Справедливо ли Валиева обыграла Туктамышеву? И как бы выступили россияне с Кубка Первого канала на чемпионате мира?

Занимаемся подсчетами после коротких программ.

Наконец споры о том, что смотреть — чемпионат мира или Кубок Первого канала, можно разрешить цифрами, начав сравнивать результаты двух турниров. Смотреть при этом можно и то и другое, но уж слишком обострилась полемика в последние дни между западными и российскими журналистами и экспертами. Символично, что вчера даже Алексей Ягудин представил Анну Щербакову как действующую чемпионку мира, и никто его не поправлял — получилось как бы такое непризнание победы Каори Сакамото во Франции. Хотя наверняка это была просто оговорка.

Сразу оговоримся и мы, что близко к сердцу данное ниже сравнение воспринимать не стоит: очевидно, судят на Кубке Первого канала как на шоу-турнире, максимально либерально (или скорее протекционистски консервативно в терминологии нынешнего времени). Но публичных протоколов нет — возможно, они станут достоянием общественности в будущем, но вряд ли официально.

Женщины

Главный наш вид, который сопровождается обсуждением того, что новая чемпионка мира Каори Сакамото — не настоящая (прям как в «Иван Васильевич меняет профессию»), а без наших турнир вообще липовый. Риторика понятно чем объясняется, но давайте взглянем на цифры и контент.

С учетом результатов Кубка Первого канала общая таблица была бы такая:

1. Камила Валиева — 83,63

2. Анна Щербакова — 82,90

3. Елизавета Туктамышева — 81,63

4. Каори Сакамото — 80,32

5. Майя Хромых — 75,07

6. Луна Хендрикс — 75,00

Все кажется логичным — три наши спортсменки и должны были лидировать на чемпионате мира. Сомнения вызывала бы разве что Александра Трусова, если бы снова пошла на тройной аксель.

Но дальше нужно задать вопрос: насколько Валиева и Щербакова с очень похожим контентом на сакамотовский достойны быть на 3 балла впереди? Вопрос риторический, но стоит признать справедливым преимущество наших девушек. Во-первых, каскад лутц + тулуп во второй половине, а не флип + тулуп, как у японки, что дает большую надбавку. Во-вторых, Сакамото тоже получила весьма высокие баллы в Монпелье, которые отметила экзорцистским танцем.

Другое дело, что из всех девушек в нашей таблице только Туктамышева сделала (и чисто) элемент ультра-си — тройной аксель. Но, во-первых, не было чистого каскада 3+3, во-вторых, новая программа Freedom, которая ставилась всего за месяц.

В общем, все скорее по делу (если не считать победу Майи Хромых над Луной Хендрикс).

Мужчины

Лучший из россиян Михаил Коляда получил заоблачные 106,41 балла. С такими цифрами он после короткой программы в Монпелье шел бы вторым, а таблица выглядела бы так:

1. Сема Уно — 109,63

2. Михаил Коляда — 106,41

3. Юма Кагияма — 105,69

4. Евгений Семененко — 101,55

5. Кадзуки Томоно — 101,12

6. Илья Малинин — 100,16

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Исторический шанс на медали для наших?

Но загвоздка в том, что контент Михаила может сравниться разве что с восьмым-девятым местами. Подопечный Алексея Мишина сделал тройной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп и тройной аксель, то есть один квад, и то самый легкий. Для сравнения: Кагияма, которого он «обогнал», вместо тройного лутца сделал четверной сальхов, который стоит на четыре балла дороже. Илья Малинин, ставший четвертым (а в нашем сравнении шестым), представьте себе, сделал самый сложный четверной — лутц, а следом тулуп. И остался вне подиума (из-за юниорского статуса и низкой компонентной оценки).

В общем, если превращать эту таблицу в нечто более удобоваримое, то Коляда был бы пятым-шестым на уровне Грассля с 95—96 баллами, и в том же районе Семененко с двумя четверными (из чего мы делаем вывод, что Мишу подтянули сильнее).

Пары

В парах, как бы американцы ни радовались первой с 1979 года победе на чемпионате мира, все однозначно даже с учетом бонусов, которые раздали нашим. Да, можно так сказать: де-факто в Саранске идет Кубок России, на котором есть лишние бонусные баллы.

Но даже без них американцы и японцы русских бы не догнали. Вопрос только с Суй/Хань, которые не поехали на ЧМ.

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 86,36

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 85,24

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 84,05

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 78,92

5. Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер — 76,88

6. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк — 75,85

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Есть даже подозрение, что Павлюченко и Ходыкин в случае поездки на чемпионат мира реально обогнали бы американцев в борьбе за медали, потому что им даже в Саранске могли бы поставить побольше относительно остальных трех пар.

Танцы

А вот здесь баллы, учитывая специфику вида, берутся с потолка. Синицина/Кацалапов не выиграли бы у Пападакис/Сизерона ритм-танец в Монпелье, выпей они перед выходом на лед какое-нибудь счастливое зелье от Александра Жулина.

Но таблица выглядит так:

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 93,48

2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — 92,73

3. Александра Степанова/Иван Букин — 89,97

4. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью — 89,72

5. Мэдисон Чок/Эван Бейтс — 87,51

6. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри — 84,22

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Точно так же не позволили бы Степановой и Букину забрать малые медали у американцев. На чемпионате мира баллы тоже давались хорошие, но все же более вероятный расклад — французы, затем Синицина/Кацалапов, очень близко первая американская пара, а Степанова/Букин боролись бы за пятое место с другими американцами. Хотя, по мнению многих, в том числе и судей чемпионата Европы, они были достойны обыгрывать даже Вику с Никитой своим ритм-танцем. Вопрос, почему было не дать им это сделать на шоу-турнире, если они идут в новый олимпийский цикл первым номером сборной? Или они все-таки не первый номер? Или Вика с Никитой не уходят?