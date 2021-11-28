Излишними ожиданиями и рекордами мы только давим на нашу звезду.

«Гран-при» Rostelecom Cup. Женщины. Итог

1. Камила Валиева (Россия) — 272,71

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 229,23

3. Майя Хромых (Россия) — 219,69

На «Гран-при» в Сочи Камиле Валиевой не было равных. Она соревновалась сама с собой, улетев в стратосферу еще после короткой программы. Впрочем, разве найдутся те, кто удивлен таким развитием событий? Весь этот сезон Камила на практике доказывает, почему ее еще с 12 лет называли будущей олимпийской чемпионкой. 15-летняя девушка из Казани — безусловный фаворит сезона и явление в спорте, масштаб величия которого нам еще предстоит осознать. Но вот только излишне лояльным судейством мы сами обесцениваем ее статус и открываем почву для рассуждений скептиков.

Лояльное судейство вызывает вопросы к гениальному прокату

Не будем говорить о компонентах и количестве десяток для третьего проката по взрослым на международном старте. Камила заслуживает подобного отношения к себе, пускай это и признали сразу, а не как принято — к концу года или на следующий сезон. Не вопрос. Но вот для чего было ставить высокие GOE за аксель в произвольной и за каскад тулуп — ойлер — сальхов? Триксель на этот раз Валиева приземлила удачно, но к исполнению вопросы все же остаются. Пересмотрите прыжок в замедленной записи, там явно заметен недокрут на последних оборотах. В масштабах программы — мелочь, но все же по правилам она должна быть хотя бы учтена. Но что мы видим в ответ — ей ставят +4, +5. С каскадом все еще куда более очевидно. К технике Валиевой вопросов нет, ей просто не повезло. Она заехала на тулуп у края бортика, и для сальхова ей уже не оставалось места. Только называть сделанный после ярко выраженной паузы прыжок каскадом язык не поворачивается.

«Каскад прыжков является частным случаем комбинации прыжков, в котором отсутствуют повороты или смена ног между прыжками», — пишет в своей книге Алексей Мишин. Теперь смотрим на Камилу. Она блестяще делает тулуп, приземляет его, а затем видит — для тройного сальхова у нее не осталось пространства. Тогда она чуть корректирует программу, чуть поворачивает и с нуля прыгает два оборота. Тулуп и сальхов должен объединять ойлер, связующий прыжок в один оборот. Дотошные судьи вообще не зачли бы такую комбинацию, как минимум не стали бы ставить за нее плюсовые оценки. Но только американский арбитр отметил помарку, остальные решили притворяться, что ее не было. Проводя аналогии с выборными процедурами, подобную практику называют «фальсификацией устрашения». Она не влияет на результат, но в то же время искусственно увеличивает разрыв между победителем и оппонентом. Только в случае с Валиевой эта помощь от судей лишь оставляет неприятный оттенок гениальному прокату.

Потенциал усложнить программу у Валиевой еще остается

Еще одна проблема — гиперинфляция оценок за кратчайшие сроки лишает Валиеву мотивации искать способы сделать свою программу сложнее, насыщеннее или поработать над ее исполнением. Вы удивитесь, но варианты по увеличению базовой стоимости остались даже для короткой программы. Камила сама продемонстрировала его на тренировке, усиленно разминая перед «Гран-при» в Сочи каскад тройных лутца и риттбергера. Фирменный элемент Ирины Слуцкой и Алины Загитовой раньше не был в арсенале фигуристки, скорее всего, она о нем даже не задумывалась — нет смысла. Но раз она его готовит, значит, рассматривает сценарии применения в жизни. С этим каскадом оценка за короткую дойдет до 89-90 баллов. В произвольной риттбергер освободит для Камилы тройной тулуп и даст большую вариативность в наборе элементов. В потенциале тогда база по технике идет к 90 баллам, а общая сумма — за 190. Вполне вероятно, что подобные изменения в программах Валиевой готовят к Олимпиаде.

В конце концов, еще не освоены старшие квады. Разницу в стоимости тулупа с сальховым и лутца с флипом Камила компенсирует надбавками за качество, но только представьте, какие у нее будут баллы с еще одним четверным! Валиевой это вполне под силу, рисковать с нагрузками в олимпийский год не стоит, но на следующий сезон поставить себе задачу добавить лутц — почему нет? К тому же запас на тройном у нее достаточный. В конце концов, еще есть потенциал в плане раскрытия образа. Если к короткой программе действительно не может быть вопросов, то вот «Болеро» раскрыть ей пока на полную не удается. Понятное дело, что с таким техническим набором на хореографию почти не остается ни сил, ни времени. Но если мы говорим о рекордах и поисках мотивации, то как раз в таких деталях и мелочах она могла бы для Камилы и состоять.

Рекорды на каждом старте только давят на девушку

Подобного доминирования женское одиночное не знало давно. Возможно, со времен норвежки Сони Хени, если кто застал эту девушку вживую. У Юны Ким была в противовес Мао Асада, Юлию Липницкую противопоставляли Аделине Сотниковой, Елизавету Туктамышеву — Елене Радионовой, а Евгению Медеведеву еще до Алины Загитовой сталкивали с Эшли Вагнер и Кэйтлин Осмонд. Говорить о соперниках Валиевой смысла нет никакого, среди женщин их искать банально нет смысла. Она больше чем на 30 баллов превосходит все мировые рекорды, которые устанавливали до нее, разрыв по этому сезону доходит до 40. Это не прыжки во второй половине, новый каскад или лутц с руками наверх. Это своя лига, в которую до Пекина точно никого не примут. Фигурное катание долго металось в поисках идеала, который воплотит в себе чаяния как сторонников технического прогресса, так и нежного скольжения, и похоже, что остановилось на фигуре Валиевой.

Ответственность за судьбу всего спорта на девушку возложили еще в первый юниорский сезон, и тем удивительнее, что она справляется с ней. Выходить на турнир за турниром с пониманием, что ты номер один в мире, на тебя смотрит вся планета и нужно пробивать потолок в космос, — явно нетривиальная задача. И нет, не пытайтесь говорить, что в команде Этери Тутберидзе не смотрят на оценки. Во-первых, еще как смотрят, а во-вторых, кто в здравом уме может игнорировать мировой рекорд? Сейчас от Камилы требуют эти рекорды каждый раз обновлять, тем самым доводя давление на нее до едва ли подъемных для подростка показателей. Так зачем мы своими же руками делаем ситуацию еще более сложной? Если Валиева уже сейчас почти что дотянулась до Чена, то что ей остается делать до конца сезона?