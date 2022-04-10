Кондратюк под Высоцкого, возвращение Косторной и супердуэт Плющенко. Шоу в Туле запустило новый мощный бренд

Спортивные итоги шоу «Союз чемпионов» в Туле.

Копий вокруг тульского шоу фигуристов сломано много, между тем пропал из виду высокий уровень самого по себе катания и программ и насыщенность событий.

Фигуристов сопроводил «Сектор Газа»

От шоу фигуристов в Туле, уж простите, не ждешь каких-то сверхоткровений. Ну не фигурный это сейчас город, как Саранск или даже Сызрань. Хотя город очень необычный и развивающийся с точки зрения туристической. Открыли множество модных арт-пространств, кафе, кластеров и прочих слов из словаря зумеров, чтобы москвичи на выходные могли вылезти из «Сапсанов» и расширить ареал поездок, и чтоб туляки, конечно, могли от пряников с самоварами и прочими клише отвлечься.

Хотя стоит отвернуть от этих лофт-арт-смузи-галерей — и как на машине времени, уезжаешь лет на 30 назад. Рынок, одежда на капотах, рубилово в шахматы между продавцами — такое, что Карякин с Карлсеном не рискнули бы сюда заявиться.

Рынок в Туле. Фото «СЭ»

Этакая «Горбушка» из 1990-х. Тут, кстати, в субботу как раз должно было пройти выступление собранных по крупицам остатков группы «Сектор Газа». На улицах даже байки разъезжали с песнями из классических альбомов, а на тротуарах под них танцевали... дети, родившиеся лет на 25 лет позже выпуска.

Фигуристы выложились по полной

На шоу фигуристов наследия Юрия Хоя не было. Зато было много интересных выступлений. Новый показательный Марка Кондратюка — под «Кони привередливые» Владимира Высоцкого. Рубашка, правда, необычная, в горошек — но разве ж сейчас так просто найти рубашку нужного цвета? Серьезно, фигуристы рассказывают, есть такая проблема. Или новый номер Алены Косторной, которая вернулась и которая в прекрасном настроении. Номер ставила его Елена Радионова, и образ Харли Квинн чемпионке Европы очень даже идет.

Из прыжков Косторная показала только тройной сальхов, и наверное, форма еще не оптимальная — из-за многочисленных травм и недавнего коронавируса (опять не везет Аленке!). Но она полна решимости начать своё очередное возвращение в новой тренерской группе, Елены Буяновой. Дай бог — разнообразие нам нужно.

Была и Елизавета Туктамышева с чистым контентом, но пустыми глазами — она явно очутилась не в своей тарелке. Александр Самарин со своими лутцами, Дмитрий Алиев с красивой новой музыкой Севака Ханагяна и Нодара Ревия. Отработал гуттаперчевый Семененко, сделавший в финале гидроблейд с какими-то неосознаваемыми изгибами тела. Причем я нигде ещё не слышал, чтобы на элементы в шоу реагировали так громко. Для Тулы это действительно событие.

Ну и конечно, сама пара Плющенко — Александр и Евгений. Начали с совместного и очень энергичного номера Tango Amore. Вообще проходных мест, если брать спортивную составляющую, в этом шоу не было. Очень сильный состав, концепция преимущественно русскоязычных песен и выкладка была на уровне, что тем более ценно, учитывая все обстоятельства.

Ну и финальный общий номер на 8 с половиной минут плюс элементы от каждого фигуриста под «Нас не догонят» — опять же, обычно заключительные номера проще.

То есть «Союз чемпионов», первое турне Плющенко по России, стартовал очень мощно, как сильный бренд со спортивной точки зрения. Как бы хотелось, чтобы он им оставался и никакие концерты от особо ретивых местных чиновников ему не мешали.