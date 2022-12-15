«Если Валиева катается чисто и безошибочно, то с ней практически невозможно бороться». Авербух — о новогодних шоу и чемпионате России

Интервью хореографа и продюсера.

Конец декабря — время упорной работы для фигуристов. Действующим спортсменам предстоит выступать на главном старте сезона — чемпионате России. А кому-то — кататься в многочисленных новогодних ледовых шоу. Хореограф-постановщик, продюсер Илья Авербух провел открытую репетицию шоу «Волшебник страны Оз», в котором задействована в роли Дороти двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. А также поделился ожиданиями от чемпионата России.

— Вас называют классиком новогодних представлений.

— Да, «Снежная королева», «Щелкунчик», «Алиса в стране чудес», «Бременские музыканты»... Действительно, большое количество новогодних представлений. Классик? Сейчас это сложно представить, потому что очень большая конкуренция. Ледовые шоу стали хедлайнерами новогодних представлений.

Когда я начинал, это был 2004 год. Первая ледовая новогодняя елка. Я с опаской думал, как мне бережно предложить олимпийским чемпионам участие в этом мероприятии. Вроде нестатусное для них событие. Но мы их убедили, что все будет сделано качественно, достойно. Первая елка была в «Лужниках» — «Пока часы 12 бьют», по оригинальному сценарию.

В ней катались еще мы с Ириной Лобачевой. В этой елке принимала участие совсем еще юная Вика Синицина, которая тогда каталась с другим партнером. Мы не раз вспоминали, как она участвовала в моих первых елках еще совсем маленькой девочкой. Как и Марк Кондратюк, который буквально вырос на них — и в «Бременских музыкантах», и в «Щелкунчике». Много чемпионов выросло в этих сказках. Наверное, все это уже классика.

Марк Кондратюк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Новогоднее настроение уже есть

— Вы успеваете подготовиться к семейному Новому году?

— Мы все время вместе. Вы видели, что Елизавета (Арзамасова — супруга Ильи Авербуха. - Прим. «СЭ») сегодня пришла меня поддержать. У нее была прекрасная премьера «Золушки», я поддерживал ее. 31-е и 1-е число — это, конечно, наши дни. Хотя 1 января у нас будет шоу в Подмосковье. Скорее всего, Лиза там тоже будет выступать. Главное, конечно, не количество, а качество совместного времени.

— Елку дома уже украсили?

— Да, елки уже стоят. И у меня, и у сына — он живет рядом со мной. У нас очень хорошее новогоднее настроение.

— Для вашего младшего сына это первый Новый год. Готовите для него что-то особенное?

— Не знаю, дождется ли он 12 часов. У него есть режим — в 9 часов он должен ложиться спать. Может быть, будет небольшое исключение. Но праздничное настроение, конечно же, уже есть. Он быстро взрослеет, говорит «мама», «папа» и ряд других слов. Он по-своему воспримет Новый год. Вообще очень спокойный, но характер начинает проявляться. Что тоже хорошо.

— В «Снежной королеве» Герду — маленькую девочку — играют взрослые девушки — Елизавета Туктамышева и Анна Погорилая. Хотя в фигурном катании обычно наоборот — юные фигуристки катают серьезные образы.

— Мне кажется, что у девчонок есть внутренний трепет. Герда — не совсем юная, можно по-разному говорить. Действительно, такое бывает. Татьяна Тотьмянина катала «Джульетту» во взрослом возрасте. Но это лучше, нежели юные девочки примеряют на себя взрослый образ. Мне кажется, что когда ты сверху впадаешь в состояние юности — то оно тебе понятно. А когда наоборот — то это получается не в том соответствии.

Елизавета Туктамышева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Придумаем парные элементы, чтобы Коляда пару раз поднял Медведеву

— Туктамышева иронично высказалась о разучивании парных элементов. Как у нее идет процесс?

— Думаю, что пора. Лиза — единственная, которая активно не кидалась в работу с партнерами. Женя Медведева давно работает, Алина Загитова. Мы знаем, как Саша Трусова делает трюковые поддержки, ей, как всегда, нужен элемент. Туктамышева — последняя, которая отдалась в руки партнера. Девчонок это всегда по-хорошему заводит. Это для них новый челлендж, который они с удовольствием проходят.

— Есть новые идеи для шоу?

— Конечно, и с Лизой Туктамышевой в том числе. Мы вообще с группой Алексея Николаевича Мишина очень тесно сотрудничаем. Михаил Коляда к нам присоединится. Проектов планируется очень много. И на летний период в том числе. Но впереди большой гастрольный тур, запланировано больше 20 городов.

— Как долго пришлось уговаривать Михаила Коляду для роли льва? Он на льду более закрытый человек, без опыта выступлений в сказках.

— Уговаривать не пришлось. Но будем работать по ходу действия. Спортсменам-любителям тяжело входить в театральные истории. Но с Мишей у нас есть контакт, мы с ним несколько лет работаем вместе, ставим программы. Я знаю его характер. Нам не надо привыкать друг к другу. Это детская сказка, не требует большого подключения с точки зрения элементов, пластики. Он такой, кошачий, как лев.

Будут ли парные элементы? Потихоньку. Пока нет, он как лев вместе с Дороти, Страшилой и Тотошкой идет вперед. Но мы что-нибудь придумаем, чтобы он пару раз Женю Медведеву поднял. Будет прикольно.

Илья Авербух. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Важно, чтобы наши мужчины заочно соревновались с японскими фигуристами

— У вас очень много проектов. Вы поедете на чемпионат России?

— Да, я полечу в Красноярск. Буду комментировать танцы на льду.

— У нас есть две очень яркие юниорские пары: Хавронина — Чиризано, Кагановская — Ангелопол. Но по баллам они пока не вырываются вперед. Их недооценили?

— Нет, я думаю, что они сейчас получают свое. Обе пары мне действительно очень нравятся. В Москве Кагановская и Ангелопол для меня были действительно лучшими, однозначно. Жду от них хорошего выступления. Но и Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — тоже очень талантливые ребята. Как и два дуэта Александра Жулина: Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Софья Тютюнина/Андрей Багин.

Эта пятерка — пары, которые будут бороться за самые высокие места. Я буду комментировать и говорить то, что вижу. Но в любом случае то, что у нас есть две пары с таким потенциалом, как у Кагановской/Ангелопола и Хаврониной/Чиризано, вселяет оптимизм на будущее.

— Какие у вас ожидания от мужского турнира на чемпионате России?

— Ну я хотел бы, чтобы мужчины соревновались не только между собой, но и заочно с японскими, американскими фигуристами. Потому что мы знаем, какую высокую планку задают они. Конечно, победа на чемпионате России важна. Но очень хотелось бы, чтобы победитель был еще и сопоставим с теми ребятами, которые выступают параллельно за рубежом.

Я думаю, что шансы примерно у всех равны: и у Марка Кондратюка, и у Михаила Коляды. Если ученик Алексея Мишина катается чисто, то у него очень сильные компоненты. Я очень хочу, чтобы Евгений Семененко взорвал своей произвольной программой, которую мы сделали вместе. Она у него действительно очень яркая. Это его музыка, его идея. Я уже ее воплотил, но он горел этой историей. Женя — прекрасный парень

Как и Дима Алиев — тоже мой друг и товарищ. В общем, пусть победит сильнейший. Действительно будет и интрига, и интерес. Думаю, что постепенно, уже не за горами, придет то время, когда мы вновь захватим лидерство в четырех видах, как раньше, всегда мужское одиночное у нас было.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валиева — фаворит чемпионата России

— В женском турнире явным фаворитом называют Камилу Валиеву. Кто-то сможет навязать ей борьбу?

— Здесь я соглашусь: если Камила катается чисто, то она будет главным фаворитом турнира. И мы видим, что она как раз набирает форму: на прыжковом турнире Валиева замахнулась и на тройной аксель, и на четверной тулуп. Камила — выдающаяся фигуристка. Если она выступает чисто, то объективно на данный момент никто не сможет с ней соревноваться.

— А Лиза Туктамышева способна побороться за золото? За пьедестал?

— Я болею за нее, естественно. Но еще раз говорю: если Валиева откатает чисто и безошибочно, то с ней практически невозможно бороться. Все потому, что у нее очень сильные компоненты. Но если Камила будет допускать ошибки, то, конечно же, шансы появятся у всех остальных.

— Как вы думаете, нашим трем парам — Мишиной/Галлямову, Тарасовой/Морозову и Бойковой/Козловскому не надоело еще соревноваться друг с другом?

— Думаю, что они соревнуются здесь и друг с другом, и заочно с другими. Показывают свою форму, которую им очень важно сохранять. На это тоже будет очень интересно посмотреть. Но все-таки на данный момент, судя по тому, что было на этапах «Гран-при», первое и второе место займут Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов.

Бойкова и Козловский? Им пока все время не хватает стабильности. И они допускают порой даже нелепые ошибки, которые отбрасывают эту пару. Потенциально Саша с Димой всегда были очень сильны. Но если все-таки строить прогнозы, то я бы говорил о Мишиной/Галлямове и Тарасовой/Морозове как о первых двух местах чемпионата России.