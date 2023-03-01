Загитова и Медведева снова выступят на соревнованиях! Бомбический состав участников турнира по шоу-программам

Стал известен список участников заключительного старта сезона.

Многие этого ждали, другие уже и не надеялись. И все-таки Алина Загитова и Евгения Медведева вновь примут участие в соревнованиях! И пусть это будет всего лишь турнир по шоу-программам. На мероприятие с такой афишей уже хочется прийти. Кроме двух ярчайших фигуристок России, к участию заявлены олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Анна Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и новоиспеченная победительница первенства страны Софья Акатьева. От состава просто разбегаются глаза.

Видимо, организаторы тоже не смогли выбрать из такого количества реально классных и талантливых фигуристов, поэтому было принято решение о существенном увеличении количества номеров и допуске к участию в турнире 24 участников (8 одиночниц, 8 одиночников, 8 пар/дуэтов).

Состав участников турнира по шоу-программам

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира

1. Камила Валиева

2. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков

4. Алина Загитова

5. Марк Кондратюк

6. Евгения Медведева

7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов

8. Виктория Синицина и Никита Кацалапов

9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

10. Елизавета Туктамышева

11. Анна Щербакова

12. Алексей Ягудин

Спортсмены, отобранные по заявкам

13. Софья Акатьева

14. Матвей Ветлугин

15. Петр Гуменник

16. Макар Игнатов

17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

18. Михаил Коляда

19. Андрей Мозалев

20. Анна Погорилая

21. Елена Радионова

22. Евгений Семененко

23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов

24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Возвращение Загитовой и Медведевой

Безусловно, одними из самых ярких участниц турнира будут Евгения Медведева и Алина Загитова — при всем уважении ко всем остальным. С того времени, как эти спортсменки выступили на Олимпийских играх, фигурное катание в России поднялось на беспрецедентный уровень и даже пытается соперничать с такими видами спорта, как футбол и хоккей. Главные старты сезона транслируются на федеральном канале, каждая новость бурно обсуждается среди поклонников, а сами фигуристы постоянно находятся под пристальным вниманием, что даже такие локальные турниры, как Кубок Санкт-Петербурга, становятся достоянием общественности.

И безусловно, это заслуга именно Алины и Жени, которые привлекли к этому виду спорта такое внимание. Две фигуристки, которые де-факто завершили карьеру, но пока не заявляли об этом официально, вновь выйдут на лед в соревновательном режиме. Лучшей афиши к турниру придумать просто невозможно. Пока ни Загитова, ни Медведева не давали никаких комментариев по своему участию, хотя допускали, что могут выступить на этих соревнованиях. Но их будут ждать в любом случае.

По уровню интереса аудитории и так называемого хайпа турнир по шоу-программам обещает быть самым громким в текущем сезоне. Главное — чтобы все заявленные спортсмены появились на льду «Мегаспорта» 18 марта. Как уточняет федерация, организаторы оставляют за собой право вносить изменения с состав участников в случае несоответствия номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил. Поэтому добраться до Ходынского поля могут и не все. Но так хочется увидеть каждого из них!

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сюрприз от Волосожар и Транькова

Еще одна неожиданность в списке участников — появление в нем Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Буквально за пару дней до появления списков от федерации двукратный олимпийский чемпион заявил: их с супругой на турнире ждать не стоит.

«Заявку на участие в шоу-программы не подавал и подавать не собираюсь», — приводит Sport24 слова Транькова. А теперь получается, что Максим лукавил и держал интригу до самого конца.

Также интересен тот факт, что к участию также заявлены Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И они выступят против собственного тренера. Уникальный случай в фигурном катании, достойный внимания. Вряд ли кто-то может похвастаться таким в мировой истории этого вида спорта. Но пока списки говорят именно об этом. Причем сам Траньков и об участии своих учеников был не в курсе: «Это уже не моя часть ответственности, они как профессиональные спортсмены должны принимать решения, находить хореографов, ставить программы. Насколько я знаю, там все немножко по-другому организовывается, я их даже и не спрашивал, будут они подавать заявку или нет», — сказал Максим ТАСС.

Из спортивных пар также заявлены к участию Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин. Так что конкуренция будет мощнейшая — представители классической школы российского парного катания против молодых и ярких учеников Тамары Москвиной. А еще и Екатерина Боброва вновь встанет в пару с Дмитрием Соловьевым, который до этого сменил несколько партнерш в «Ледниковом периоде». И Виктория Синицина и Никита Кацалапов, пропустившие сезон, все-таки выйдут на лед в соревновательном режиме.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Опытнейший Ягудин против молодежи

Еще один яркий акцент, который хочется сделать на составе участников, это появление в заявочных списках Алексея Ягудина. Сколько олимпийский чемпион шутил о том, что он старый и больной, а в подобных турнирах должны участвовать молодые и артистические. Но все-таки триумфатор Игр-2002 будет соревноваться и со своей собственной супругой, и с новоиспеченным олимпийским чемпионом Марком Кондратюком, и с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой, и с победителем мужского турнира первенства страны Евгением Семененко.

Также на льду появятся пропускающие финал «Гран-при» Михаил Коляда, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. И одни из самых красивых российских фигуристок — Елена Радионова и Анна Погорилая! И совсем еще юный ученик Алексея Мишина, который считает себя спортсменом второго эшелона, — Матвей Ветлугин. В общем состав получился ядреным — смесь поколений и школ, ярчайших спортсменов прошлого, настоящего и даже будущего.