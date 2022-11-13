Шоу Плющенко лучше этапов «Гран-при»? В Москве собралась полная арена «Динамо», где Трусова и Кондратюк катались под Киркорова

Конкуренцию с коммерческими проектами ФФККР не выдерживает?

Эти выходные в столице невероятно насыщенные в плане связанных с фигурным катанием мероприятий, особенно субботний вечер. Только вдумайтесь: параллельно проходили четвертый этап «Гран-при России», шоу Евгения Плющенко и телепоказ очередного выпуска «Ледникового периода»... Такая плотная конкуренция за зрителя лучше всего показывает уровень профессионализма и желание привлечь намного более широкую аудиторию со стороны организаторов.

Сильную заявку в этой борьбе за зрителя сделали Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Им удалось собрать на шоу практически полную 12-тысячную арену «Динамо». А Федерация фигурного катания на коньках России не смогла продать все билеты даже на запасном катке ЦСКА на две тысячи человек.

Плющенко за сутки побывал в трех местах

Мы уже много писали о том, какие интересные в Москве будут «фигурные» выходные. Выбирать между «Гран-при России» и шоу «35 лет на льду» пришлось не только болельщикам и журналистам, но и фигуристам...

«Мы пообещаем больше не ставить свои шоу в одни даты с соревнованиями, но когда мы планировали свое мероприятие календарь федерации был неизвестен», — объяснила потом случившийся казус Рудковская.

Изначально в анонсах к шоу значились и Елизавета Туктамышева, и Михаил Коляда, и Евгений Семененко. До последнего никого не смущал тот факт, что спортсмены из группы Мишина в этот же день катаются на арене ЦСКА. Еще за два дня до старта один из организаторов шоу в беседе с «СЭ» отмечал небольшую, но все-таки существующую вероятность того, что Туктамышева успеет после проката короткой программы заехать на огонек и к Плющенко.

Технически шансы на это были, к тому же начало отложили на 40 минут. Елизавета Худайбердиева, которая выступала третьей с начала приехала на арену менее чем за час до выхода на лед. Во второе отделение попасть вообще без проблем, но рисковать подготовкой к произвольной все равно было бы странной затеей. Иначе день получился бы безумным — как у Плющенко.

С утра Евгений ездил к Софье Муравьевой на арену ЦСКА, потом отправился к другим фигуристам в «Горки-10», затем снова вернулся к Муравьевой и под вечер на свое шоу. Где на нем были не только организационные функции, но и спортивные. К примеру, под конец программы Плющенко побил свой же рекорд и в 40 лет выдал 21 «бедуинский» подряд. И все же действующие спортсмены выбрали соревнования, а не шоу.

Фигуристы собрали полный зал

Организацию юбилейного вечера Евгения Плющенко и этапа «Гран-при России» не стоит сравнивать. ФФККР обещает арены КХЛ, но в итоге пока так и не показала ни одной, кроме «Мегаспорта». Договориться с ХК ЦСКА о том, чтобы выступить на основном катке либо не получилось, либо в этом не видели смысла.

Среди причин называют слабый интерес к спорту, высокие цены, загруженность Москвы мероприятиями... Однако почему ровно в тот же день, в той же Москве Рудковская и Плющенко использовали основной каток «Динамо». За пару часов до шоу билетов почти не было в продаже.

«Я сам удивился, что пришло так мало зрителей, — сказал Плющенко об этапе «Гран-при». — Такое мероприятие важное, топовые ребята катаются, но сегодня даже двух тысяч в итоге не собрали. Получается все любители фигурного катания были у нас».

Что интересно, многие ценители этого вида спорта действительно намеренно выбрали именно мероприятие Плющенко, а не «Гран-при». И это, учитывая тот факт, что цены на шоу были не самые демократичные, а за хорошие места нужно было отдать от трех тысяч рублей. По-настоящему уникальным это мероприятие не назвать.

Под свой импровизированный юбилей — 35 лет на льду, в спорте и в шоу — Евгений организовал целый цикл мероприятий с похожей программой в разных городах (в Москве их несколько). Номера были далеко не все новые, а во втором отделении показали много соревновательных программ прошлых лет.

Как, например, программы олимпийского сезона Марка Кондратюка и Дмитрия Алиева — уже хорошо знакомые зрителю «Иисус Христос — суперзвезда» и «Маскарад» соответственно. И нельзя сказать, что здесь выступали поголовно звезды, а на «Гран-при» были фронтмены и массовка. На шоу все было так же, как и на этапах серии. Вы, к примеру знаете кто такие Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин? А этой паре, между прочим, выделили целых два номера за вечер.

Трусова отказалась от страховки

Так что шоу Плющенко по посещаемости сильно опередило «Гран-при» ФФККР. Чем же запомнился трибьют Евгения? Вроде бы ничего особенного, но все было сделано на таком уровне продакшена, что впечатлил даже прокат короткой от Александры Трусовой.

Если в Сочи на ее выступление смотрели пустые кресла «Айсберга», то на ВТБ Арене прокат украшали десятки красочных световых инсталляций от фанатов. Но была у Рудковской и действительно впечатляющая идея.

«Это удивительный номер, такой рискованный, что ранее такого вы точно не видели, — интриговала Яна. — Только я могла уговорить ее на этот номер. Встречайте, Русская ракета».

То, что сделала Александра, не менее уникально, чем пять четверных прыжков. Когда Рудковская спрашивала Трусову, стоит ее страховать «кошкой» или нет, Александра ответила прямо. «Меня нет, а вот мою жизнь — страхуйте», — заявила фигуристка. В итоге она без подготовки вспорхнула под крышу на акробатических качелях.

Сначала Трусова раскручивалась и летала одна, а затем к трюкам подключился и ее возлюбленный — Марк Кондратюк. В итоге они кружились в воздухе вдвоем под живой вокал Филиппа Киркорова. С приглашенными артистами, кстати, все также более чем в порядке. Тот же Киркоров, Дима Билан, Валерия, Мари Краймбрери, Сергей Полунин, Хор Сретенского монастыря...

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Трусова под конец вечера еще раз удивила зал, когда полетала надо льдом на воздушных шариках под треки все того же Билана. Вряд ли мы узнаем бюджет мероприятия, но судя по спросу на билеты и большому количеству спонсоров, у этого шоу есть вполне осязаемый коммерческий успех.