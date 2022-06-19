Серия «Гран-при» от ISU под угрозой? Два этапа без хозяев, у многих организаторов проблемы

Идея запретить соревнования в России появилась очень невовремя.

Пока в России готовят альтернативную серию внутренних соревнований, ISU думает о том, как сохранить без нашей страны свою серию «Гран-при». К выпавшему российскому этапу, судя по всему, добавляется китайский, где продолжают переживать по поводу коронавируса.

Получается из шести этапов два без хозяев, но и у остальных не все так здорово. В Канаде до сих пор есть ковидные ограничения, в Америке — проблемы с финансированием, а французы предлагают проводить свой этап в небольшом городке, который меньше российской Сызрани.

К чему в итоге придет союз и удастся ли решить все текущие сложности?

Финляндия готовится перехватить российский этап себе

Календарь международных стартов в фигурном катании на следующий сезон постепенно начинает выстраиваться. Худшие опасения не сбылись: пандемию этот вид спорта пусть не без явных сложностей, но пережил, и глобальной трагедии не случилось. Но процессу нормализации помешали геополитические процессы.

Отстранение россиян остается в силе, как и запрет на проведение на территории нашей страны любых соревнований под эгидой ISU. А это значит, что Международный союз конькобежцев теряет один из самых успешных своих этапов, в котором он был уверен при любых прежних обстоятельствах.

У «Гран-при России» были свои различные сложности, но в целом старты в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге (а за пределами трех этих городов турнир не проводили) отличались повышенным интересом публики и успехом на телевидении. Особенно в последние годы, когда наблюдается пик популярности фигурного катания в России.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С наибольшей долей вероятности российский этап передадут Финляндии. У финнов нет своего этапа «Гран-при», но периодически они подменяют кого-то из привычной шестерки стран-организаторов. Вот и сейчас наши северные соседи готовы перехватить отмененный российский этап, о чем пишет известный американский журналист Филипп Херш.

Финская сторона уже ответила на его инсайд и официально заявила о своей готовности выступить организатором этапа, но в только в случае согласия ISU. Союз пока что предпочитает отмалчиваться. При этом надо помнить, что у Финляндии есть своя санкционная проблема. Действует запрет на использование крупнейшей в стране «Хартваал Арены», которая частично принадлежит российским олигархам Ротенбергам.

Хоккейный ЧМ пришлось проводить в старом ледовом дворце Хельсинки, а в качестве альтернативы финны могут предложить разве что свою провинцию. Например Эспоо, где проходит челленджер Finlandia Trophy.

Китайцы снова отменяют свой этап из-за пандемии

Помимо российского в подвешенном состоянии остается и китайский этап «Гран-при». Китайцы не проводят у себя международных стартов с 2019 года. Небольшая передышка (с жесточайшим регламентом) на Олимпиаду обернулась новыми карантинами, которые многих жителей китайских мегаполисов в буквальном смысле сводили с ума.

Ни о каком интернациональном старте по фигурному катанию в таких реалиях не может быть и речи. Пока что ISU продолжает надеяться на Китай и верит, что Поднебесная найдет не пораженную на третий год пандемии заразой провинцию. Но реальность кричит о том, что нужно искать китайцам альтернативу.

Только вот кто может подставить плечо? В прошлом году палочкой-выручалочкой стали итальянцы, но в этом году у Турина и так будет финал серии. Наверняка рассмотрят и Таллин, где была добрая половина стартов прошлого года, и Венгрию.

Не все здорово и с теми этапами, которые отменять не собираются. Но вот доехать до них смогут не все. Канада одной из последних не открывает полноценно границы. На сегодняшний день они пускают исключительно иностранцев, привитых признанными ВОЗ прививками. Не во всех странах есть к ним доступ, плюс, пока нет возрастного ценза, непонятно, что делать с несовершеннолетними. ISU придется договариваться с министерством здравоохранения Канады о послаблениях. Правда, предыдущий опыт показывает, что простыми переговоры явно не будут.

У американского этапа «Гран-при», как пишет местная пресса, проблемы с финансированием. Skate America с трудом справились с последствиями пандемии, и единственной доступной для них ареной стал каток в городе Норвуд, штат Массачусетс. Для понимания — по последней переписи там живет порядка 30 тысяч человек. Французы свой этап на этот раз отправляют в Анже, где чуть больше 100. Может, мы зря удивлялись Кубку России в Сызрани, где 177 тысяч жителей?