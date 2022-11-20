«Будем помнить о его заветах, чтобы мы побеждали на мировых аренах». В Москве простились с олимпийским чемпионом Александром Горшковым

Церемонию в «Лужниках» посетили олимпийские чемпионы разных лет — в том числе Камила Валиева, Анна Щербакова и Татьяна Навка.

В Москве в воскресенье днем прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом и президентом федерации фигурного катания России Александром Горшковым. Руководитель ФФККР планировал в четверг вылететь в Самару на этап «Гран-при», но скончался из-за инфаркта миокарда. Проститься с Горшковым пришли многие олимпийские чемпионы, тренеры и чиновники — среди них Камила Валиева, Анна Щербакова и Татьяна Навка.

Валиева стояла в очереди на холоде, чтобы проститься с Горшковым

Малая спортивная арена «Лужники» долгое время была центром фигурного катания России. На ней проводились этапы международной серии «Гран-при», чемпионаты России и открытые прокаты сборной. Теперь на ледовой площадке снова собрались топы отечественного фигурного катания. Только повод совершенно другой и с другой коннотацией. В «Лужниках» прошла церемония прощания с Александром Горшковым — первым олимпийским чемпионом в танцах на льду и президентом федерации фигурного катания России.

Александр Жуков. Эдуард Корниенко, Фото Известия

Газета «Известия» сообщала, что Горшкову стало плохо в среду вечером, он вызвал скорую, но медики не смогли спасти Александра Георгиевича. В четверг он должен был вылететь на соревнования в Самару — президент ФФККР принимал участие в церемониях награждения практически на всех турнирах.

Церемония прощания была запланирована на полдень, но очередь из желающих попасть внутрь арены появилась задолго до назначенного времени. Журналисты ждали вместе с фигуристами — например, Камилой Валиевой, которой пришлось простоять на холоде минут 15. В это же время подошли и чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов, которым олимпийская чемпионка радостно улыбнулась.

Поток тех, кто хотел в последний раз проститься с Александром Георгиевичем, не иссякал все два часа. С цветами приходили Анна Щербакова, Татьяна Навка, Нина Мозер, Екатерина Боброва, Анжелика Крылова и Александр Жулин. Многие шли прямо после съемок «Ледникового периода» — рядом в концертном зале как раз снимают финальный выпуск.

Ирина Роднина, Ирина Горшкова и Юлия Пахомова-Горшкова. Эдуард Корниенко, Фото Известия

Троекратное «Очень жаль» от Татьяны Тарасовой

Серебряный призер Олимпийских игр Крылова после церемонии поделилась воспоминания об Александре Георгиевиче, сказав, что вместе с Горшковым уходит эпоха: «Он очень сильно о нас заботился. Всегда помогал. В горе — помогал, в радости — радовался вместе с нами. Уходит эпоха. Очень жалко, очень скоропостижно. Никто этого не ожидал. Будем вспоминать Александра Георгиевича всегда добрым словом. Очень его любим и будем любить. Соболезнуем родным и близким».

Министр спорта Олег Матыцин говорил, что найти замену Горшкову нелегко — таких людей мало. «Он был очень тактичным человеком, настоящим дипломатом, умел объединить людей в любой ситуации. Особенно это было видно перед Олимпиадой в Сочи и в период пандемии перед Играми в Пекине. Он сделал все, чтобы наша команда была на лидирующих позициях».

Татьяна Тарасова. Эдуард Корниенко, Фото Известия

Слово также взял бывший президент фигурного катания на коньках России Валентин Писеев, который возглавлял организацию до Горшкова. Как раз об этом и говорил Валентин Николаевич — они вместе с Александром Горшковым долгое время вместе руководили федерацией, «часто сидели за одним столом и старались сделать, чтобы наше фигурное катание было на вершине». Разногласий у Валентина Николаевича и Александра Георгиевича никогда не было — они всегда находили общий язык. Писеев говорил, что Горшков часто забывал отдыхать — максимум брал отпуск на две недели в году.

— Никогда в жизни не встречал такого уникального человека. Такой простой, честный, порядочный. Таких нет, — продолжил экс-президент федерации фигурного катания России. — О нем можно много говорить. Низкий ему поклон и светлая память. Будем помнить о его заветах, чтобы мы побеждали на мировых аренах, и чтобы наше фигурное катание было не просто популярным, а становилось по истине народным видом спорта.

Татьяна Анатольевна Тарасова тоже сумела приехать. Говорила она тихо, явно глубоко расстроенная печальным событием. Ее слова были едва различимы, но оттого не менее пронзительными и искренними: «Саша был чудесным человеком, любящим. С ним было нестрашно, у него всегда был положительный настрой. Он был хорошим организатором и руководителем. Очень жаль. Очень жаль. Очень жаль».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Эдуард Корниенко, Фото Известия

Во время церемонии были зачитаны телеграммы от президента России Владимира Путина, мэра города Москвы Сергея Собянина, Международного союза конькобежцев и представителя посольства Японии. На арене звучали «Маскарад» Арама Хачатуряна и танго «Кумпарсита» Матоса Родригеса, под которые катались великие советские спортсмены Людмила Пахомова/Александр Горшков. Церемония по театральной традиции закончилась аплодисментами всех собравшихся, во время которых вынесли портрет и гроб Александра Георгиевича.