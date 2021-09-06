И кроме всех титулов, принесли в фигурное катание золотой вальс, который сейчас является одним из обязательных танцев.

Идеального партнера в танцах на льду и парном катании трудно найти сразу. Обычно фигуристы некоторое время пробуют себя с разными фигуристами, чтобы найти того самого. У Марины Климовой и Сергея Пономаренко — та же история. Трехкратные чемпиона мира и четырехкратные чемпионы Европы не сразу пришли к золотой олимпийской медали. Они навсегда вписали себя в историю фигурного катания задолго до того, как стали обладателями титулов чемпионов Олимпиады, внедрив золотой вальс в обязательную часть программы танцоров. Им пришлось отстоять большую очередь в танцах, пережить допинговый скандал и болезненное поражение от французов Дюшене. И только переход к тренеру Татьяне Тарасовой и кардинальная смена стиля помогли наконец осуществить мечту.

Золотой вальс Климовой и Пономаренко

Марина начинала кататься с Олегом Волковым. Сергей к тому моменту, как спортсмены встали в пару, уже успел дважды выиграть юниорский чемпионат мира с Татьяной Дурасовой. Но у тренера Натальи Дубовой были другие дуэты — она заметила, что спортсмены могут подойти друг другу, и лично предложила сотрудничество обоим под своим руководством.

В 1984 году дуэт уже принял участие в Олимпиаде в Сараево, где получил бронзовую медаль. Гранды того времени Джейн Торвилл/Кристофер Дин и Наталья Бестемьянова/Андрей Букин тогда разбирались между собой в спорте за золото, а Климова/Пономаренко встали в пресловутую очередь. Тогда эта медаль подарила им веру в пару и надежду на будущие крупные достижения. Помогала им и любовь, возникшая между фигуристами, — в Сараеве Марине было всего 17, и они едва дождались ее совершеннолетия, чтобы пожениться.

У Дубовой их катание дошло практически до совершенства — настолько отточенным, прозрачным и легким оно было. Это называлось полностью классическим стилем, а золотой вальс, который катали фигуристы, вошел в обязательную программу танцоров. Конечно же, благодаря этому дуэту и их тренеру — классика была во всем: от музыки и движений до костюмов и прозвищ. Климову, например, ласково называли Графиней Елизаветой Воронцовой за сходство с женщиной пушкинской эпохи.

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Именно Марина с Сергеем принесли Дубовой основные тренерские успехи — ее ученики выиграли за 12 лет работы с ней два чемпионата мира, три чемпионата Европы и две медали Олимпийских игр. В 1988 году они стали вторыми в канадском городе Калгари.

Недоставало главного — золота Олимпиады. Тогда уже вовсю царствовали Бестемьянова с Букиным, а система была такова, что предыдущие чемпионы должны закончить карьеру, иначе «очередь» вперед не продвинется. И вот в 1988-м Наталья с Андреем завоевали долгожданное золото — все шло в руки Марине и Сергею.

Марина Климова и Сергей Пономаренко (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Допинг-история и поражение на чемпионате мира

Через три года у них появились разногласия с тренером — фигуристам наскучил классический танец, и хотелось попробовать себя в чем-то другом. Дубова такие настроения не приветствовала, хотя и поставила им необычную программу на музыку из фильма «Лоуренс Аравийский». Но каким-то выдающимся прорывом танец не стал.

Фигуристы решились на кардинальные перемены — ушли от Натальи Дубовой к Татьяне Тарасовой. Наталья к уходу лидеров своей группы была не готова и резко высказалась в адрес фигуристов и Тарасовой:

— У меня не было таких связей. Председатель федерации дружил с этим тренером. Я была тренером молодым, начинающим. Меня вызвали в спорткомитет, говорят: «Наталья Ильинична, вы рветесь к победам, а тут есть пара — Моисеева с Миненковым. Возьмете их?» А они списанные были. Я понимала, что если они проиграют, то меня вместе с ними выкинут. Я нахожусь на чемпионате Европы с Моисеевой и Миненковым в Копенгагене, и мне нужно было быстро перелететь в Свердловск на Спартакиаду народов СССР. И что вы думаете, летят спортсмены, тренеры, а у меня там Климова с Пономаренко. А мне говорят: «Ты не полетишь». Это продуманная акция, я потом-то узнала об этом. Туда летит другой тренер, который потом, не побоюсь этого слова, их украл просто.

Тарасова дала Марине и Сергею то, чего они так долго ждали, — свежесть, оригинальность и приближенный к французам стиль. Но к тому времени они и сами стали ошибаться и даже проиграли чемпионат мира французам Изабель и Полю Дюшене. Соперники отличались артистичностью и непосредственностью и были как будто оппозицией строгости Климовой/Пономаренко. Неприятный проигрыш произошел накануне Олимпиады и стал своеобразной встряской для спортсменов.

Проигрышу на чемпионате мира предшествовал большой скандал с допинг-тестом Климовой. Проба А фигуристки, сданная на чемпионате Европы в Софии, показала ненормальное соотношение тестостерона и эпистерона, что посчиталось специалистами за свидетельство употребления искусственных гормонов. Об этой истории говорили все — например, много статей вышло в американских СМИ. Предположение о невиновности Марины даже не рассматривалось.

Относительно недавно похожая ситуация была с мельдонием фигуристки Екатерины Бобровой — это, конечно, не гормоны, но тоже стоило многих сил и переживаний. Так что это сильно сказалось на психологическом состоянии дуэта и их тренера. Сейчас говорят, что условия работы в софийской лаборатории, где проводили тесты, были не лучшими. Международный союз конькобежцев отправил пробу Б в Кельн, где ничего подозрительного не обнаружили. Ситуация закончилось счастливо, но нервы всем потрепала. А тут еще и поражение на чемпионате мира прямо перед Олимпиадой!

Счастливое окончание карьеры

И все-таки Климова и Пономенко рискнули и поставили танец на музыку Баха. В совокупности с отточенной техникой россияне снова стали непобедимыми и выиграли свое долгожданное золото на родине у Дюшене, в Альбервилле. Борьба была суровой — из девяти судей пятеро отдали победу Климовой/Пономаренко. Один голос решил судьбу золотой медали. В своей книге «Красавица и чудовище» Татьяна Тарасова писала об уникальности истории Марины и Сергея и значимости их победы:

— Победа на Олимпиаде Климовой и Пономаренко — самая уникальная победа в танцах. Потому что танцевальные пары никогда не поднимались вновь на верхнюю ступень пьедестала, как только сойдут с первого места. Таких примеров в истории танцев не зафиксировано. А они не только поднялись, поднялись над всеми на много лет, я бы сказала, на всю оставшуюся жизнь. Они настолько творческие люди, что не потеряли интерес к самообновлению, к тренировкам, ко всему новому, к музыке, к занятиям, к искусству, что обычно у профессионалов, достигших вершины, почти не встречаешь...

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После победных Игр и всего сезона Климова и Пономаренко решили закончить со спортом — к тому моменту фигуристы уже восемь лет были женаты и задумывались о детях. Себя они нашли в США, где у пары родилось двое сыновей. Один из них, Энтони Пономаренко, стал двукратным призером юниорского чемпионата мира вместе с Кристиной Каррейро.