Тутберидзе и ее ученики поменялись ролями с Плющенко. Почему Глейхенгауз и Акатьева недовольны оценками?

Итоги короткой программы не устроили «Хрустальный»

Первенство России среди юниоров

Короткая программа

Девушки

1. Софья Муравьева — 72,97

2. Софья Акатьева — 72,80

3. Аделия Петросян — 72,64

4. Софья Самоделкина — 71,37

5. Елизавета Берестовская — 71,28

6. Анна Фролова — 68,10

После короткой программы первенства России в Красноярске лидер соревнований у девушек удивил многих. В том числе и самих участниц — не ожидала стать первой как Софья Муравьева, так и второй Софья Акатьева. Пока все обсуждали противостояние Акатьевой с Софьей Самоделкиной, ученица Евгения Плющенко Муравьева внезапно вышла в лидеры. Это вызвало определенное (пусть пока и практически безмолвное) недоумение как у Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, так и у самой Акатьевой.

Петросян призналась, что готовится к интервью

Юниорские первенства России уже который год проходят в непростых погодных условиях. Турнир в Красноярске явно решил поспорить за звание самого холодного с соревнованиями двухлетней давности в Перми. Тогда все еще иронизировали над слоганом турнира #впермитепло. Про Красноярск на всякий случай так говорить не стали, ограничившись для тематического оформления слоганом «Енисейская Сибирь». Здесь проставиться было бы сложнее.

В целом Красноярск выглядит чуть ли не идеальным городом для турниров по фигурному катанию, если бы только не далекое расстояние от европейской России и слабая информированность местных зрителей о звездах фигурного катания. Зрителей хоть визуально было и много (в рамках коронавирусных реалий и распоряжения о 50% загрузке спортивных арен), но вот только активной поддержки, как на предыдущих больших турнирах, не было. Показательным моментом стали танцы на трибунах от Артема Ковалева. Юный «Ангел Плющенко» как мог пытался попасть в телекамеры и поучаствовать в конкурсе на самого креативного фаната, но его по каким-то причинам игнорировали операторы. Зато он попал в объектив фотокорреспондента «Спорт-Экспресса».

Правда, большинство юниорок выступали на турнирах, где зрители были запрещены вообще, поэтому для них любое присутствие болельщиков на трибунах было приятным шоком. Больше всего была поражена юная Аделия Петросян — молодая поросль Этери Тутберидзе. Она единственная порадовалась не только зрителям, но и журналистам.

«Очень рада видеть публику, рада, что у меня опять берут интервью. Мне это всегда нравится, люблю давать интервью», — внезапно заявила Петросян. Более того, Аделия не просто любит общаться со СМИ, она еще и специально готовится к этому процессу. С мамой они репетируют процесс интервью, обсуждают возможные вопросы, готовят ответы. И по словам Петросян, задача — не увиливать от вопроса, а, наоборот, рассказать как можно интереснее.

Акатьева была недовольна собой и озадачена оценками

Такое отношение от спортсменки Тутберидзе к журналистам впечатляет. Особенно на фоне отказа общаться от Даниила Глейхенгауза. Хотя ему наверняка было что сказать, потому что визуально Глейхенгауз был крайне недоволен судейством. Причем его озадачили не только баллы Софьи Акатьевой, вопросы к которым были у многих. Недоумение на лице Даниила было и после объявления результата Петросян, хотя для Аделии ее 72,64 и промежуточное третье место — весьма неплохо.

По крайней мере сама Петросян собой довольна. Из минусов она выделила только проблемы с финальным вращением. Тренеры просили ее держать высокую скорость, но она потеряла концентрацию и чудом удержала равновесие. Возможно, ей помешало волнение — Аделия очень хотела реабилитироваться после неудачи на последнем этапе Кубка России.

Акатьева же этапы Кубка откатала победным маршем и летела в Сибирь с четкими намерениями обыграть Софью Самоделкину. Битву двух Софий ждали давно: сначала она сорвалась на московском первенстве города в сентябре, затем в декабре на чемпионате Москвы из-за болезни Акатьевой, и только вот до Красноярска добрались обе суперъюниорки. И обе очень ждали этой встречи. Самоделкина, к примеру, заявила, что ей интересно соперничество с Акатьевой, ей нравится сам процесс. А еще больше нравится быть первой.

Но вот ошибка на тройном акселе лишила ученицу Сергея Давыдова этой возможности. Причем не только помешала обойти Акатьеву, но и вовсе выбила из тройки. Другую Софью подкосил тоже тройной аксель, хотя она и вытаскивала прыжок из последних сил. На первый взгляд она и вовсе сделала элемент чисто, поэтому решение судей поставить ей недокрут в четверть оборота и минусовые оценки как минимум обсуждаемо.

Сама Акатьева выбрала аккуратные формулировки и заявила, что не совсем понимает свои ошибки и причину таких невысоких оценок. Чтобы делать какие-то серьезные выводы, нужно посмотреть сначала прокат со стороны. Видимо, после общения в микст-зоне и перед пресс-конференцией (благо времени было достаточно) такая возможность у нее появилась, и в дальнейшем Софья говорила уже об акселе как о неудачном элементе. Правда, настроение от этого у нее не поменялось, и на произвольную она выйдет если не напряженной, то как минимум заряженной на серьезную борьбу. Надо ли напоминать, что совсем недавно в такой ситуации была конкурирующая с «Хрустальным» группа?

Рисковать с контентом Самоделкина и Акатьева не планируют

Текущее положение дел, где лидирует пока что незаметная Муравьева, не устраивает ни одну из изначальных претенденток на золото. Да и сама Софья Муравьева скорее ошарашена внезапно свалившимся на нее счастьем. Когда журналисты ей объявили, что она первая после проката Акатьевой, то Муравьева сначала даже и не поверила. Призналась, что не ожидала и очень рада. Наверняка в момент неожиданного триумфа пожалел, что не прилетел в голубом вертолете либо на бизнес-джете в Красноярск, сам Плющенко. Но по телефону он свою ученицу уже поздравил, а в кис-энд-край очередную Софью поддерживал Сергей Алексеев. Алексеев стал для «Ангелов Плющенко» удачным талисманом — с ним за бортиком подопечные Плющенко всегда выигрывают.

Вообще удивительным образом борьба за медали вполне навязывается даже после снятия важнейших фавориток — Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой. Турнир получается очень непредсказуемым, нельзя даже стопроцентно сказать, что победит одна из трех Софий. Кто знает, как покажет себя Аделия Петросян? Известно только, что она не будет рисковать и вставлять в программу четверной тулуп — элемент, по словам фигуристки, все еще в работе.

Вряд ли стоит ожидать и четверной риттбергер от Самоделкиной. Определенный шанс есть, особенно после неутешительной короткой программы, но пока что прыжок у нее получается неважно. Хочет Софья и обойти в борьбе за право исполнить квадритт первой среди женщин, учитывая потенциальных конкуренток в лице Александры Трусовой и кореянки Ю Ен. «Но я же не могу идти сломя голову на прыжок, когда получается один раз из ста, — парирует нападки журналистов, требующих нового контента от фигуристки, Самоделкина. — Зачем мне идти и рисковать. Я должна быть в прыжке хотя бы более-менее уверена».

На сегодняшний день из ультра-си она уверена лишь в тройном акселе и четверном сальхове. Но в произвольной триксель маловероятен. Зато подтвердила намерение делать и аксель в 3,5 оборота, и два четверных тулупа Софья Акатьева. Пока что она по контенту главный фаворит соревнований и претендент на победу, даже с решением отказаться от попыток делать сальхов. Хотя вот Самоделкина считает иначе — по ее подсчетам, при чистых прокатах побеждать должна именно она.