Молодой фигурист из Питера хочет затмить американского вундеркинда Малинина

Петр Гуменник в следующем сезоне намерен всех удивить уникальными прыжками.

Межсезонье у фигуристов — это не только время для долгожданного отдыха, но и возможность в спокойном темпе заняться изучением новых элементов. В том числе сложных и рисковых, на которые идет, к примеру, россиянин Петр Гуменник. Фигурист из Санкт-Петербурга начал тренировать четверной аксель. Это прыжок, который долго готовил Юдзуру Ханю, но пока единственным в мире его сделал только американец русского происхождения Илья Малинин. Любопытно, что консультируется по поводу акселя в четыре с половиной оборота Гуменник с тренером Малинина Рафаэлем Арутюняном. Какие перспективы с новым прыжком будут у Петра и ждать ли от него в следующем сезоне прорыва?

Петр тренирует четверной аксель с тренером Малинина Арутюняном

Первый канал активно пользуется своим эксклюзивным правом освещать российское фигурное катание и до сих пор остается главным источником различных новостей по теме. Корреспонденты Первого в постоянном контакте как со спортсменами, так и с тренерами, поэтому даже рядовые интервью команды во время сборов могут открыть глаза на любопытные детали. «Мне было интересно узнать его совет о том, как тренировать четверной аксель, какие упражнения. Буду готовиться к попыткам четверного акселя», — внезапно выдал 20-летний фигурист Петр Гуменник, комментируя свои летние консультации у Рафаэля Арутюняна. Правда, тут же добавил, что фанатично стремиться исполнить сложный элемент во что бы то ни стало он не будет. «Если я не буду уверен в том, что зайду и прыгну, то я не буду биться, — уточнил Петр. — В прыжки надо входить только тогда, когда есть уверенность, что ты выедешь».

Рафаэль Арутюнян. Фото «СЭ»

Сенсационность заявления Гуменника заключается в том, что на сегодняшний день успешно покорил четверной аксель только Илья Малинин — сын русских эмигрантов, с рождения живущий в Америке. Его тренирует как раз Арутюнян, поэтому здесь консультации Петра со специалистом выглядят логично. Пробовал сверхсложный прыжок неоднократно и Юдзуру Ханю, и бывший фигурист сборной России Артур Дмитриев-младший (сейчас он выступает за США), и даже итальянец Даниэль Грассль несколько раз заявлял о своих намерениях выехать четыре с половиной оборота. Удалось только Малинину при содействии Арутюняна, так что, возможно, и Гуменник с помощью советов известного тренера сможет приблизиться к заветной мечте. Тем более что у него с детства талант к прыжкам и поставленная техника. К примеру, Петр один из немногих юношей, кто исполняет тройной лутц с тройным риттбергером. Сложный каскад, который чаще исполняют девушки, Петр щелкает как орешки.

Гуменник исполняет крайне редкий для мужчин каскад

Главная сложность каскада лутц — риттбергер — необходимая взрывная сила на второй прыжок после сложного приземления с зубцового. Настоящее шоу риттбергеров Гуменник устроил на показательных выступлениях после окончания чемпионата мира среди юниоров 2020 года в Таллине — после лутца прыгнул риттбергер пять раз подряд! Он занял на тех соревнованиях третье место, и пока что это высшая точка в противоречивой карьере талантливого юноши. Впрочем, в его молодом возрасте точно не стоит ставить крест на будущем и главные победы Петра наверняка еще впереди. К тому же помимо планов на аксель и каскадов с риттом в арсенале Гуменника есть четверной лутц — высший квад из тех, что вошли у нас в привычку. Строго говоря, со спортивной точки зрения лутц во многом даже выгоднее четверного акселя. Разница в стоимости небольшая, при этом стабильность четверного лутца уже не вызывает изумления.

Впрочем, глядя на нестандартные технические возможности Петра, для него удобнее может оказаться и аксель. К слову, чистой попытки на соревнованиях выехать четверной лутц пока что и не было — либо небольшие недокруты, либо проблемы с приземлением. А судя по видео с тренировки, наработки акселя в четыре с половиной оборота для недели занятий (тем более дистанционных) отличные. С тройным акселем у Гуменника традиционно все хорошо, и эксперты всегда отмечали определенный запас на этом прыжке. Так что тренировки четверного бравадой и попыткой угнаться за невозможным точно не выглядят. Зато могут стать важным маркером, согласно которому Петр вернется в мировую элиту. Ему пророчили больше будущее еще в первый год по юниорам, однако различные проблемы со здоровьем и мотивацией не позволили с наскоку войти в список лучших хотя бы в пределах России.

Петру помогал отец-священник и тренер команды Москвиной

Не будем вдаваться в тонкие подробности и тем более распространять слухи. Но сразу несколько собеседников «СЭ» отмечали — у тренеров Гуменника были определенные вопросы к своему подопечному по поводу его отношения к делу и спортивному режиму. Отчасти поэтому Петр перестал сотрудничать с командой Алексея Мишина и пошел к Тамаре Москвиной. Не пугайтесь, в пары его никто не отдавал и сама Москвина заниматься внезапно одиночниками не стала. В рамках ее клуба работает Вероника Дайнеко. «Он тогда был в плохой физической форме, еще и подростковый возраст, — рассказывает мама Петра Елена. — Мы все приуныли, но Вероника Анатольевна сказала, что сделает для Пети все, что в ее силах. И она держит слово: с нее течет пот после каждой тренировки». Для Дайнеко Гуменник главный ученик в жизни, и личный подход действительно помог парню достичь новых высот.

Активно участвовали в карьере сына и родители. В основном занимались ментальными проблемами. Мать — детский невролог, а вот отец — священник и помогал Петру держать связь с высшими силами. С их помощью или без, но Гуменнику удалось закрепиться в юниорской сборной страны. Из важных достижений: серебро в финале «Гран-при» среди юниоров, медаль на первенстве страны. Претендовал Петр и на победу на первом в карьере ЮЧМ, но провал в произвольной программе разрушил амбициозные планы. Дальнейшая карьера отличалась крайней нестабильностью. Гуменник совмещал юниорские старты со взрослыми и периодически показывал себя с самой лучшей стороны. Но удержаться на элитном уровне не удавалось. Как, например, на чемпионате России в Красноярске в 2020-м, когда удачная короткая завершилась срывом произвольной.

Не дает реализовать весь потенциал фигуристу и среди взрослых синдром Осгуда-Шляттера, которым в свое время болел Марк Кондратюк и с последствиями которого до сих пор борется ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Поэтому последние два сезона он выступал с перерывами, которые осложнили ему переход из юниоров во взрослые. Но похоже, что теперь все проблемы в прошлом и в следующем году мы можем увидеть Гуменника в его лучшей форме. А для такого Петра конкурентов не только в России, но и в мире не так уж и много.