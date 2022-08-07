Российские тренеры спасают фигурное катание в США: подняли юниорку в топ и вывели из депрессии главного ветерана

В Америке продолжает карьеру одиночница, которая старше Туктамышевой.

Philadelphia Summer Classic. Астон, США

Женщины

1. Изабо Левито (США) — 207,67

2. Линдси Торнгрен (США) — 203,62

3. Грейси Голд (США) — 180,26

Пока в России фигуристы еще шлифуют свои программы на сборах, за океаном уже начались первые старты. Мы уже рассказывали о необычных соревнованиях по танцам на льду, а на этих выходных впервые в сезоне 2022/23 на лед вышли и одиночницы. В Пенсильвании прошел ежегодный турнир Philadelphia Summer, на который приехала легенда американского фигурного катания Грейси Голд. Эта девушка была на пике в сочинский олимпийский сезон, после чего исчезла из зоны внимания широкой публики. Но, к удивлению многих, Голд сих пор продолжает карьеру! Причем ее готовит русский тренер. Экс-россияне занимаются и с Изабо Левито, претендующей на роль первого номера сборной США.

Юниорка из США готовится возглавить мировое фигурное катание

Сезон в Америке традиционно стартует раньше, чем в Европе и тем более в России. У нас контрольные прокаты (которые, по сути, имеют статус открытой тренировки) проходят в середине сентября, а первый большой старт можно ждать и вовсе до октября. В США уже в августе стартуют взрослые, причем самого высокого уровня. Так на Philadelphia Summer приехала Изабо Левито — 15-летняя девушка триумфально завершила прошлый сезон победой на ЮЧМ (пусть и без участия России), а теперь готовится к дебюту на взрослом уровне. Судя по всему, он удался, на первом старте она набрала за 70 баллов в короткой и за двести по сумме. Не всем девушкам Этери Тутберидзе удается начать с таких высот! Тем более она выступала с явно упрощенным контентом. Прошедшее межсезонье команда Левито посвятила подготовке четверных, но пока что в произвольной не было даже каскадов из двух тройных.

Изабо выдала всего лишь тройной лутц-двойной тулуп. Самым сложным элементом стал каскад из тройных лутца и сальхова через ойлер, но второй прыжок судьи посчитали недокрученным ровно в четверть. Так что даже без четверных с максимальной заявкой Левито сможет рассчитывать на 220-230 баллов уже в ближайшее время. А этого в текущих реалиях, когда фигуристкам «Хрустального» на международной арене не рады сулит награды на крупнейших стартах. Даже текущего результата в 207,67 балла позволила бы Левито попасть в пятерку лучших на ЧМ-22 в Монпелье. У бронзового призера Алисы Лью было всего-то 211... Но важнее сам факт победного начала, а также обоснованные претензии на статус первой скрипки сборной США. Судите сами, помимо Лью карьеру временно приостановили Мэрайя Белл и Карен Чен. Из сильных конкуренток для Изабо остается разве что Бреди Теннелл. Но кто знает в какой она форме после годичного перерыва?

Грейси Голд. Фото Global Look Press

Американка закупает платья в Москве и выступает под советский вальс

Наверняка при необходимости Левито доведет до конца работу над четверными. Просто пока в этом нет необходимости, а тренерский штаб девушки понимает, что делает. Изабо и ее родителей не волнует текущая ситуация в мире, и она спокойно работает с нашими специалистами. Помогает учить ультра-си Изабо российский тренер Юлия Кузнецова. Раньше она была парницей, а потом поехала в поисках лучшей жизни в Америку, чтобы перезапустить карьеру. Там Кузнецова вместе со своим мужем Вячеславом, который ранее работал с хоккеистами заокеанских лиг, собрала свой тренерский коллектив и начала готовить юных фигуристок. В него, помимо четы Кузнецовых, вошли специалист по балету Жанна Палагина, бывший грузинский танцор на льду Отар Джапаридзе и даже двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов. Уже сейчас школа Кузнецовой входит в число лучших, а успехи Левито только подтверждают ее элитный статус.

Изабо активно общается в интернете с российскими фигуристками, учит русский язык (чтобы лучше понимать своих тренеров), а также использует мотивы России в своих программах. В новой произвольной Изабо показала интерпретацию советского вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» композитора Евгения Доги. Единственный момент, в качестве музыки использовали румынскую версию вальса, текст к которому написала Каталина Караус. Не отказывается Левито и от работы с российским ателье. Новые платья к сезону ей также шили в Москве, причем доставить их до Америки из-за различных ограничений было непросто. Продолжает сотрудничать с российским специалистом и Грейси Голд. Яркая соперница Аделины Сотниковой и Евгении Медведевой, главная надежда американского фигурного катания на Олимпиаде в Сочи сейчас ездит по региональным турнирам в США, чтобы отобраться через них на чемпионат страны. Но при этом счастлива!

Грейси Голд. Фото Global Look Press

Голд пережила ментальный кризис

Фигурное катание в какой-то момент едва не сломало психику Грейси. Она пережила очень тяжелое время и даже задумывалась о крайних мерах, таких как свести счеты с жизнью. «Я очень быстро шла ко дну», — так Голд описывала свое состояние в середине 2017 года. Голд мог взбесить даже небольшой комментарий об ее катании, стиле одежды или прическе. У нее была нулевая терпимость к любой критике. Это привело к разрыву сотрудничества с Фрэнком Кэроллом, мэтром фигурного катания Америки. После пропуска Олимпиады в Пхенчхане ей диагностировали клиническую депрессию. Выходить из нее пришлось через тяжелую терапию, а также полный пересмотр жизненных ориентиров. Сначала она познакомилась с французским тренером, который обещал ее научить четверным. Но быстро поняла, что работать в прежнем формате требований к себе не может.

Сейчас она выходит на лед, чтобы доказать всем и самой себе — что можно просто заниматься любимым делом, несмотря ни на что. А помогает ей в этом Павел Фильченков. Уроженец Нижнего Новгорода раньше выступал даже за сборную России, но уже 10 лет как живет в Америке и сейчас занимается тренерской деятельностью. В интервью «СЭ» год назад Фильченков говорил, что целью для Голд была попытка зацепиться за Олимпиаду в Пекине. Очевидно, что она провалилась, но это ничуть не расстраивает 27-летнюю спортсменку. Она не потеряла веру в себя и любовь к фигурному катанию, поэтому продолжила карьеру и в этом году. Причем выглядит Голд весьма достойно! На турнире в Филадельфии она стала третьей, выдав уверенный старт из каскада тройной лутц-тройной тулуп и нескольких тройных прыжков. Таких баллов от Грейси мы не видели с осени 2016 года, так что есть вероятность возвращения от самой Голд. Тем более сейчас для этого самое время.