Американская чемпионка падает с одинарных прыжков, но продолжает карьеру. Ради чего выступает Грейси Голд?

Фигуристка учит получать удовольствие от жизни и любимого дела.

Вы удивитесь, но одна из лучших фигуристок прошлого десятилетия — Грейси Голд — до сих пор выступает на соревнованиях. Конкурентка Евгении Медведевой и Юлии Липницкой, главная надежда американского фигурного катания 2010-х сейчас ездит по региональным турнирам в США, чтобы отобраться через них на чемпионат страны. В прошлом кумир миллионов сейчас исполняет одинарные прыжки и с трудом собирает произвольную, но при этом даже и не думает завершать карьеру. Так для чего она выходит на лед?

Голд преследовали панические атаки после завершения карьеры

108 баллов за произвольную и 175 в сумме. Явно не тот результат, на который хотела бы рассчитывать Грейси Голд. В свои лучшие годы она спокойно набирала за 210, а после короткой программы на ЧМ в Бостоне обходила саму Медведеву. В Сочи в 2014-м в личных соревнованиях была четвертой и выиграла бронзу командного турнира. Эта медаль так и осталась для девушки единственным успехом на крупнейших мировых стартах, хотя авансы выдавались Голд огромные. Свои лучшие шансы на успех она не использовала, запомнившись болельщикам как разочарование от неоправданно высоких надежд. В 2017 году Грейси завершила карьеру, и это выглядело максимально логично. Фигуристка не справлялась с конкуренцией как на внутренней арене, так и на международной. Поражения неудачно совпали с личной драмой, в результате которой Голд страдала от тяжелой депрессии. Панические атаки и отсутствие сна — вот оборотная сторона изнурительных тренировок американки.

Тем удивительнее видеть возвращение Голд. Причем она снова продолжила тренировки практически сразу после Игр в Пхенчхане и выступает на стартах местного значения уже третий год подряд. От амбиций бывшая звезда не отказывается, более того, ранее она даже работала над элементами ультра-си. С предыдущим тренером Венсаном Рестанкуром Грейси готовила тройной аксель и четверной тулуп. Ожидаемо ничего не получилось, поскольку у спортсменки были серьезные проблемы с лишним весом, и докрученные тройные в ее случае уже выглядят космическим достижением. На турнире в Альфаретте призер Олимпиады поразила судей одинарными риттбергером и флипом, а также странным каскадом из двойных прыжков. Она уже давно не претендует на попадание в сборную и на последнем чемпионате США с трудом заняла 13-е место с результатом, стыдным в России для 12-летних девушек. И все же неудачи не выводят из себя Голд, и она продолжает находить мотивацию выходить на лед.

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Грейси посоветовал вернуться в фигурное катание психотерапевт

Все дело в том, что, переживая ментальные сложности, Голд полностью изменила подход к своей жизни, отношение к спорту и работе. Она научилась ценить каждый момент, особенно когда занимается своим делом. Ведь до этого в самые критичные минуты Грейси даже задумывалась о суициде. Так что возвращение к тренировкам отчасти помогло ей прийти в себя. «Я очень быстро шла ко дну», — так Голд описывала свое состояние в середине 2017 года. Голд мог взбесить даже небольшой комментарий об ее катании, стиле одежды или прическе. У нее была нулевая терпимость к любой критике. По этой причине Грейси отказалась от дальнейшего сотрудничества с Фрэнком Кэроллом — одним из сильнейших тренеров в США, с которым девушка выиграла бронзу на Олимпиаде в Сочи. Последней каплей стал пропуск Олимпиады в Корее. Грейси пришлось признать проблему, которую она долго пыталась скрывать, — у нее клиническая депрессия.

В результате на предолимпийский чемпионат США она идет только как зритель, чтобы пожелать удачи Эшли Вагнер и другим девушкам. Изначально она не видела для себя причин возвращаться и пыталась проходить терапию, постепенно отдаляясь от спорта. Но в какой-то момент прогресс в плане принятия себя прекратился, и личный психолог Голд предложил ей вновь попробовать заняться фигурным катанием. Но уже не ради какого-то конкретного результата, а скорее просто ради самой себя. Ход сработал, хотя на первом же старте — «Гран-при» в Москве — ее хватило только на короткую. С произвольной Грейси снялась, чтобы поберечь себя. Это ее главный принцип и новое жизненное кредо. Жизнь и здоровье важнее любых погонь за олимпийскими медалями. И пусть Голд так и не смогла вернуться в мировую элиту, ее история — ориентир для тысяч молодых людей. В главной схватке — с самой собой — она одержала победу.