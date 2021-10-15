Поражения от Италии и Белоруссии, заочная победа над Китаем. Итоги большого дня для российских фигуристов

Насыщенный международный календарь радует фанатов этого вида спорта выступлениями, но не результатами.

Несмотря на все коронавирусные проблемы, на этой неделе проходит столько международных стартов, что обо всех сразу и не расскажешь. В Будапеште Александр Самарин и Дмитрий Алиев не смогли взять первое место в борьбе с итальянцем Маттео Риццо, Андрей Мозалев победил в Минске, петербурженка Анастасия Гулякова проиграла, а японцы удивляли китайцев своими мощными молодыми одиночниками и весь мир — четверным прыжком от 12-летней одиночницы. Обзор дня в фигурном катании от «СЭ».

Budapest Trophy

Мужчины

1. Маттео Риццо (Италия) — 234,40

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 230,63

3. Александр Самарин (Россия) — 226,81

4. Иван Шмуратко (Украина) — 223,29

После короткой программы Александр Самарин и его тренер Светлана Соколовская смеялись. Трудно понять, что же поднимало им настроение, но явно не прокаты, ведь Александр завалил почти все прыжковые элементы. Повезло только, что конкуренты лажали еще сильнее и даже такой прокат вывел фигуриста ЦСКА в лидеры. В произвольной ситуация лучше не стала. Пусть без падений, но прокат со степ-аутом на тройном акселе и с повтором прыжка не сильно вдохновляет. Зато вдохновляет четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, чистые тройные лутц и сальхов, а также каскад тройной лутц — тройной флип через ойлер.

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Третье место на не самом представительном соревновании заставляет задуматься о той форме, что на этапе Кубка России в Сызрани в Венгрии мы уже не видим. Дмитрий Алиев после короткой и вовсе шел пятым, позади спортсмена из Великобритании Грэма Ньюберри и в сотых балла впереди фигуриста Давида Льютон-Брейна из Монако. Достойный уровень соперников для чемпиона Европы, не находите? После тяжелой ночи и долгих раздумий наш уроженец Ухты немного исправился и обошелся без грубых ошибок. Получился даже чистый четверной лутц, который и помог Дмитрию подняться на вторую строчку. Выиграл итальянец Маттео Риццо.

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В танцах медали распределятся чуть позднее вечером. Наша пара Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный пока третьи. Они уступают опытным дуэтам из Литвы и Армении, но это их первый международный взрослый старт, так что все простительно. У девушек в то же время прошли первые тренировки. На берегах Дуная сегодня наши фигуристки исполняли прогоны произвольной программы. У Майи Хромых чисто исполнить все элементы не получилось — два падения с четверного сальхова и тулупа.

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Анна Щербакова нацелилась на четверной флип. На контрольных прокатах в Челябинске действующая чемпионка мира вообще обошлась без квадов, но к Олимпиаде постепенно возвращать элементы ультра-си ей будет необходимо. Начали с флипа, правда, пока чистых исполнений на льду Будапешта не было. Кроме прочего, ошиблась Анна на каскаде двух тройных прыжков. Алены Косторной в Венгрии не будет, поэтому за победу Щербаковой с Хромых предстоит сражаться друг с другом, вряд ли в претензии на первое место включится Софья Самодурова. Тем не менее, как на любом челленджере, важнее не сами медали, а прокаты и текущая форма. Ведь до первых этапов «Гран-при» уже меньше недели.

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Проблемы у Мозалева и поражение Гуляковой от фигуристки из Белоруссии

Ice Star, Минск

Мужчины

1. Андрей Мозалев (Россия) — 244,61

2. Константин Милюков (Беларусь) — 241,24

3. Александр Лебедев (Беларусь) — 167,01

Женщины

1. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 198,08

2. Анастасия Гулякова (Россия) — 183,06

3. Анастасия Шаботова (Украина) — 167,69

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Не все здорово у Андрея Мозалева, который параллельно с нашими венгерскими туристами выступал в Белоруссии. Короткую программу Андрей и вовсе проиграл экс-россиянину Константину Милюкову (с весьма неочевидным судейством), по произвольной и сумме выиграл, но вряд ли результат в 244,61 балла устроит Андрея и его тренера Кирилла Давыденко. Мозалев не смог исполнить чисто ни один четверной прыжок. Сальхов выдал с большим недокрутом, тулуп с «галкой», то есть недокрут на четверть оборота, с сольного тройного акселя — падение и недокрут. Разве что за каскад четверного тулупа с двойным Андрея можно похвалить, и то большинство арбитров поставили за него минусы по шкале GOE за исполнение. Пока Мозалев не может найти себя, и переход во взрослый спорт у чемпиона мира среди юниоров идет тяжело. О коронном четверном флипе Андрей и вовсе, похоже, забыл, пока что элемент нечасто встречается даже на разминках и тренировках.

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У девушек в Минске выиграла представительница Белорусии Виктория Сафонова. Ранее она также выступала за Россию, а теперь, хоть и катается на катке ЦСКА, на международном уровне обыгрывает Анастасию Гулякову из команды Алексея Мишина. Гулякова серьезных ошибок не допустила, но и не порадовала элементами ультра-си или идеальной хореографией. Третьей стала еще одна экс-россиянка Анастасия Шаботова, которая сейчас катает за Украину. Родину она покинула после того, как в интернете всплыл резонансный ролик, где она высказывается о применении «правильного допинга» фигуристками «Хрустального». Сама Анастасия пытается безуспешно выучить тройной аксель и пока звезд с неба не хватает, но в отличие от как минимум половины взрослых девушек «Самбо-70» Шаботова на 99 процентов поедет на Олимпиаду. Потому что конкуренция на Украине не сравнится с российской.

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Четверной в 12 лет и другие успехи Японии в Китае

Asian Open, Пекин

Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) — 277,78

2. Шун Сато (Япония) — 256,16

3. Боян Цзинь (Китай) — 224,09

Женщины

1. Маи Михара (Япония) — 203,58

2. Каори Сакамото (Япония) — 202,28

3. Джоанна Со (Гонконг) — 155,65

Пары

1. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 223,48

2. Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай) — 196,68

3. Ван Юйчэнь — Хуан Ихан (Китай) — 174,37

Японцы на Asian Open в Пекине доказывают, что у них много толковых одиночников и помимо Юдзуру Ханю и Шомы Уно. Юма Кагияма в блестящей форме и вполне способен бороться за пьедестал на будущих Играх. Кагияму мы увидим в Италии и Франции, и бороться с ним будут наши Алиев, Петр Гуменник, Мозалев и Артур Даниелян. Шун Сато пока не так сильно впечатляет, зато его баллы выше тех, которые выдают почти все российские одиночники. А ведь это пятый-шестой номер страны. Во Франции и США противостоять ему будут все те же Даниелян, Мозалев и Алиев. Китайца Бояна Цзиня при этом из числа претендентов на награды, похоже, вычеркиваем. Пока он в такой форме, ему не поможет даже самое лояльное домашнее судейство. Впрочем, кто знает, сколько четверных он подготовит к Олимпиаде и как их исполнит?

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Так, четверным удивила 12-летняя японка Мао Шимада, исполнившая тулуп в четыре оборота на местном старте Kinki Regionals. Ее старшие коллеги на Asian Open так не впечатляли. В столице Китая представительницы Страны восходящего солнца взяли первое и второе места, но сами прокаты были блеклыми. Ультра-си не увидели как от Маи Михары, так и от Каори Сакомото. Более того, даже с тройными возникали проблемы. Так что единственной надеждой Японии остается Рика Кихира. В парах в Китае обошлось без особых сюрпризов — выиграли Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Что важнее, они набрали меньше Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступавших на той неделе на Finlandia Trophy. Визуально лучше смотрятся пока что и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. На прямое китайско-российское соперничество в парах мы сможем посмотреть не ранее финала «Гран-при». На этапах наши лидеры двух стран не пересекаются.