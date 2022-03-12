Ученицы Плющенко и Тутберидзе каждый день осваивают ультра-си. Ждем новую прыжковую революцию?

Кондратюк удивляет пятерным, ученик Мишина — каскадом из двух четверных.

Межсезонье — время для экспериментов при постановке новых программ и отработке элементов. Чаще всего после соревнований в социальных сетях появляется множество видео, где фигуристы исполняют самые разнообразные прыжки, которые не всегда потом презентуют публике и судьям. Они могут делать ради развлечения, на спор с другими спортсменами или просто благодаря собственному любопытству. Чемпионата мира в этом году для российских фигуристов не будет, но они готовятся к коммерческому Кубку Первого канала и экспериментируют.

Пятерной сальхов Марка Кондратюка

После чемпионата Европы победитель турнира Марк Кондратюк в комментарии ТАСС рассказывал, что пробовал исполнять пятерной сальхов, но четверного акселя он опасается. Этот прыжок в последнее время активно пытается освоить двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

На Играх-2022 Марк в ходе тренировок зашел на пятерной сальхов, но упал. Его тренер Светлана Соколовская рассказала — когда есть настроение, они пользуются возможностью осваивать элемент. Пока еще ни у кого из фигуристов это не получилось, хотя на «удочке» пятерной тулуп удался юному Максиму Белявскому.

Необычный каскад ученицы Плющенко

Одна из звезд «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина давно известна исполнением многочисленных ультра-си. В ее программах есть тройной аксель, четверные тулупы и сальхов, а недавно она исполнила каскад дупель + ойлер + квад сальхов. Такого каскада пока никто не делал — четверной вторым или третьим элементом вообще можно считать чем-то за гранью фантастики. Для сравнения: если попытаться вспомнить, кто же делал такое, то вспоминается разве что японец Шома Уно, который делает триксель + четверной тулуп. И то на соревнованиях у него не получается.

Та же Жилина не остановилась на необычном каскаде и сделала четверной лутц + тройной тулуп — на это в России из девушек способна разве что Александра Трусова, а Анна Щербакова исполняет лутц сольно. Среди мужчин в мире элемент исполняет всего несколько человек.

Порадовала и Софья Титова, тоже тренирующаяся у Евгения Плющенко, — фигуристка выучила новый для себя элемент. В копилке Сони уже были тройной аксель и квад сальхов, а теперь появился еще и четверной тулуп в каскаде.

Мальчики тоже стараются не отставать: Кирилл Сарновский нарабатывает программу с четверным сальховом и акселями, а Никита, тоже Сарновский, выучил четверной тулуп.

Группа Тутберидзе активно тренирует тройной аксель

Фигуристки «Хрустального» тоже не отстают — чемпионка мира и Олимпийских игр Анна Щербакова вовсю тренирует четверной лутц. Его Аня так и не вставила в произвольную программу в Пекине, не успев раскатать коньки.

Аделия Петросян на чемпионате России стала четвертой — и лучшей — юниоркой среди всех остальных. Она прыгает уникальный элемент как для мужского, так и для женского катания — четверной риттбергер. И даже не один, а два. Но вот на тренировке у нее получились и тройной аксель, и квад флип с тройным тулупом. А все знают, что в аккаунте группы Этери Тутберидзе не появляются видео с исполненными элементами, если их не планируют вставлять в программу и прыгать на соревнованиях.

В «Хрустальном» вообще активно взялись за тройной аксель — теперь его исполняют с разной степенью удачных попыток не только Камила Валиева, Александра Трусова, Софья Акатьева и Аделия Петросян, но и Алиса Двоеглазова, которая еще даже не перешла на юниорский уровень.

Ойлерные каскады как новый тренд

Из группы Алексея Мишина выделился Глеб Лутфуллин — фигурист и вовсе зашел на каскад четверной сальхов + четверной риттбергер. Упал в итоге, но просто мысли о таком элементе приводят в изумление. Вставлять такое в программу, правда, не особо и выгодно, но стоит зафиксировать хотя бы попытку космического контента.

Софья Самоделкина из группы Сергея Давыдова уже давно исполняет всевозможные четверные и, конечно, тройной аксель. Но к концу сезона и она решила поэкспериментировать. То, что Софа делает четверной риттбергер на тренировках, все знают, но фигуристка пошла дальше и прыгнула его в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Кроме этого, у Самоделкиной также получился каскад с тройным акселем и четверным сальховом через опять же ойлер. А Лев Лазарев из той же группы исполнил другой ойлерник — с четверным лутцем и тройным флипом.