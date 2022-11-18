Чуть не погиб перед Олимпиадой и потерял любимую из-за рака. Истории из жизни Александра Горшкова

Невероятные моменты из выдающейся карьеры и яркой жизни ушедшей от нас легенды фигурного катания.

Накануне ушел из жизни легендарный фигурист и глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков. В истории нашего спорта он остался в первую очередь благодаря победам в танцах на льду вместе со своей супругой Людмилой Пахомовой. Вместе они были настоящими революционерами и триумфаторами советского спорта. Однако их выдающаяся карьера сопровождалась настоящими испытаниями. Расскажем подробнее об этом.

Вместе на льду и в жизни

Когда Пахомова и Горшков начали выступать вместе, Людмила уже была чемпионкой СССР. У молодого Александра тогда еще не было звания «мастер спорта», а имелся только первый разряд. В этот тандем практически никто не верил. Горшкову пришлось много трудиться, чтобы достичь уровня своей партнерши. И у него это получилось. Особую роль в жизни сыграла начинающий тренер Елена Чайковская.

Пахомова и Горшков шесть раз выиграли чемпионат мира и Европы. Это не удалось повторить никому в танцах, что позволило им попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Также они являются первыми в истории танцев на льду олимпийскими чемпионами.

Людмила и Александр были парой и в жизни. Фигуристы влюбились практически сразу, как стали вместе кататься. Горшков не тянул с предложением руки и сердца, и его возлюбленная Мила ответила согласием. Однако Пахомова выдвинула одно условие — свадьбу сыграют только после того, как они выиграют чемпионат мира. Так и случилось. В 1970 году Пахомова/Горшков впервые станут лучшими в мире, а после уже пойдут в ЗАГС. Свадьбу устроили в самом модном на то время ресторане столицы «Метрополь».

Людмила Пахомова, тренер Елена Чайковская и Александр Горшков. из архива Елены Чайковской

Отравление перед решающим стартом

На мировое первенство 1972 года, которое проходило в Калгари (Канада), Людмила и Александр отправились в статусе фаворитов. У них уже были по две победы на ЧМ и ЧЕ. И тут советский дуэт уверенно выиграл короткий танец, а вот потом произошла загадочная история, которая до сих пор до конца не прояснилась.

В день отдыха после небольшой прогулки по Калгари Александр и Людмила поели в столовой, где питались все участники чемпионата мира. Интересно, что ели они совершенно разное, но ночью накануне важнейшего проката им обоим резко стало плохо. Высокая температура, рвота... Экстренно были вызваны врачи, которые пытались помочь спортсменам. Но фигуристы не спали почти всю ночь, они были очень слабы.

На утренней тренировке спортсмены даже не чувствовали своих ног, их мучила одышка. И вот в таком состоянии они сенсационно смогли взять очередное золото ЧМ.

Позже фигуристы подозревали в отравлении своих конкурентов.

«Этот чемпионат я не забуду никогда. До сих пор помню каждый свой шаг, насколько тяжело он мне дался. Есть предположение, что кто-то из конкурентов пытался нас отравить. На эту мысль подталкивает тот факт, что мы с Милой ели разные блюда. Но, как говорится, не пойман — не вор. Да и доказательств у нас никаких не было. Находились мы вдвоем за пустым столом, никто к нам не подсаживался», — говорил потом Горшков.

Кому это могло быть выгодно? Могли ли это подстроить Джуди Швомайер и Джемс Сладки из США, завоевавшие бронзу? Ведь они проводили последний сезон в карьере и хотели уйти на пике. Танцоры из ФРГ Ангелика и Эрих Бук, которые стали вторыми, перед турниром обыграли советский дуэт на чемпионате Европы, и им идти на подобное было бы странно. Однако официально виновников так и не нашли, а значит, и обвинять некого.

Александр Горшков и Людмила Пахомова. из личного архива Сергея Шмитько

Невероятная помощь Чайковской

Но и эта история оказалась не самой страшной в судьбе выдающихся танцоров на льду. Однажды у Александра лопнула ветка легочной артерии, в результате этого его легкое наполнилось кровью. Он был на волоске от смерти. И это за год до Олимпийских игр! Фигуристу пришлось перенести серьезную операцию. А спасла Александра его тренер Елена Чайковская. У них оказалась одинаковая группа крови, и Елена Анатольевна решилась на прямое переливание.

Горшков героически все перенес и стремительно восстанавливался. Хотя врачи уверяли, что он с трудом будет ходить, не говоря уже о профессиональном спорте и соревнованиях.

«Голова кружится, рука левая не поднимается, да и ноги еще слабые. Вот выхожу я на лед, начинаем пытаться что-то сделать в нашем произвольном танце. Очень хорошо помню, что вокруг бортика, вокруг катка не было ни одного свободного места. Там находились врачи из диспансера, многие пришли смотреть, как я буду умирать», — вспоминал Александр.

Однако он справился, да еще и триумфально вместе с Пахомовой выиграл Олимпиаду-1976 в Инсбруке.

Смертельная болезнь Пахомовой

Когда Людмила и Александр ушли из спорта, случилось еще одно большое несчастье. У Пахомовой диагностировали рак лимфатической системы. Целых семь лет прославленная фигуристка боролась со страшным заболеванием, но оно оказалось сильнее. Людмила ушла из жизни, когда ей было всего 39 лет.

Пахомова и Горшков прожили в браке 16 лет. У возлюбленных спортсменов осталась дочь Юлия, которая после смерти мамы решила жить с бабушкой.

Пережить горе Александру помогла его знакомая Ирина. Она была переводчиком в итальянском посольстве, жила одна со своим сыном от первого брака. Причем познакомился Горшков с ней, когда Людмила была еще жива. Однако бросить больную жену он был не в силах. Эта тайная связь изводила его. Только когда не стало Пахомовой, он стал жить вместе с Ириной.

Теща не смогла простить ему этого и даже некоторое время запрещала Александру общаться с дочкой. Но позже сама Юлия смогла простить и найти общий язык с новой избранницей отца. Общих детей со второй женой у него так и не было, но Горшков принял ее сына как своего. А Ирина стала именно той женщиной, которая была с ним рядом до конца его дней.

17 ноября 2022 года Александр Горшков умер после острого инфаркта миокарда. Ему было 76 лет. С лета 2010 года он занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).