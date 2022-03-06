Ижевский тренер Алины Загитовой готовит новую звезду. Она уже оставила не у дел звездочек «Хрустального»

Неожиданные итоги Мемориала Станислава Жука.

Фигурное катание. Мемориал Станислава Жука. Девушки

Старшая группа

1. Мария Гордеева — 274,75

2. Юлиана Черенева — 250,53

3. Виктория Морозова — 248,00

4. Таисия Коробицина — 247,47

5. Алена Принева — 245,16

6. Анастасия Марасанова — 243,27

7. Надежда Понтелеенко — 242,27

8. Любовь Рубцова — 238,41

Младшая группа

1. Валерия Лукашова — 235,81

2. Маргарита Базылюк — 233,29

3. Мария Бубенко — 213,70

4. Софья Смагина — 211,56

5. Виктория Широкова — 209,84

6. Милана Горицкова — 193,94

7. Кира Моногарова — 192,18

8. Елена Костылева — 190,77

Сезон в фигурном катании все еще продолжается. В Марий Эл завершилось первенство России среди юношей и девушек — традиционный Мемориал Станислава Жука. На турнире, посвященном одному из самых успешных тренеров в нашей истории, уже не первый год определяют лучших фигуристок в таких возрастных категориях, где о международных стартах речь еще даже не идет. Но такие соревнования — словно окно в будущее, где можно увидеть будущих чемпионок мира, звездный час которых прозвучит даже не через четыре, а через восемь лет. Может, даже и позже, но уже сейчас в 12 многие из них выдают программы сильнее, чем лучшие зарубежные спортсменки. Причем делают это не только представительницы «Хрустального».

У юниоров формат соревнований включает в себя три соревновательных дня

«СЭ» уже не в первый раз предлагает обратить более пристальное внимание на юниорские и региональные соревнования. Мало кто не из числа активных фанатов слышал о Мемориале Станислава Жука. При этом его по праву можно считать своеобразным смотром лучших сил среди самых младших спортсменок. В возрасте от 9 до 12 лет как раз и определяется будущее в фигурном катании. Все, что было раньше, — это скорее общие занятия, где сложно точно определить возможные таланты. И занятия еще не направлены на конкретный результат, скорее на общую физическую подготовку. С 13 лет начинается серьезная международная карьера. С интервью, рекламными контрактами и другими аспектами звездной жизни.

Бывают истории, когда люди раскрывались и позже, особенно в мужском одиночном. Но все же чаще всего если потенциал не виден в ключевой момент, то вряд ли от спортсмена стоит ждать многого. Соревнований в этом возрасте необычайно много, тренеры намеренно заявляют своих подопечных на все возможные турниры, потому что соревновательный опыт — один из важнейших факторов роста результатов. Тем не менее среди огромного количества стартов Мемориал Жука выделяется как наиболее приоритетный. На него стараются приехать вообще все, разве что проблемы со здоровьем могут помешать заявке. Любопытная особенность Мемориала, как и многих других турниров в этом возрасте, — это три соревновательных дня. Помимо всем привычных короткой и произвольной программ, есть еще обязательные элементы. Фигуристы выходят и демонстрируют судьям отдельно от музыки прыжки, вращения и дорожку шагов.

Гордеева из ЦСКА и фигуристки из регионов обставили «Хрустальный»

Такой формат соревнований часто приводит к неожиданным результатам. Так, в старшей категории провалились звездочки «Хрустального» — Любовь Рубцова и Дарья Сарымсакова. Причем в элементах как раз они показали себя неплохо и уступили только будущей чемпионке из ЦСКА Марии Гордеевой — у нее было в заявке сразу три четверных прыжка! Рубцова справилась и с короткой программой, а вот Сарымсакова сорвала каскад и сразу же опустилась в середину турнирной таблицы. В произвольной несколько ошибок не позволили в условиях очень плотной борьбы и сильной конкуренции занять места выше 8-го и 11-го. Вспоминая, как резко отреагировали на неудачный прокат Рубцовой Даниил Глейхенгауз с Сергеем Дудаковым месяц назад на первенстве России в Саранске, за девушку немного тревожно. В то же время стабильность — редкое качество в 12 лет, поэтому ставить крест на их перспективах точно не стоит.

Наверняка исправится и еще одна фигуристка «Самбо-70» — Елизавета Андреева. Ранее она не выделялась, как Сарымсакова или Рубцова, но что-то особенное в ней есть. Андреева способна явно на большее, чем только лишь девятое место. Сейчас лучше порадуемся за Гордееву. Она стабильно делает четверные, работает над презентацией и выглядит не по годам зрелой. Школа Сергея Давыдова продолжает плодотворно работать. У девушки уже сейчас уверенные сальхов и тулуп, в будущем ждем лутц и флип. Возможно, задумаются, глядя на Софью Самоделкину, и о риттбергере, кто знает! Что еще больше удивило, так это прогресс спортсменок из регионов. К примеру, на четвертом месте — Таисия Коробицина из небольшой казанской школы «Стрела», которую даже на местном уровне не всегда признают. А второй стала Юлиана Черенева из Удмуртии. Она тренируется в Ижевске у Натальи Антипиной — бывшего тренера Алины Загитовой.

Черенева из Ижевска похожа на Загитову и учит четверные

«Это очень трудолюбивая девочка, достаточно умная. У нее, кстати, схожая с Загитовой фигура. Не скажу, что у нее стопроцентные природные данные, но она берет своим желанием, — рассказала в беседе с «СЭ» Антипина. — Она у меня занимается с самых первых дней, как только встала на коньки. Всю карьеру вместе». У Натальи и помимо Алины были успешные юниорки. Она вспоминала, как десять лет назад выводила на этапы юниорской серии «Гран-при» Наталью Огорельцеву. Она четыре года подряд была в призах Мемориала Жука и даже выигрывала турнир. Но с первыми успехами решилась все же на переезд в Санкт-Петербург к Алексею Мишину и там затерялась. Теперь вопрос о трансфере в столицу неизбежно встанет и для Череновой. «Актуальный и сложный момент. Но можно развиваться и в регионе, я уверена. Мы подтягиваемся к столицам, надеюсь, будет и результат», — уверена Наталья.

В качестве примера специалист указывает на еще один молодой талант из провинции — Таисию Щербинину из Перми. Эта девушка исполняла четверной тулуп. «Квад в таком возрасте — это уже показатель. Пусть он был недокручен, хорошая попытка. Мы тоже работаем над ультра-си, пробовали осенью. Но пока оставили на время сезона попытки. Летом будем работать дальше», — добавила Антипина. Соревнования делились на два возраста. В младшей категории разрешено выступать спортсменкам от 2011 года рождения, в то время как старшие — это 2009—2010 годы. И если по старшим группа Этери Тутберидзе выступила неудачно, то по младшим за «Хрустальным» и золото, и серебро — постарались Валерия Лукашова и Маргарита Базылюк. Еще одна девушка из «Самбо-70» Елена Костылева стала восьмой, на третьем месте — «Звездный лед» Мишина в лице Марии Бубенко. На четверные девочки не решались, зато успешно выдавали «каскад Загитовой» лутц-риттбергер.