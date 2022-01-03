Фигурист Тутберидзе поучаствовал в шоу Плющенко «Щелкунчик». Как это возможно?

Масштабная новогодняя сказка утаила в себе еще одну загадку. «СЭ» ее разгадал.

Январские выходные — самые важные дни для индустрии ледовых шоу. Пока все отдыхают и с трудом вытаскивают лица из салатов, на аренах страны полным ходом кипит работа. На «ВТБ Арене» Евгений Плющенко и Яна Рудковская («фея-крестная» шоу, как гласит афиша) дают «Щелкунчика». В соседнем «Мегаспорте» Татьяна Навка с «Лебединым озером» и собственной персоной в главной роли. Наконец, в «Лужниках» Илья Авербух и «Снежная королева», где блистают Евгения Медведева и Алексей Ягудин. Конкуренция на уровне спортивного фигурного катания.

Обычно такие шоу не рождают взрывных инфоповодов — родители привели детей, все поели попкорна, дружно позвали Деда Мороза/Щелкунчика/Кая и Герду и с хорошим настроением разошлись по домам. С точки зрения спорта высших достижений здесь не происходит ничего.

В «Щелкунчике» одновременно выступили Плющенко, Гном Гномыч и... фигурист Тутберидзе?

Но не в этот раз. На шоу Плющенко «Щелкунчик», которое посетил корреспондент «СЭ», неожиданно появился фигурист команды Тутберидзе Егор Рухин. Что ставит вопрос ребром — либо состоялся переход, который никто не заметил, либо в противостоянии «Хрустального» и «Ангелов Плющенко» резкая оттепель и того гляди две команды сделают совместный тур.

Егор Рухин на шоу Плющенко «Щелкунчик» pic.twitter.com/R8gda0hpns — Lublineс93 (@Lublinec931) January 3, 2022

Ответ будет дан чуть позднее, а пока пару слов о самом шоу.

Безусловно, масштабно и эффектно. В какие-то моменты на сцене и льду (параллельно идет два действия — балет и фигурное катание) более 100 человек. Светящиеся костюмы, прыжки, целая команда из синхронного катания. Музыка, если что, записная, не оркестр. Зато рассказывают саму историю, чего нет в театре. Если вы не поклонник Гофмана и немецкой литературы, то пригодится. Единственное — надо понимать, что рассказывают для целевой аудитории возраста Гном Гномыча и ниже.

Александр Плющенко. Фото Григорий Галантный

Правда, огромное количество действующих лиц временами порождает чувство хаоса, так что лучше заранее освежить в памяти содержание. Или это я не отошел от Нового года и броуновское движение у меня в глазах.

Плющенко прыгнули все чисто

Александра Плющенко (Щелкунчика) стоит отметить отдельно. Были в шоу 2 января падения, особенно в мужской части труппы. Но этот парень отработал на полную мощь, сделал все прыжки, несколько из них с саблей в руках. Двойной лутц с саблей — это что-то новенькое, возможно, ISU стоит задуматься о включении данного элемента в GOE. Здесь опять же можно вступить в долгую дискуссию о том, есть ли у Гном Гномыча детство и вообще «оставьте ребенка в покое», но если рассматривать его выступление чисто со спортивной точки зрения — придраться очень сложно. Насчитал несколько акселей в полтора оборота, точно были двойной лутц, флип и риттбергер.

То же самое и с его отцом, Евгением Плющенко. Он в порядке, хотя из прыжков сделал три тройных тулупа (докрученных, чистых). Все-таки акселя или еще каких-то усложнений не хватило. Но вращения, скорость, артистизм точно никуда не делись. И да, анализируя состояние мужского одиночного, невольно закрадывается мысль, что олимпийский чемпион не затерялся бы и на последнем чемпионате России. Наверное, это что-то из разряда новогодних сказок — хочется верить в шоу и камбэки, но в реальности, конечно, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Андрей Мозалев и Евгений Семененко заслужили свои места.

Евгений Плющенко. Фото Григорий Галантный

Вчера в честь дня рождения на арену даже вышла в коньках и сама Яна Рудковская, а по окончании шоу по катку прошелся Арсений Плющенко, поддерживаемый на руках отцом.

Рухин все-таки перешел

Ну а теперь — к главному. Егор Рухин явно выделялся на общем фоне шоу. Да простят меня его устроители, но было видно, что один из парней в красном костюме смотрит на других и старается повторять, а не делает все синхронно. Затем подозрение выросло, когда по фактуре явно угадывался Егор Рухин. Наконец, все стало еще яснее, когда на финальном объявлении участников его единственного не упомянули.

Что удалось узнать? Сам Рухин и Евгений Плющенко отказываются комментировать и хранят молчание, которое, впрочем, тоже о чем-то говорит. Призер первенства России Рухин начал сезон в ЦСКА, затем вышел в финал юниорского «Гран-при» и решил перейти в группу Тутберидзе. Но занял 18-е место на последнем чемпионате России, проиграв даже в своеобразной схватке с академией Плющенко Кириллу Сарновскому (тот стал 16-м).

А дальше, как утверждают источники, Рухин прямо на чемпионате России попросился в группу к Плющенко. И уже 31 декабря, до Нового года, тренировался на катке «Ангелов». Так что да, Рухин действительно перешел от Тутберидзе к Плющенко (как знакомы эти переходы в обоих направлениях, правда?). Что тут было раньше — Рухин сам решил уйти или его выгнали за плохие результаты/он не прошел испытательный срок в «Хрустальном», — сказать сложно. Понятно, что штаб Этери Тутберидзе — максималисты и после таких результатов мог произойти жесткий диалог с учеником. Его нет и ни на одном из фото по итогам чемпионата России, в отличие от остальных членов команды.

Но факт остается фактом: Рухин отныне — фигурист «Ангелов Плющенко». А формально он в этом сезоне вообще подопечный ЦСКА, так что откуда произошел переход формально — тоже большой вопрос.

Сумеет ли Плющенко реинкарнировать его карьеру — вопрос еще больше. В этом сезоне с юниорами у него пока получается.