий акцент, который хочется сделать на составе участников, это появление в заявочных списках Алексея Ягудина. Сколько олимпийский чемпион шутил о том, что он старый и больной, а в подобных турнирах должны участвовать молодые и артистические. Но все-таки триумфатор Игр-2002 будет соревноваться и со своей собственной супругой, и с новоиспеченным олимпийским чемпионом Марком Кондратюком, и с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой, и с победителем мужского турнира первенства страны Евгением Семененко.

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Также на льду появятся пропускающие финал «Гран-при» Михаил Коляда, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. И одни из самых красивых российских фигуристок — Елена Радионова и Анна Погорилая! И совсем еще юный ученик Алексея Мишина, который считает себя спортсменом второго эшелона, — Матвей Ветлугин. В общем состав получился ядреным — смесь поколений и школ, ярчайших спортсменов прошлого, настоящего и даже будущего.

Пока понятно одно — это самый громкий турнир сезона только по составу участников. Остается надеяться, что все заявленные организаторами спортсмены в конечном итоге выступят. И нас ждет самый хайповый старт сезона. Пока не совсем ясно, как именно будут судить фигуристов, какой будет система оценивания и как будет проходить определение победителя. Но «Мегаспорт» 18 марта совершенно точно будет забит битком.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Алина Загитова
Евгения Медведева
Татьяна Волосожар/Максим Траньков
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