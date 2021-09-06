Побеждала Загитову и Косторную, а сейчас выигрывает в парах. История фигуристки Мухортовой

В минувшие выходные Анастасия в паре с Дмитрием Евгеньевым победила на этапе «Гран-при» в Кошице. Рассказываем об этой перспективной фигуристке.

Этап «Гран-при» в словацком городе Кошице стал первым, в котором приняли участие российские юниоры. Все дело в ковидных ограничениях — два первых стартах прошли во Франции, где нашим фигуристам пришлось бы сидеть длительный карантин. В ISU пошли навстречу и разрешили увеличить максимальное количество участников от России на других этапах. Поэтому ситуация, когда «Россия, Россия, Россия и Россия» оказалась на первых четырех строчках в женском одиночном катании, была ожидаемой и совсем неудивительной.

Всего же российские юниоры увезли из Словакии три золотые медали. Их могло бы быть и больше, но в танцах на льду первое место досталось канадцам. Все дело в хореографической дорожке, которая была отминусована у Василисы Кагановской/Валерия Ангелопола. Во время нее оба фигуриста опустились на лед на двух коленях, что запрещено делать в этом элементе. В остальном же дуэт вполне мог рассчитывать на первое место, судя по оценкам за компоненты и плюсам от судей.

Такая же ситуация вполне могла произойти и в парах, где Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву обнулили парное вращение. Но баллов им и без этого хватило, чтобы удержать лидерство. Теперь московские фигуристы — победители юниорского этапа «Гран-при», хотя несколько лет назад выступали в одиночном разряде. Настя — чуть более успешно: обыгрывала Алену Косторную, Алину Загитову, Анну Щербакову и Александру Трусову и владела неплохим прыжковым набором.

Обыгрывала Косторную и Загитову

Анастасию часто считают родственницей Марии Мухортовой, которая соревновалась в паре с Максимом Траньковым, с которым эта парница трижды была на пьедестале чемпионатов Европы. Но никакой связи с Марией Настя не имеет — у них даже фамилии разные: у победительницы юниорского этапа «Гран-при» ударение на первый слог, а у Марии — на второй.

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До того как перейти в парное катание, Мухортова была вполне успешной одиночницей — выступала на Кубках и первенствах России и обыгрывала многих фигуристок, которые позже показали себя на международном уровне. В списке не только лидеры последних лет, например Алина Загитова и Анна Щербакова, но и другие спортсменки, которые блистали на юниорском уровне, например Серафима Саханович и Анастасия Тараканова.

Одним из самых запоминающихся стартов Насти стало Открытое первенство Москвы-2015. В последнее время этот турнир очень популярен среди юниоров: по сути, он открывает сезон, поэтому многие воспринимают его как этап подготовки к более важным соревнованиям. В том году Алена Косторная была на второй строчке, Алина Загитова — на четвертой, Виктория Сафанова, выступающая сейчас за Белоруссию, и Екатерина Куракова, соревнующаяся за Польшу, были еще ниже. Среди обыгранных фигуристок — еще и Виктория Васильева, Дарья Паненкова и Анастасия Гулякова. Тренировалась Настя у Сергея Давыдова, главными звездами которого сейчас являются Софья Самоделкина и Елизавета Берестовская.

Мухортова удивляла даже не прыжковым набором, хотя в эпоху, предшествующую повсеместным ультра-си, он тоже был неплох. На тренировках Настя могла похвастаться и каскадами из четырех тройных в соединении с ойлерами. Кроме этого, фигуристка выполняла интересные вращения, в том числе сложные в затяжке. С пресловутыми связками в программах у Насти тоже было все в порядке. Можно еще обратить внимание и на программное разнообразие: музыка из «Юноны и Авось», «Кукушка», песни Аллы Пугачевой и танго — список впечатляет.

Мечтают отобраться на юниорский чемпионат мира

Несколько лет назад Мухортова пропала из всех заявок на старты и появилась там уже в качестве парницы. Выступать начала с Дмитрием Евгеньевым, который в одиночном катании пробовал исполнять триксель. Теперь ребята тренируются в школе «Воробьевы горы» Нины Михайловны Мозер.

— Нина Михайловна консультирует нас, занимается организацией тренировочного процесса и контролирует постановку программ, а также участвует в выборе музыки и костюмов, — говорила Настя в интервью ресурсу «Фигурное катание trends».

Постоянный тренер дуэта — Филипп Тарасов, а с хореографией и постановками им помогает Рамиль Мехдиев, бывший солист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Никита Михайлов, который в этом году поставил программы едва ли не всем спортсменам из сборной России, работал с ребятами над короткой.

Прошлый сезон получился для Насти и Димы самым успешным в карьере — на всех стартах они были в тройке призеров. Самым важным соревнованием для них стало первенство России среди юниоров, где они взяли бронзу. И после этого не смогли сдержать своей радости:

— Сезон был тяжелым и ответственным, но от этого еще приятнее, потому что со всеми трудностями мы справились, — поделилась впечатлениями Мухортова. — Я действительно впервые заплакала от радости и от чувств, которые меня переполняли в тот момент.

А сейчас Мухортова/Евгеньев выиграли и свой первый серьезный международный старт, оставшись первыми и после короткой, и после произвольной программ. Во второй день соревнований случилась оплошность во время проката, и парное вращение им обнулили. Возможно, из-за необычной позиции во время исполнения элемента, когда партнерша исполнила шпагат. Сначала вращение было засчитано с хорошими надбавками, но в итоге его вовсе не засчитали. И еще нашли недокруты на прыжках — сальхове и тулупе.

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По своему катанию Мухортова/Евгеньев все равно выделялись и заслуженно стали первыми. В интервью Теду Бартону после победы фигуристы поделились, чем они восхищают друг друга.

— В Насте я больше всего уважаю ее силу. Она очень сильная девушка, всегда поддерживает и делает меня счастливым на тренировках. Возле нее мне всегда хочется улыбаться, — рассказал Дима.

— Я уважаю своего партнера, потому что он лучший. Он тоже всегда поддерживает меня. Мне нравится тренироваться с ним, соревноваться и выигрывать, — ответила взаимностью Настя.

Теперь мечта Мухортовой и Евгеньева — отобраться в финал юниорского «Гран-при» и на чемпионат мира среди юниоров. Два неплохих одиночника, несколько лет катающихся вместе, вполне могут этого достичь, нужно только не допускать подобных ошибок с обнулением элементов и стабильно выполнять свои программы.