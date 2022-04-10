За сезон он четыре раза менял тренерский штаб — это рекорд даже на фоне Алены Косторной.

Нас уже не удивляют истории, когда фигурист меняет привычного для себя тренера и даже когда возвращается после нервного разрыва к бывшему специалисту. Но вот пройти через все крупнейшие школы страны, да еще и в течение одного сезона — это уже что-то особенное. Такая история произошла с Егором Рухиным, талантливым молодым фигуристом, который никак не может найти комфортное для себя место. Он уходил от Этери Тутберидзе в ЦСКА и возвращался, пробовался у Евгения Плющенко, а теперь и вовсе идет к Александру Волкову. Что это — постоянный поиск себя или бегство от проблем и обязательств?

Егор Рухин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Рухин перешел к Плющенко в начале января и уже уходит

На днях стало известно, что фигурист «Ангелов Плющенко» Егор Рухин перешел от Евгения Плющенко к бывшему специалисту «ангелов» Александру Волкову. Казалось бы, рядовая новость, поскольку в команде Плющенко надолго, как правило, не задерживаются, да и Рухин не самый заметный спортсмен в нашей стране. Но вот только если вспомнить, что это уже четвертая смена тренерского штаба Егором за прошедший сезон, информация воспринимается уже совсем иначе. Давайте проведем небольшую ретроспективу. Он начал этот год у Елены Буяновой в ЦСКА, а уже в первые дни осени вернулся к Этери Тутберидзе. У которой ранее тренировался, еще до Буяновой. Второй заход в «Хрустальный», по известной пословице, удачным не стал, поэтому зимой Рухин решил попробовать сотрудничество с Евгением Плющенко. Любопытно, что первым их совместным действием стало участие в новогодних ледовых шоу.

Причем в проект Яны Рудковской Егор шел еще как действующий спортсмен «Самбо-70»! Руководитель организации Ренат Лайшев объяснял это демократическим подходом его школы, но по факту это был удар в спину от спортсмена. Работа с Плющенко, правда, успеха также не принесла, и вот теперь Егор в команде Александра Волкова. С которым, кстати, Рухин уже пересекался в бытность Волкова тренером «Хрустального». Спарринг-партнером Егора будет Артем Ковалев, и за их соперничеством друг с другом будет наблюдать любопытно. Но общие перспективы Рухина видятся как не самые радужные. От хорошей жизни каждые два месяца тренера не меняют, и пока что кроме бронзы прошлогоднего первенства России и медалей юниорского «Гран-при» этого года всерьез парню похвастать нечем. Мужчины выходят на свой пик заметно позже девушек, но Егору в конце апреля уже 18, и пора определяться с будущим.

Егор Рухин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Егору не хватает стабильности и психологической устойчивости

Таланты Рухина никто не оспаривает — это харизматичный фигурист, который может выдавать интересные образы. Если ему повезет с программой и хореографом, конечно. В плане техники он также не отстает. К относительно стабильным тулупу и сальхову недавно он добавил четверной лутц — отличную попытку Егор продемонстрировал в финале Кубка России в Саранске. На тренировках ему удавались и риттбергер с флипом, но прыжки вне соревновательных условий все же оставляем за скобками. В отличный день Рухин может обыграть почти всех одногодков, но ровно так же он может и всем проиграть. Стабильность точно не его конек. В конце декабря Егор стал последним на чемпионате России, поставив под удар репутацию Тутберидзе. Спустя месяц с небольшим он уже первый на юниорском первенстве страны. Правда, только по короткой программе. На произвольную его уже не хватило, и он снова вылетел из тройки лучших.

Проблема то ли в психологии, то ли в общей физической подготовке, но надолго Рухина не хватает. Выйти на один конкретный прокат и выдать свой максимум он может, но сработать даже на дистанции одного старта уже гораздо сложнее. Чего тогда говорить о целом сезоне? Поэтому ни о какой системной работе с таким фигуристом речи быть не может, а смена тренера раз в квартал видится как бегство от проблемы, а не поиск пути решения. Допустим, Рухину было некомфортно в требовательной команде Этери Тутберидзе. Но зачем тогда возвращаться в «Хрустальный»? Елена Буянова сейчас растеряла прежние позиции, зато в ЦСКА он был на отличном счету. Какой смысл уходить? Евгений Плющенко предлагает лучшие тренировочные условия своим спортсменам, и понять за три месяца, подходят они ему или нет, Егор вряд ли мог.

Серафима Саханович. Ксения Нуртдинова

Рухин повторяет путь Серафимы Саханович

Поверить, что переход к Волкову сейчас кардинально изменит ситуацию, — это значит отказываться признавать, что в текущем незавидном положении есть и вина самого Рухина. Естественно, в каждом переходе были свои причины, и мы не знаем всех обстоятельств произошедшего. Вернее, могли бы узнать со слов самого Егора, но не в его правилах обсуждать предыдущих специалистов и внутреннюю кухню. Только практика показывает, что тактика менять тренеров как перчатки очень редко дает результаты. Обойти Рухина по числу специалистов может разве что Серафима Саханович. Она успела пройти и через Тутберидзе, и через Плющенко, но кроме них еще и работала с Евгением Рукавицыным, Алиной Писаренко и Ангелиной Туренко. На уровне слухов были стажировки с рядом других известных лиц, но даже официальный список впечатляет. При том что от Писаренко она уходила и возвращалась!

В карьере Саханович, от которой очень многого ждали, были свои сложности. К примеру, от Тутберидзе она уходила не по своей воле — финансовые возможности не позволяли тренироваться в столице. Нехватка средств вынудила покинуть и «Ангелов Плющенко». Так что критиковать за частую смену катков Серафиму не стоит, но сейчас мы обсуждаем не причины, а следствия. И с каждым новым эпизодом в жизни результаты шли по наклонной, за исключением разовых всплесков и эмоциональных подъемов сразу после перехода. К канадскому тренеру Брайану Орсеру можно относиться по-разному, но трудно спорить с его тезисом, что первые результаты ученик может показать только спустя полтора года после начала сотрудничества. Рухин дает своим тренерам меньше полугода, после чего принимает радикальные решения. И разве приведет его такой путь к успеху?