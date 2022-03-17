«Допуск белорусов к российским турнирам в текущей ситуации справедливое решение». Наш фигурист из Минска о тренировках под санкциями

Интервью белорусского одиночника Константина Милюкова.

Российские спортсмены вынужденно пропустят предстоящий чемпионат мира во Франции из-за санкций от Международного союза конькобежцев (ISU). Но помимо россиян на ЧМ не смогут отправиться и белорусы. В то же время если в России организуются альтернативные соревнования, по масштабу и статусу сравнимые с любыми интернациональными, в Белоруссии таких возможностей пока нет. Поэтому Константин Милюков, лидер белорусской сборной в мужском одиночном, как и другие спортсмены из этой страны, выступает за допуск до внутренних российских стартов. По крайней мере до изменения внешнеполитической обстановки. О жизни в новой реальности, Олимпиаде в Китае и возрастном цензе Милюков рассказал в интервью «СЭ».

Олимпиада в Пекине пролетела как мгновение — интересное и волнующее

— Где вы сейчас находитесь и тренируетесь?

— В Минске. Как раз недавно вернулся в Белоруссию из Москвы. Вообще у меня часто меняется моя локация, попеременно тренируюсь и в Белоруссии, и в России.

— В Минске в основном с Олегом Васильевым?

— Все так, он мой личный тренер. В целом Олег отвечает за всю сборную Белоруссии по фигурному катанию, но для остальных он скорее куратор-консультант, а мы с ним работаем на постоянной основе.

— После вашего решения о смене спортивного гражданства прошло уже достаточно времени. На ваш личный взгляд, уже удалось достичь тех целей, которые ставили перед собой, когда все только затевали?

— В целом, пожалуй, удалось. Я поехал на чемпионат мира и на Олимпиаду. В первую очередь стал участником Олимпийских игр. Это была моя основная цель.

— Олимпиада в Пекине с учетом коронавирусных реалий была специфической. Какой она запомнилась лично вам?

— Честно сказать, пролетела как мгновение. К тому же я пробыл в Китае не так и долго. Сложно сказать, что запомнилось. Непонятное, интересное и волнующее. Удивительная атмосфера, олимпийская магия деревни, объектов. Одно из самых ярких событий в жизни и карьере.

— Многочисленные ограничения, люди в «скафандрах», ежедневные тесты на ковид не испортили впечатления?

— Нет, мы заранее понимали, чего ждать. Задолго до Олимпиады нас предупреждали обо всем, мы были готовы. К тому же делалось все для нашей собственной безопасности, так что проблем я не видел.

Константин Милюков. Фото Global Look Press

Как только приехал, сдал первый же тест на ковид — и он положительный

— Уровень нервозности в Пекине в связи с ежедневными тестами повышался? К тому же есть версия о чрезмерной чувствительности китайских тестов и большом количестве ложноположительных случаев.

— Все возможно. Я ведь по приезде первый тест в аэропорту и сдал положительный! Так что прошел на себе всю эту систему. С самого начала.

— Что почувствовали в тот момент, когда узнали о положительном тесте? Была паника, отчаяние?

— Я как раз только приехал, заселился. Из номера, разумеется, никуда не выходил, ждал результатов теста. Успел недолго поспать, после чего просыпаюсь и мне пришло сообщение о положительном тесте. Я думаю, что паника началась скорее у руководства нашей делегации, я поначалу даже не понял, что вообще происходит. В голове было отрицание происходящего и надежда на ошибку. Все-таки перед вылетом я делал два теста и антиген-тест. Все они были отрицательными. Буквально через час у меня взяли еще один тест и наутро объявили, что он отрицательный. Правда, для того чтобы с тебя сняли ограничения, нужно было два подряд отрицательных теста.

— Вы вошли в список «подозрительных лиц», за которыми особый контроль со стороны санитаров? Очевидцы рассказывали о дополнительных мерах защиты для тех, кто сдавал положительные тесты.

— Мне это неизвестно. Возможно, в какие-то списки меня и вносили, но на мою жизнь и свободу перемещений это никак не влияло. Про дополнительные ограничения не слышал, как пришли результаты второго теста, сходил поесть и на следующий день — на тренировку перед короткой программой.

— Как оцените свой результат в Пекине?

— На мой взгляд, все, что задумал, получилось. Возможно, по произвольной можно было рассчитывать на лучший исход, но мне было очень тяжело катать произвольную. Вероятно, сказались акклиматизация и ранние тренировки. Очень неудобный график, когда выезжаешь на арену в районе пяти утра на тренировку и в девять уже начало соревнований.

— Что думаете об уровне конкуренции на Олимпиаде? Не говоря даже о топ-10, спортсмены из первой разминки делали по несколько четверных. Даже фигурист из Мексики пробовал разные квады.

— Бесспорно, уровень фигурного катания в последние годы резко и стремительно вырос. Конкуренция жесточайшая. Нужно делать как минимум столько же, сколько мировые лидеры, чтобы рассчитывать на высокие места.

Константин Милюков. Ксения Нуртдинова

Россия — лидер мирового фигурного катания

— Так как основная цель — Олимпиада, после завершения Игр в Пекине возникли мысли о том, стоит продолжать карьеру, или уже нет?

— Мысли разные бывают, но, пока сезон не закончился, рано об этом думать.

— То есть вы все-таки планируете принять участие в турнирах по ходу этого сезона?

— У нас в Белоруссии будет еще два турнира, поэтому я сюда и приехал сейчас.

— Они были в календарном плане либо их добавили из-за санкций?

— Один старт был в изначальном календаре, а вот этап Кубка Белоруссии для нас своеобразная замена чемпионату мира.

— В других видах спорта, в частности в биатлоне, Россия приглашает на внутренние соревнования сейчас спортсменов из Белоруссии, которые оказались в схожей с россиянами ситуации. Стоит ли повторить эту практику и в фигурном катании? В частности, вы бы хотели выступить на Кубке Первого канала?

— Спортсменам это было бы очень интересно и полезно. Совсем другое, нежели выступать внутри Беларуси на внутреннем турнире. Другая конкуренция, опыт. Россия — лидер мирового фигурного катания. И в следующем сезоне, если санкции останутся в силе, допуск белорусов был бы правильным и логичным шагом в сложившейся ситуации.

— Какие эмоции вы испытали, когда услышали новости об отстранении с чемпионата мира?

— Конечно, было неприятно. Все-таки я готовился, тренировался. С другой стороны, это зависело не от меня. Можно отнестись философски. Я сделал все, что мог, а что дальше... Все прекрасно понимали, к чему все идет.

— Много экс-россиян выступают за сборную Грузии. Нет ли зависти к тем нашим фигуристам, кто выбрал для себя эту страну? Они ведь едут на ЧМ.

— Никакой зависти к ним нет. Я могу ребятам нашим пожелать в Монпелье только удачи. Всех прекрасно знаю, за всех болею. Теперь в наших странах, пока такая ситуация, будут болеть за сборную Грузии. Такой филиал сборной России получается.

Константин Милюков. Фото Global Look Press

Поднять возрастной ценз — это сделать фигурное катание более справедливым

— Как вы оцените уровень фигурного катания в Белоруссии? Впервые серьезно этим видом спорта, судя по всему, занялись после ЧЕ-2019. Есть ли успехи спустя три с лишним года?

— Видно, как прибавили многие местные ребята. У тех, кто постарше уже есть ощутимый прогресс, появляются цели и задачи. Так что развитие есть.

— Насколько справедлива мысль, что основа сборной Белоруссии — это все же экс-россияне, соответственно, ваши успехи не в полном смысле успехи национальной школы? Либо доморощенные молодые звезды будут в перспективе?

— Я думаю, что в будущем стоит их ждать. Хороших спортсменов много, их видно на детском, юниорском уровне. Но нужно достаточно времени, чтобы достичь высоких показателей. Поэтому сейчас важно подождать.

— Россия на конгрессе ISU выступает с предложением ограничить возможности для смены гражданства. Справедливая идея? Ведь в основном уходят те, кто и так не имел перспектив на родине.

— Честно говоря, сложно сказать. Понятно, что я за спортсменов, но получается, и российская сторона что-то все-таки теряет, раз поступает просьба ограничить возможности для перехода. Нужна глубина состава, конкуренция. Но мне жалко ребят, которые стараются, тренируются. Но годами не могут никуда попасть. И какой тогда вообще смысл заниматься спортом?

— Еще один важный вопрос на предстоящем конгрессе ISU — возрастной ценз. Вероятно, можно считать итоги его обсуждения предрешенными?

— Скорее всего.

— В какую сторону это изменит фигурное катание?

— На мой взгляд, в лучшую. Дети могут сделать больше сложных многооборотных прыжков, чем взрослые, сформировавшиеся спортсмены. Это была не совсем честная конкуренция. Так гораздо справедливее. Лучший пример для меня — это Лиза Туктамышева.

— Тем не менее есть и Александра Трусова. Она сделала пять четверных в 17 лет, хотя не могла в 15 или 13.

— Саша Трусова — это особый случай. Боец и уникум. Не факт, что вообще еще будут такие девочки, как она. И фигурное катание движется вперед вместе с ней.