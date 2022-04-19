«На Красной площади я только ахаю и охаю». Как фигурист Джонни Вейр любил и предал Россию

Эпатажный американец напросился в друзья Камиле Валиевой, а потом благодарил Бога за ее падения на Олимпиаде в Пекине.

Любители фигурного катания наверняка помнят яркого американца Джонни Вейра, выступавшего в одно время с Евгением Плющенко. Заокеанский спортсмен на взрослом уровне не хватал звезд с неба (из больших наград у него в активе лишь бронза чемпионата мира), но запомнился артистичными прокатами и страстной любовью к России.

Наша школа фигурного катания сделала из Джонни настоящего русофила. Он на хорошем уровне выучил русский язык, тренировался у Татьяны Тарасовой, выступал под романс «Я тебя никогда не забуду» из российской рок-оперы «Юнона и Авось», познакомился с нашей литературой, кинематографом и музыкой, а также собирал коллекцию чебурашек и матрешек.

«В Америке народ боится делать то, что нравится, боится кого-то обидеть или разозлить. Русским на это плевать. Да и вообще история России меня завораживает. Она очень романтичная, со всеми взлетами и падениями. Красная площадь — самое красивое место в мире. Всякий раз, когда хожу по ней, ахаю и охаю», — делился мыслями Вейр в интервью «СЭ».

В какой-то момент Вейр даже добавил к своей фамилии еще одну, русскую. Правда, причина была не в смене спортивного гражданства. Просто Джонни, совершив каминг-аут, зарегистрировал отношения с американским юристом русского происхождения Виктором Вороновым. Правда, брак продлился всего пару лет и завершился взаимными обвинениями.

Секрет полишинеля

Вейр всегда выделялся яркими костюмами с перьями и блестками, а также необычным, женственным, стилем прокатов. Во время Олимпийских игр в Ванкувере канадские комментаторы даже язвительно предложили атлету заявиться в женский турнир, заявив, что его «изящные манеры» наносят «ущерб мужскому спорту». Позже журналистам пришлось извиниться за неосторожные слова.

Впрочем, и сам Вейр давал повод для общественного резонанса. Так, в сезоне-2005/06 в короткой программе он катался под «Лебедя» Камиля Сен-Санса. Эта музыка обычно использовалась в женской балетной партии. Не отставал Джонни по эпатажным действиям и вне катка. Например, однажды он сфотографировался для журнала в мини-юбке и туфлях на высоком каблуке.

Джонни Вейр — большой любитель эпатажных нарядов. Фото Global Look Press

Хоть до 2011 года фигурист и не говорил публично о своей сексуальной ориентации, для большинства любителей фигурного катания это было секретом полишинеля. Вряд ли люди, следившие за карьерой эпатажного спортсмена, сильно удивились его признанию. Были лишь переживания, не возникнут ли у него неприятности с российскими законами на Играх в Сочи. Но все было в порядке.

Что же делал на Олимпиаде в России уже завершивший к тому времени карьеру фигурист? Он нашел себя в комментаторской деятельности на телеканале NBC. Джонни успел засветиться много где, но проекты, связанные с нашей страной, вызывали у него особый отклик. Например, он делал фильм про фигуристов, работающих с Этери Тутберидзе, и даже прокатился с ней по льду в обнимку.

Смена риторики

С Камилой Валиевой Вейр познакомился на осенних этапах «Гран-при» 2021 года. Они обменялись любезностями, а Джонни позже еще и написал по-русски в социальных сетях, что счастлив познакомиться с юной звездой, поблагодарив и пожелав удачи. Американец также порадовался, что Камила рассказала ему о деталях своей программы «Болеро».

В декабре 2021 года Вейр расхваливал Валиеву, которая триумфально выиграла первенство страны. «В России появилась новая победительница национального чемпионата. Соревнования не разочаровали 12 выполненными четверными прыжками у женщин. Но ярче Камилы Валиевой не блеснул никто», — делился впечатлениями американец.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отношение резко изменилось во время Олимпиады в Пекине. После проката Валиевой на командном турнире, принесшего нашей команде невероятные баллы, Вейр не скупился на комплименты. Он заявил, что ее выступление вдохновило весь мир заняться фигурным катанием. А вот после первых тревожных новостей, когда еще не было конкретики, сменил риторику.

«Я не торопился с комментарием по поводу Валиевой, потому что ждал официальных подробностей, а также потому что она несовершеннолетняя. Могу лишь выступить за чистые Олимпийские игры, где все спортсмены будут соответствовать высочайшим стандартам справедливости. Это разрушительно для моего вида спорта», — жестко высказался Джонни.

Атака Вейра

Как мы помним, 14 февраля Валиеву все же допустили до участия в личных соревнованиях на Олимпийских играх. Спортсменке пришлось идти в CAS, где она смогла выиграть дело, но психологическое состояние 15-летней девочки оставляло желать лучшего. Оставалось надеяться, что за короткий промежуток времени до начала выступлений Камила сфокусируется на спорте.

Возможно, поддержка или хотя бы лояльное отношение иностранцев позволило бы Валиевой сосредоточиться на прокатах. Однако даже обожающий Россию Вейр бросился травить фигуристку: «Не смогу смириться с этим решением. Был положительный тест, поэтому спортсмен, у которого был положительный результат, независимо от возраста или времени анализа, не должен быть допущен к соревнованиям с чистыми атлетами».

Американца даже не слишком интересовало, что допинг-тесты Камилы на Играх были чистыми. Он не думал, что, поскольку следствие будет длиться долго, лучше дать девушке выступить, а потом разбираться по существу. Отобрать медаль в случае доказанной вины можно и постфактум, а вот упущенную возможность посоревноваться уже никто не вернет.

Вместе с другим комментатором NBC, олимпийской чемпионкой Тарой Липински, Вейр устроил акцию протеста с молчанием во время короткой программы Валиевой. А когда Камила загубила свой произвольный прокат, бывший друг нашей звезды и прыгал от радости, и благодарил Бога. «Чисто по-человечески я и представить не могу, через что она прошла, но это не отменяет того факта, что ее не должно было быть на этих соревнованиях. Слава богу, что ее не будет на подиуме!» — заявил Вейр. Никаких сожалений и извинений по поводу этих отвратительных и унизительных для любого бывшего спортсмена эмоций после завершения Олимпиады-2022 со стороны Джонни не последовало. Он продолжает свою обычную яркую жизнь. Вот только про Россию в соцсетях почему-то больше не пишет.