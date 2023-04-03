Загитова, Щербакова и Валиева сделали совместный номер под феминистическую песню. Но билеты на шоу продаются с трудом

Проблемы и у Тутберидзе, и у Плющенко — могут ли они сделать солд-ауты в Москве?

Российское фигурное катание обычно живет по заветам группы «Любэ» — до Енисея. Дальше Красноярска с крупными соревнованиями фигуристы не появлялись годами — поэтому не удивительно, что турне шоу Тутберидзе во Владивостоке прошло при полном аншлаге. Почему Дальний Восток живет на спортивном (и не только) отшибе страны — отдельная тема, мы лишь констатируем, что шоу Тутберидзе стартовало, и «Фетисов Арена» вместимостью 5500 была заполнена практически под завязку. Согласно данным официального билетного агентства, в продаже остались 216 мест. Собрать аншлаг во Владивостоке при всей неискушенности зрителя не так и просто — при 600-тысячном населении арена на 5500 зрителей вмещает 0,9% города.

Три олимпийские чемпионки в совместном номере

Шоу Тутберидзе нередко критикуют за его «спортивность» — мол, добавленной стоимости с точки зрения шоу почти нет, показывают номера, которые можно увидеть на соревнованиях. Но эта дискуссия отдает снобизмом — на всякий товар есть свой купец, и бренд Тутберидзе в России однозначно востребован. В конце концов, если ее команда соберет полные залы, сэкономив на усилиях по постановке новых программ, вряд ли в этом виноваты Глейхенгауз или Тутберидзе.

В этом году промоутеры подходили фундаментально — закупали рекламу у дальневосточных блогеров, не говоря о том, что 10-секундный ролик о шоу Тутберидзе крутят перед каждым видео на сайте Первого канала. Доходит до курьезов — если Яна Рудковская вдруг захочет пересмотреть прокаты Софьи Муравьевой или Вероники Жилиной, придется закатив глаза смотреть, как собирает чемпионов конкурентка.

Во Владивостоке, кстати, были и новинки. К примеру, совместный номер Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой под зажигательную песню Beyonce «Девушки правят миром». Три олимпийские чемпионки, так сказать, передали привет прошедшему чемпионату мира по синхронному катанию. Без парных элементов, но с эффектным выходом в золотых плащах.

Новую программу показала Аделия Петросян. Некоторые, как Софья Акатьева или Татьяна Волосожар/Максим Траньков, катали номера с турнира шоу-программ.

Наконец-то Тутберидзе отходит от традиционного «хрустального» состава на шоу — во Владивостоке катались Евгений Семененко (как раз Корея близко) и Андрей Мозалев. Можно даже было бы порассуждать, а не хотят ли Андрей и штаб развить сотрудничество, но сейчас ТШТ вполне хватит Грассля.

С продажами вопросы

На всякий товар есть свой купец, но с «купцами» у шоу, судя по открытым данным, как раз проблемы. Если изучить количество проданных билетов на шоу в Москве и Петербурге, картинка уже не столь радужная. Причем это касается не только Тутберидзе.

Есть города, в которых сделать солд-аут будет сложнее, чем во Владивостоке. В частности, Хабаровск, где шоу состоится уже во вторник. За день до шоу остаются в продаже около 1600 билетов (вместимость «Платинум-Арены» — 7100). Цены — от 2 до 4 тысяч рублей. Арена вмещает 1,2% населения города. Кажется, что разница небольшая — но представьте себе людную улицу российского города. Есть разница — вам надо привести на стадион каждого 110-го прохожего или 86-го. В Москве и вовсе достаточно уговорить одного из 546.

Далее турне продолжится в следующих городах. Мы даем цифры в случае солд-аута — сколько процентов населения города должны собраться на арене.

Санкт-Петербург (два шоу) — 0,3% (должен прийти каждый 361-й житель). Цены — от 2500 до 15 тысяч рублей.

Москва (два шоу) — 0,2% (должен прийти каждый 546-й житель). Цены — от 1 до 10 тысяч.

Новосибирск — 0,5% (должен прийти каждый 211-й житель). Цены — от 2 до 5,5 тысячи.

Омск — 1,1% (должен прийти каждый 94-й житель). Цены — от 1,5 до 6 тысяч. Судя по схеме, на «G-Drive Арене» не продают верхний ярус.

Казань — 0,7% (должен прийти каждый 147-й житель). Цены — от 2 до 6,5 тысячи.

Уфа — 0,7% (должен прийти каждый 141-й житель). Цены — от 1 до 6 тысяч.

Вот ситуация в Петербурге. Как видите, больше половины билетов не продано. В других городах — схожая ситуация.

Агент команды Тутберидзе Мария Шашина в ответ на просьбу «СЭ» не стала комментировать ход продаж, посоветовав делать выводы из самого продукта. Что ж, продукт с такими именами сложно испортить.

Но, как стало известно «СЭ» от билетного оператора, команда Тутберидзе уже отказалась от продажи билетов на верхний ярус «Мегаспорта» на пятничное шоу. Вот два скрина — от 3 апреля и 24 марта. Логично предположить, что, увидев невысокие показатели продаж, организаторы логично решили сократить предложение билетов. То есть продаваться будут не 11 тысяч мест, а около 7.

Справедливости ради, на шоу Плющенко в Москве, которое состоится уже в это воскресенье, ситуация такая же. Но заметьте разницу в цене — она в среднем в два раза ниже.

Кроме того, организаторы шоу Плющенко, наоборот, открыли верхний ярус 1 апреля, следует из информации от билетного оператора. Добавились билеты самой низкой ценовой категории — по 600-800 рублей. По словам Яны Рудковской, ожидается посещаемость в районе 9 тысяч человек.

Да и в Питере, судя по видео, полноценного аншлага в «Ледовом» не состоялось — верхний ярус не продавался, внизу встречались проплешины. При таких данных и дороговизне костюмов шоу вряд ли окупилось — но понятно, что в Питере народ только за март пресытился фигурным катанием: за короткий период юниорский и взрослый финал «Гран-при» и шоу Авербуха.

Однако, как правило, русские люди любят оставить все на потом, поэтому покупают билеты уже в день проведения шоу. По статистике билетного оператора, в последнюю неделю покупается около 50% билетов — и эта тенденция особенно ярко выразилась после обилия политических событий в нашей стране, повлиявших на стабильность спроса. Недаром Татьяна Навка, объявившая о новых любовных похождениях Шахерезады по «ВТБ-Арене», предлагает купить билеты до 10 апреля со скидкой.

Еще один игрок рынка ледовых шоу, Илья Авербух, посещаемостью своих гастролей был доволен — удачно выбранные Ярославль и Череповец принесли солд-аут на 9-тысячнике «Арена-2000» и близкие к нему показатели в Вологодской области.

Возможно, ближайшие недели можно даже назвать ключевыми для рынка шоу в России. Все-таки специфика новогодних и апрельских мероприятий абсолютно разная. Если люди заполнят арены и у Тутберидзе, и у Плющенко, можно будет говорить, что его расцвет продолжается. Если нет — значит пузырь накачан до предела и в ближайшие годы рискует лопнуть.