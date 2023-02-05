Главная премия ISU ушла американцу Чену. Щербакову не пригласили, чтобы не обижать?

Для Малинина выделили особую категорию.

В Цюрихе прошла церемония награждения премии ISU Skating Awards. Идея агента Ари Закаряна будто бы проклята — сначала первую церемонию сорвал ковид, вторую провести не смогли из-за отсутствия стартов, на третий год ее откладывали, а теперь не позвали россиянку Анну Щербакову, несмотря на номинацию в главной категории... В таких условиях адекватно воспринимать награду тяжело, к тому же зачем подводить итоги в разгар сезона и по итогам прошлого олимпийского цикла? Тем не менее для самой Щербаковой даже попадание в тройку достойнейших — уже успех. А победа Чена скорее справедлива, как и успехи остальных номинантов.

Анна Щербакова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Победа Чена ожидаема

Худшие опасения подтвердились. Анна Щербакова при текущей конъюктуре изначально не выглядела фаворитом премии ISU Skating Awards, а после того как Международный союз конькобежцев не пригласил ее в Цюрих для личного участия, шансы и вовсе казались призрачными. Не будут же выдавать главную награду по почте, а поздравлять через видеосвязь? К тому же, конкуренты у Щербаковой были не менее серьезные — Нэтан Чен и Габриэла Пападакис с Гийомом Сизероном. Выиграл американец, и объективно это справедливый выбор. Чен дольше Анны на высшем уровне, он доминировал весь прошлый олимпийский цикл, и сверхуверенно стал олимпийским чемпионом. Щербакова была скорее одной из сильных россиянок, в которую до последнего верили разве что самые близкие. Легендарные французы также достойны номинации, но есть ощущение, что против них сыграл пропуск сезона 2020/21.

В пользу Пападакис и Сизерона могла сыграть разве что история с вынужденным абортом Габриэлы и нетрадиционная сексуальная ориентация Гийома. Однако с точки зрения спорта и достижения в нем роль Чена намного ощутимее. Он и есть «самый ценный фигурист». В других категориях никого из представителей России не было и изначально. Небольшой шанс был разве что в номинации для ветеранов, где не было предварительных списков. В прошлом году именно в ней, кстати, были выделены ISU Алексей Мишин и Тамара Москвина. В этот раз приз уходит немке Катарине Витт — двукратной олимпийской чемпионке и иконе стиля своей эпохи. Вторая же по важности после самого ценного фигуриста премия лучшему тренеру последних двух сезонов уходит Патрису Лозону. Пожалуй, также справедливо. Мало того что его подопечные выиграли Олимпиаду в Пекине, так большая половина танцевального топа тренируется у него в Монреале.

Нэтан Чен. Фото Global Look Press

Лучшим костюмом выбрали платье, которое порезало ухо партнеру

Помимо отсутствия россиян в других категориях не меньше вопросов вызывало отсутствие Ильи Малинина в числе номинантов на «Новичок года». Призер финала «Гран-при», первый фигурист, исполнивший четверной аксель и прыгающий 4,5 практически на каждом старте — есть ли кандидаты достойнее? По мнению ISU, есть. Международный союз конькобежцев выделил Нину Петрыкину из Эстонии, Изабо Левито из США и Ринку Ватанабе из Японии. При всем уважении к ним, достижения Малинина выглядят серьезнее. Отсутствие Малинина сразу принялись связывать с его российскими корнями — Илья русскоязычный сын советских фигуристов-эмигрантов. Правда, против этой версии выдвижение Петрыкиной — представительницы русской диаспоры Эстонии. Победила в итоге американка Левито. Но Изабо тренируют тренеры из России, а она сама учит русский язык и выступает под Петра Ильича Чайковского. Но сам итог справедлив — Левито стала второй в финале «Гран-при» и выиграла чемпионат США.

Малинина также не обидели — для него выделили специальный приз «За особые достижения». Так организаторы премии отметили историческое достижение Ильи. Правда, для самого Малинина был бы важнее пересмотр оценок четверного акселя — в текущей системе большого смысла для его включения в программу, кроме как для собственного удовольствия, нет. Лучшим хореографом признали Ше-Линн Бурн. Наверняка жюри хотело отметить ее работу на протяжении всей карьеры, поскольку в недавнем прошлом она не сказать, чтобы ярко выделялась. А лучшей программой стал ритм-танец Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона — оставить без награды французский дуэт ISU не могли. Лучший костюм — платье Мэдисон Чок для произвольного танца. Интересно, что Мэдисон сама над ним работала. Фигуристка — начинающий дизайнер и после завершения спортивной карьеры собирается развиваться именно в этом направлении. Правда, костюмом был не всегда доволен ее партнер Эван Бейтс. Стразы мешали делать поддержки и резали ухо фигуристу, так что приходилось смывать с платья Чок кровь.

Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США). Фото Global Look Press

ISU Skating Awards-2023. Победители

Лучший новичок

Изабо Левито (США)

Лучший костюм

Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — произвольный танец, сезон-2021/22. Дизайнер: Мэдисон Чок

Лучший хореограф

Ше-Линн Бурн

Лучший тренер

Патрис Лозон

Самый ценный фигурист

Нэтан Чен (США)

Лучшая развлекательная программа

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — ритм-танец, сезон-2021/22

За жизненные достижения

Катарина Витт