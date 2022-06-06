Плющенко якобы пережил сердечный приступ. Но потом сам его же и опроверг

Вокруг здоровья олимпийского чемпиона уже в третий раз возникает публичный скандал.

Программа «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ вчера взбудоражила болельщиков трехминутным сюжетом под названием «Сердечный приступ Евгения Плющенко». В нем утверждалось, что двукратный олимпийский чемпион якобы был госпитализирован из-за кардиологических проблем после посещения модного показа. С учетом того, что звездный фигурист сейчас возглавляет собственную академию, где занимается несколько десятков действующих спортсменов, возможные критические проблемы со здоровьем Плющенко перестают быть частным делом его семьи. К счастью, на сей раз обошлось. Вскоре и сам Евгений, и его жена Яна Рудковская опровергли неприятную новость, назвав ее «журналистскими сплетнями».

Не выдерживают даже олимпийские чемпионы?

В сюжете, показанном на НТВ, утверждается, что на днях 39-летний экс-спортсмен экстренно покинул модный показ в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал вместе со своей женой Яной Рудковской, а также сыновьями Александром и Арсением. «Друзья сразу заметили, что у Плющенко нездоровый румянец на лице. С каждой минутой спортсмен краснел все сильнее и постоянно хватался за сердце. Фигурист стоически выдержал фотосессию и только потом присел на декорацию, — уверяют авторы «Ты не поверишь!». — Рудковская отправила мужа в больницу на такси, а сама вернулась, чтобы сообщить знакомым: спортсмену стало плохо с сердцем. За спиной Рудковской шепчутся: она совсем загоняла спортсмена. У звездного продюсера столько проектов, что не выдерживают даже олимпийские чемпионы».

Также в передаче говорится, что в больнице Плющенко прошел обследование, в том числе с помощью МРТ, по итогам которого не было обнаружено значительных проблем со здоровьем. Самое удивительное, что в сюжете есть комментарий Рудковской, правда, немного на другую тему. «Он уже сам себя менеджерит, ему не нужна мама, папа, менеджер. Он сам приходит: «Сколько вы платите? Сколько луков? С кем я снимаюсь? Так, девочка меня не трогает, потому что у меня есть девушка», — заявила Яна в эфире НТВ, заставив зрителей переживать еще и по поводу отсутствия у фигуриста внимания к посторонним девушкам.

Евгений Плющенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

После выхода передачи журналисты других СМИ бросились проверять сенсационную новость, чем порядком разозлили главного героя телевизионного сюжета. «Друзья, мне СМИ оборвали телефон! Показ был 1 июня и в Москве! Вчера я три раза откатался на моем шоу в Губкине и поставил свой личный рекорд, прыгнув 15 бедуинских, — написал Евгений в соцсетях. — Сегодня отыграл в хоккей три часа! Где ваша журналистская элементарная логика, господа? И я уже лет 20 как не езжу на такси! Вызывает удивление, что эти сплетни пускают в самый разгар моего тура! Зачем? FAKE News!»

Набросилась на журналистов и Яна Рудковская. «Смотрите, как рождаются журналистские сплетни! — написала продюсер. — В погоне за сенсацией люди перестали даже проверять факты! Профессия журналиста потеряла в принципе свое истинное предназначение! У нас теперь каждый суслик — агроном, а каждый блогер с тремя классами образования — цитируемый журналист!»

Обещал врачам больше не нервничать

Впрочем, нельзя сказать, что сплетни не имеют под собой вообще никаких оснований. Истории, связанные с состоянием здоровья Плющенко, случаются регулярно. Так, в январе этого года Евгений сам рассказал, как его прямо с тренировки увезли в больницу из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки. «Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать», — прокомментировал случившееся олимпийский чемпион.

А в 2019 году случился скандал с проникновением корреспондентов в палату, где Плющенко восстанавливался после операции по удалению межпозвоночной грыжи. Журналисты попали в больницу под видом родственников фигуриста в тот момент, когда Плющенко спал, чем вызвали гнев бывшего спортсмена. «Евгений сейчас не в большом спорте, поэтому его здоровье касается только его и его семьи, — рассказывала тогда Яна Рудковская. — Действительно проблемы были, так как Евгений откатал 30 шоу в Москве и в Санкт-Петербурге и его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту».

Я спортсмен и люблю риск

Ну, а самый громкий конфликт со СМИ на почве здоровья Плющенко случился в 2013 году. Тогда комментатор телеканала «Евроспорт» Андрей Журанков в эфире усомнился в том, что Евгений действительно делал экстренную операцию на позвоночнике в Израиле по поводу травмы, из-за которой накануне снялся с чемпионата Европы. Реакция Плющенко и его семьи была очень жесткой. Фигурист заявил, что комментатор «оскорбил и оболгал» не только лично Евгения, но и его тренера Алексея Мишина, а также всех поклонников олимпийского чемпиона. На Журанкова подали в суд, но клеветы в словах журналиста обнаружено не было, и дело постепенно заглохло.

При этом информация о дальнейшем лечении позвоночника Плющенко вышла на запредельный уровень. После того как Евгений снялся с личного турнира одиночников на Олимпиаде в Сочи, было объявлено, что причиной стала «поломка одного из четырех шурупов» в позвоночнике спортсмена. Этими шурупами был закреплен искусственный позвонок, установленный во время той самой операции в Израиле в 2013 году. «Длина шурупа — 4,5 см, сделан он из сверхпрочного сплава титана, материала, который успешно используется в самолетостроении и справляется с космическими перегрузками. А вот от акселя в 3,5 оборота этот шуруп фактически разломился на две части», — рассказывалось в сюжете на Первом канале.

Новое хирургическое вмешательство, в ходе которого были извлечены все четыре шурупа (объявлено, что искусственный позвонок теперь держится и без них), транслировалось весной 2014-го в прямом эфире для всех желающих. Это должно было показать всей стране: ни на ЧЕ-2013, ни на ОИ-2014 Плющенко не симулировал — у него действительно очень серьезные проблемы со здоровьем. «Ради медалей надо чем-то жертвовать. Вот я пожертвовал своим здоровьем. Ну, кто-то скажет, что дурак, кто-то скажет — герой, кто-то скажет еще как-то. Но я такой вот, какой я есть, я спортсмен, я люблю спорт, я люблю риск», — говорил тогда Евгений.