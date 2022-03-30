Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми

Суд вынес приговор по резонансному делу.

В мае прошлого года спортивный мир был шокирован страшной новостью. Тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил прямо в лоб женщине, которая пыталась договориться о тренировках для своего ребенка.

Дело разбирали больше девяти месяцев, и только на этой неделе мы узнали приговор — Егорова признали виновным и назначили 3,5 года колонии общего режима.

Чем был известен подсудимый, как его допустили до работы с детьми, несмотря на другие проблемы с законом, и как бывший член юниорской сборной России и призер статусных международных соревнований в танцах на льду дошел до такой жизни?

Стрелок ранее уже был судим за опасную езду

Вы вряд ли слышали о тренере Денисе Егорове до трагического случая, который произошел прошлой весной. Егоров выстрелил женщине в лицо из сигнального пистолета. Пострадавшая и ее знакомая пришли к Денису, чтобы договориться о занятиях по фигурному катанию.

Достоверно не известно, о чем шла речь — о тренировках для сына либо о планах самой женщины пойти в любительскую группу. Как и не ясны причины недопонимания. Но во время разговора что-то пошло не так, Егоров достал оружие и внезапно начал направлять его в лицо собеседницам.

Конфликт только нарастал, и в какой-то момент мужчина не выдержал и выстрелил одной из девушек прямо в лоб. Заряд не пробил кость, но серьезно повредил лицо. Женщину вовремя доставили в больницу и не допустили необратимых последствий. Помог и сам стрелок, оперативно оказавший пострадавшей первую помощь.

Но от уголовного преследования Егоров, естественно, освобожден не был. 42-летнего стрелка сразу же поместили в СИЗО — суд отказал в ходатайстве о переводе подозреваемого под домашний арест. Ему вменяли хулиганство с применением оружия. Соответствующая статьи УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

В ходе следствия позиция прокурора менялась, и в итоге Егорова осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить потерпевшей компенсацию 450 тысяч рублей. Пострадавшая за это время прошла через долгий и тяжелый курс по реабилитации, но сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.

В то же время непонятно, как мужчина с такими склонностями мог работать в обычной московской спортшколе № 2 и тренировать детей, в том числе по индивидуальным заявкам. Предложения по «подкаткам» он принимал через свою группу «Вконтакте».

Егоров тренировал Скопцову и Диану Дэвис

По указанным в группе номерам телефонов корреспонденту «СЭ» никто не ответил после нескольких попыток. Вероятно, они уже давно неактуальны. И все же в фотоальбоме на странице соцсети видно, что среди учениц Егорова были совсем юные фигуристки, которым не было и 10 лет. При этом срыв Дениса нельзя назвать роковой случайностью.

У него уже была судимость: по данным РЕН ТВ, его ранее уже привлекали к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». То есть человек после приговора спокойно устроился в спортшколу, причем далеко не последнюю в стране.

Егоров работал в команде со Светланой Алексеевой и Еленой Кустаровой. Под его началом занимались в том числе Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро, а также Анастасия Скопцова с Кириллом Алешиным.

Даже Диана Дэвис одно время тренировалась у Алексеевой в СШОР № 2, а также Елена Ильиных и Руслан Жиганшин. Отчасти руководство спортивной организации можно понять. Егоров пусть и не самый известный в широких массах, но в то же время не последний для фигурного катания человек.

В юношестве он был заметным танцором на льду и выступал в паре с Юлией Головиной, с которой дважды становился бронзовым призером этапов «Гран-при» среди юниоров. На юниорском ЧМ-1999 Егоров и Головина заняли шестое место.

Проблемы начались при переходе во взрослые — партнерша перебралась под флаг Украины, а Егоров закончил с большим спортом. Судя по разным эпизодам дальнейшей жизни, найти себя Денис так и не смог. Хотя в Сети и немало положительных отзывов о его работе тренером.

Родители отмечали его как внимательного, спокойного человека, настоящего профессионала. Правда наверняка у каждого своя, ведь среди показаний были и слова присутствовавшей при стрельбе женщины. «Он агрессивный, он всегда со всеми воюет, всем угрожает. Все уже настолько привыкли, что он угрожает. Он пишет всем — тренеру, родителям, руководству. Он прямо угрожает», — описывала она подсудимого во время процесса.

Как бы то ни было, свидетельств серьезных проблем с психикой у Егорова слишком много, чтобы рисковать и доверять ему работу с детьми. Каким бы талантливым и нужным для спортшколы (возможно) специалистом он ни был.