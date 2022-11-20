«Будем помнить о его заветах, чтобы мы побеждали на мировых аренах». В Москве простились с олимпийским чемпионом Александром Горшковым
В Москве в воскресенье днем прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом и президентом федерации фигурного катания России Александром Горшковым. Руководитель ФФККР планировал в четверг вылететь в Самару на этап «Гран-при», но скончался из-за инфаркта миокарда. Проститься с Горшковым пришли многие олимпийские чемпионы, тренеры и чиновники — среди них Камила Валиева, Анна Щербакова и Татьяна Навка.
Валиева стояла в очереди на холоде, чтобы проститься с Горшковым
Малая спортивная арена «Лужники» долгое время была центром фигурного катания России. На ней проводились этапы международной серии «Гран-при», чемпионаты России и открытые прокаты сборной. Теперь на ледовой площадке снова собрались топы отечественного фигурного катания. Только повод совершенно другой и с другой коннотацией. В «Лужниках» прошла церемония прощания с Александром Горшковым — первым олимпийским чемпионом в танцах на льду и президентом федерации фигурного катания России.
Газета «Известия» сообщала, что Горшкову стало плохо в среду вечером, он вызвал скорую, но медики не смогли спасти Александра Георгиевича. В четверг он должен был вылететь на соревнования в Самару — президент ФФККР принимал участие в церемониях награждения практически на всех турнирах.
Церемония прощания была запланирована на полдень, но очередь из желающих попасть внутрь арены появилась задолго до назначенного времени. Журналисты ждали вместе с фигуристами — например, Камилой Валиевой, которой пришлось простоять на холоде минут 15. В это же время подошли и чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов, которым олимпийская чемпионка радостно улыбнулась.
Поток тех, кто хотел в последний раз проститься с Александром Георгиевичем, не иссякал все два часа. С цветами приходили Анна Щербакова, Татьяна Навка, Нина Мозер, Екатерина Боброва, Анжелика Крылова и Александр Жулин. Многие шли прямо после съемок «Ледникового периода» — рядом в концертном зале как раз снимают финальный выпуск.
Троекратное «Очень жаль» от Татьяны Тарасовой
Серебряный призер Олимпийских игр Крылова после церемонии поделилась воспоминания об Александре Георгиевиче, сказав, что вместе с Горшковым уходит эпоха: «Он очень сильно о нас заботился. Всегда помогал. В горе — помогал, в радости — радовался вместе с нами. Уходит эпоха. Очень жалко, очень скоропостижно. Никто этого не ожидал. Будем вспоминать Александра Георгиевича всегда добрым словом. Очень его любим и будем любить. Соболезнуем родным и близким».
Министр спорта Олег Матыцин говорил, что найти замену Горшкову нелегко — таких людей мало. «Он был очень тактичным человеком, настоящим дипломатом, умел объединить людей в любой ситуации. Особенно это было видно перед Олимпиадой в Сочи и в период пандемии перед Играми в Пекине. Он сделал все, чтобы наша команда была на лидирующих позициях».
Слово также взял бывший президент фигурного катания на коньках России Валентин Писеев, который возглавлял организацию до Горшкова. Как раз об этом и говорил Валентин Николаевич — они вместе с Александром Горшковым долгое время вместе руководили федерацией, «часто сидели за одним столом и старались сделать, чтобы наше фигурное катание было на вершине». Разногласий у Валентина Николаевича и Александра Георгиевича никогда не было — они всегда находили общий язык. Писеев говорил, что Горшков часто забывал отдыхать — максимум брал отпуск на две недели в году.
— Никогда в жизни не встречал такого уникального человека. Такой простой, честный, порядочный. Таких нет, — продолжил экс-президент федерации фигурного катания России. — О нем можно много говорить. Низкий ему поклон и светлая память. Будем помнить о его заветах, чтобы мы побеждали на мировых аренах, и чтобы наше фигурное катание было не просто популярным, а становилось по истине народным видом спорта.
Татьяна Анатольевна Тарасова тоже сумела приехать. Говорила она тихо, явно глубоко расстроенная печальным событием. Ее слова были едва различимы, но оттого не менее пронзительными и искренними: «Саша был чудесным человеком, любящим. С ним было нестрашно, у него всегда был положительный настрой. Он был хорошим организатором и руководителем. Очень жаль. Очень жаль. Очень жаль».
Во время церемонии были зачитаны телеграммы от президента России Владимира Путина, мэра города Москвы Сергея Собянина, Международного союза конькобежцев и представителя посольства Японии. На арене звучали «Маскарад» Арама Хачатуряна и танго «Кумпарсита» Матоса Родригеса, под которые катались великие советские спортсмены Людмила Пахомова/Александр Горшков. Церемония по театральной традиции закончилась аплодисментами всех собравшихся, во время которых вынесли портрет и гроб Александра Георгиевича.