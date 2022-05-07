Туктамышева снова прыгает четверные и готовит программы. Она остается в большом спорте?

Плодотворные тренировки группы Мишина в Ереване.

Пока Александра Трусова и Марк Кондратюк отдыхают на пляжах Дубая (пусть и с редкими видео прыжков на фоне Бурдж Халифы), у группы Алексея Мишина по плану серьезный подготовительный сбор. Елизавета Туктамышева и компания не теряют мотивации и продолжают работу с прицелом на будущий сезон. И уже демонстрируют первые плоды тренировок — Туктамышева восстановила, казалось бы, уже потерянный четверной прыжок и готова выйти на новый этап своей карьеры. Получается, Императрица остается с нами еще как минимум на год?

Четверной прыжок — доказательство намерений продолжать карьеру

Ереван, особенно сейчас, популярное место для россиян. Здесь и раньше было много туристов из России, но сегодня в центре города и других популярных локациях постоянно слышна русская речь. В Армению полетели и фигуристы Алексея Мишина, у команды из Санкт-Петербурга здесь плановый подготовительный сбор. Фигуристы наслаждаются теплой погодой и прекрасной армянской кухней, но не забывают о главном — работе над техникой. Первой о своих успехах поведала подписчикам (видимо, с прицелом на зарубежную аудиторию) в одной ныне запрещенной в России соцсети Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира и Европы показала удачную попытку четверного тулупа. «А это ведь я снимал! — тут же отчитался перед журналистами «Р-Спорта» Мишин. — Абсолютно чистый, качественный и технически грамотный. Молодец, Лиза!»

С тренером трудно поспорить — за такое качественное исполнение прыжка фигуристку можно только похвалить. И пусть ранее тулуп в четыре оборота на тренировках Елизавета уже исполняла, с последней удачной попытки прошло уже больше двух лет. Впервые элемент покорился Туктамышевой летом 2019-го, затем фигуристка тренировала его всю осень и попробовала на ЧР того года в Красноярске. Неудачно — вышло падение с недокрученного, лишившее чемпионку мира шансов попасть на ЧЕ-2020 в Граце. Затем случилась пандемия, Елизавета сама несколько раз переболела коронавирусом, и полноценно работать над ультра-си возможности не было. После того как Туктамышева не попала на Олимпиаду в Пекин, а дальнейшая карьера оказалась и вовсе под угрозой из-за международной обстановки, вообще не до конца стало понятно, увидим мы еще Императрицу на больших соревнованиях или нет...

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мечту исполнить четверной прыжок можно осуществить и на Кубке России

Теперь очевидно одно — сама Елизавета сдаваться не собирается. Восстановить четверной в 25 с лишним лет (в декабре у Туктамышевой 26-й день рождения), да еще и в разгар межсезонья, когда многие двойные и тройные с трудом собирают, — это без всяких «но» настоящее геройство. И показательный пример серьезности намерений спортсменки — даже тройной аксель еще бы ни о чем стопроцентно нам не говорил, все-таки этот элемент для Туктамышевой большой проблемы не составляет. А вот успешные попытки зайти на квады означают желание соревноваться. Ведь не для ледовых же коммерческих шоу она готовит такие прыжки, там они точно не нужны! А как показывает пример партнера по группе Евгения Семененко, и вовсе опасны. Остается только вопрос, где и когда мы увидим четверной от Туктамышевой в деле.

Такими вопросами задается и Александр Жулин. «Я счастлив за Лизу! — сказал известный хореограф. — Это позволит ей быть более конкурентной с другими нашими девочками. Лиза у меня по-человечески вызывает восхищение! Это замечательная и талантливейшая спортсменка! У нее настолько правильная техника, что даже в свои годы она справляется с такими сложными элементами. Поразительно. Вопрос только в том, где мы будем показывать эти элементы. На тренировках одно, а на соревнованиях все совершенно по-другому». Действительно, на официальных стартах мы успешный четверной Туктамышевой еще не наблюдали. И есть ощущение, что эта цель и стала для фигуристки мотивацией остаться в спорте. В отличие от Олимпиады, мечта о кваде более реалистична, а главное — полностью в руках Елизаветы.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Туктамышева вполне может продолжать кататься и до Милана-2026

Еще один важный сигнал, который демонстрирует желание Туктамышевой продолжать карьеру, — новости о подготовке спортивных программ. С Елизаветой будет сотрудничать Илья Авербух, совместно с Алексеем Мишиным выбрана музыкальная композиция, а сами занятия будут проходить параллельно с выступлениями в ледовых шоу — Туктамышева нарасхват у продюсеров, но основной упор она сделала на проекты Авербуха. Одну из программ Елизавете также поставил венгерский хореограф Адам Соля. Судя по всему, процесс работы был завершен еще до очередного резкого витка мировой истории, так что, вероятно, в том или ином виде Туктамышева и эти наработки будет использовать в предстоящем сезоне. Скорее всего, минимум первая половина пройдет на внутренних российских соревнованиях, но Елизавета к этому готова. Более того, она никогда и не стеснялась внутренних стартов и приезжала в ту же Сызрань даже в разгар олимпийской битвы за итоговый состав в Пекин.

Не до конца ясно, будут ли брать паузу в карьере после тяжелого года Анна Щербакова и Камила Валиева, — особенно много вопросов по Щербаковой. Будет ли выступать на внутренних соревнованиях Александра Трусова? По крайней мере на Кубок Первого канала она не приехала. Неясно будущее Алены Косторной и Дарьи Усачевой. В какой форме будет пропавшая с радаров Майя Хромых? Понятно, что выходят во взрослые Софья Муравьева, Аделия Петросян и Софья Самоделкина, но с четверным за счет опыта и переосмысленной презентации Туктамышева статистом точно не будет. У Елизаветы есть все шансы оставаться конкурентоспособной еще как минимум год, а дальше кто знает. Возможно, она захочет дождаться возвращения на международную арену, а там новые правила, возрастной ценз и вот уже и Милан-2026 не так далеко. В конце концов, Мария Бутырская и Алена Леонова выступали до 30, чем не пример для Туктамышевой?