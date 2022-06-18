Евгения Тарасова и Федор Климов любили друг друга на расстоянии. Но дело закончилось свадьбой

История любви: как в нашем фигурном катании родилась новая семья.

Немногие знали о романтических отношениях этой пары. Ни Федор, ни Евгения не делились совместными снимками в социальных сетях. Однако самые внимательные поклонники пары и журналисты, регулярно работающие на соревнованиях, все же знали об отношениях Тарасовой и Климова вне льда. Теперь же супружеская чета принимает поздравления от многочисленных поклонников, друзей и близких. А счастливая невеста делится атмосферными свадебными фотографиями. Но как так получилось, что Евгения стала супругой Федора Климова? А не своего партнера Владимира Морозова, с которым ее связывали многолетние отношения вне льда?

Федор Климов и Евгения Тарасова. Фото Фото из соцсетей Евгении Тарасовой из соцсетей Евгении Тарасовой

Расставание после провала на Играх

Евгения и Владимир действительно много лет были не только спортивной парой: путешествовали вместе, проводили отпуска. Любовь придавала особый шик их катанию: химия между партнерами была сильнейшей. Но после неудачи в личном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане их отношения завершились. И именно ошибки на соревнованиях стали причиной разлада в паре. Об этом Евгения рассказала в интервью РИА «Новости» в 2019 году:

«После Олимпийских игр услышала от близкого человека, что не смогу выиграть. Запало в душу, засело в голову. Избавиться мне было от этого тяжело. Это было сказано в момент стресса и ругани. Но на лед я выходила и каталась несмотря ни на что. Я ранимый человек, и меня легко обидеть. Особенно тем людям, которым я доверяю. Иногда с Володей у нас были скандалы, но мы все равно выходили и работали, потому что знали, куда идем. А что говорят обо мне и пишут те, с которыми я не знакома, мне все равно.

Люди думали, что если мы расстались в жизни, то должны расстаться и на льду. Но между мной и Володей даже речи не было о том, чтобы закончить совместную работу. Мы-то между собой все выяснили — ну, разошлись в жизни, всякое бывает. Но спорт тут при чем? Он хороший партнер, я хорошая партнерша, вместе мы можем побеждать. Зачем нам это все губить?" — рассказала Тарасова.

Роман на расстоянии

Очень многие поклонники фигурного катания видели в утрате романтических отношений причину дальнейших неудачных выступлений. Фигуристы постоянно ошибались в прокатах, упускали медали и, казалось бы, уже почти не претендовали на медали в Пекине — особенно на фоне двух молодых дуэтов Тамары Москвиной. Но не тут-то было. В Пекине Тарасова и Морозов завоевали серебро — столь долгожданное. И поклонники пары уже начали думать — а вдруг и вне льда фигуристы наладили отношения. Это действительно так. Но уже не друг с другом.

На самом деле Евгения уже после Олимпиады в 2018 году нашла нового избранника. Ее возлюбленным стал Федор Климов, ранее выступавший в паре с Ксенией Столбовой. Фигурист на тот момент уже завершил карьеру и работал тренером. Помехой не стали даже разные города и страны. Климов активно работал в Сочи, Евгения — тренировалась в Москве, а потом и в США.

Об их отношениях знали немногие. Только самые внимательные фанаты подмечали, что фигуристы проводили совместные отпуска. Ну и журналисты, конечно же, все прекрасно знали. Однако все уважали право пары на личное пространство. Хоть и замечали на руке у фигуристки кольцо. Исходя из этого, новости о свадьбе пары стали для кого-то самым настоящим сюрпризом.

Неожиданная свадьба

И вот в солнечный июньский день Евгения впервые поделилась снимками со своим возлюбленным — да какими. Сама Тарасова — в шикарном белом платье-«рыбке», Климов — в элегантном костюме. И оба — безумно счастливые. На свадьбу ребята позвали самых близких: присутствовала подруга Евгении Елизавета Туктамышева, Александр Энберт с супругой Алесей, Софья Евдокимова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Максим Траньков.

Федор Климов и Евгения Тарасова. Фото Фото из соцсетей Евгении Тарасовой из соцсетей Евгении Тарасовой

Поздравили пару в социальных сетях тренерский штаб Этери Тутберидзе, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а также — многочисленные поклонники пары. Среди гостей не было партнера Евгении — Владимира Морозова. Впрочем, партнерши Федора Ксении Столбовой тоже не было видно на фотографиях и роликах.

Пока непонятно, взяла ли Евгения фамилию супруга. И появится ли в нашем фигурном катании пара Климова — Морозов. Но новая семья уже родилась. Остается только пожелать фигуристам счастья в совместной жизни!