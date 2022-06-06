Плющенко якобы пережил сердечный приступ. Но потом сам его же и опроверг
Программа «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ вчера взбудоражила болельщиков трехминутным сюжетом под названием «Сердечный приступ Евгения Плющенко». В нем утверждалось, что двукратный олимпийский чемпион якобы был госпитализирован из-за кардиологических проблем после посещения модного показа. С учетом того, что звездный фигурист сейчас возглавляет собственную академию, где занимается несколько десятков действующих спортсменов, возможные критические проблемы со здоровьем Плющенко перестают быть частным делом его семьи. К счастью, на сей раз обошлось. Вскоре и сам Евгений, и его жена Яна Рудковская опровергли неприятную новость, назвав ее «журналистскими сплетнями».
Не выдерживают даже олимпийские чемпионы?
В сюжете, показанном на НТВ, утверждается, что на днях 39-летний экс-спортсмен экстренно покинул модный показ в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал вместе со своей женой Яной Рудковской, а также сыновьями Александром и Арсением. «Друзья сразу заметили, что у Плющенко нездоровый румянец на лице. С каждой минутой спортсмен краснел все сильнее и постоянно хватался за сердце. Фигурист стоически выдержал фотосессию и только потом присел на декорацию, — уверяют авторы «Ты не поверишь!». — Рудковская отправила мужа в больницу на такси, а сама вернулась, чтобы сообщить знакомым: спортсмену стало плохо с сердцем. За спиной Рудковской шепчутся: она совсем загоняла спортсмена. У звездного продюсера столько проектов, что не выдерживают даже олимпийские чемпионы».
Также в передаче говорится, что в больнице Плющенко прошел обследование, в том числе с помощью МРТ, по итогам которого не было обнаружено значительных проблем со здоровьем. Самое удивительное, что в сюжете есть комментарий Рудковской, правда, немного на другую тему. «Он уже сам себя менеджерит, ему не нужна мама, папа, менеджер. Он сам приходит: «Сколько вы платите? Сколько луков? С кем я снимаюсь? Так, девочка меня не трогает, потому что у меня есть девушка», — заявила Яна в эфире НТВ, заставив зрителей переживать еще и по поводу отсутствия у фигуриста внимания к посторонним девушкам.
После выхода передачи журналисты других СМИ бросились проверять сенсационную новость, чем порядком разозлили главного героя телевизионного сюжета. «Друзья, мне СМИ оборвали телефон! Показ был 1 июня и в Москве! Вчера я три раза откатался на моем шоу в Губкине и поставил свой личный рекорд, прыгнув 15 бедуинских, — написал Евгений в соцсетях. — Сегодня отыграл в хоккей три часа! Где ваша журналистская элементарная логика, господа? И я уже лет 20 как не езжу на такси! Вызывает удивление, что эти сплетни пускают в самый разгар моего тура! Зачем? FAKE News!»
Набросилась на журналистов и Яна Рудковская. «Смотрите, как рождаются журналистские сплетни! — написала продюсер. — В погоне за сенсацией люди перестали даже проверять факты! Профессия журналиста потеряла в принципе свое истинное предназначение! У нас теперь каждый суслик — агроном, а каждый блогер с тремя классами образования — цитируемый журналист!»
Обещал врачам больше не нервничать
Впрочем, нельзя сказать, что сплетни не имеют под собой вообще никаких оснований. Истории, связанные с состоянием здоровья Плющенко, случаются регулярно. Так, в январе этого года Евгений сам рассказал, как его прямо с тренировки увезли в больницу из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки. «Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите свое здоровье! Я теперь на паровых котлетах и на бульоне, обещал врачам больше не нервничать», — прокомментировал случившееся олимпийский чемпион.
А в 2019 году случился скандал с проникновением корреспондентов в палату, где Плющенко восстанавливался после операции по удалению межпозвоночной грыжи. Журналисты попали в больницу под видом родственников фигуриста в тот момент, когда Плющенко спал, чем вызвали гнев бывшего спортсмена. «Евгений сейчас не в большом спорте, поэтому его здоровье касается только его и его семьи, — рассказывала тогда Яна Рудковская. — Действительно проблемы были, так как Евгений откатал 30 шоу в Москве и в Санкт-Петербурге и его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту».
Я спортсмен и люблю риск
Ну, а самый громкий конфликт со СМИ на почве здоровья Плющенко случился в 2013 году. Тогда комментатор телеканала «Евроспорт» Андрей Журанков в эфире усомнился в том, что Евгений действительно делал экстренную операцию на позвоночнике в Израиле по поводу травмы, из-за которой накануне снялся с чемпионата Европы. Реакция Плющенко и его семьи была очень жесткой. Фигурист заявил, что комментатор «оскорбил и оболгал» не только лично Евгения, но и его тренера Алексея Мишина, а также всех поклонников олимпийского чемпиона. На Журанкова подали в суд, но клеветы в словах журналиста обнаружено не было, и дело постепенно заглохло.
При этом информация о дальнейшем лечении позвоночника Плющенко вышла на запредельный уровень. После того как Евгений снялся с личного турнира одиночников на Олимпиаде в Сочи, было объявлено, что причиной стала «поломка одного из четырех шурупов» в позвоночнике спортсмена. Этими шурупами был закреплен искусственный позвонок, установленный во время той самой операции в Израиле в 2013 году. «Длина шурупа — 4,5 см, сделан он из сверхпрочного сплава титана, материала, который успешно используется в самолетостроении и справляется с космическими перегрузками. А вот от акселя в 3,5 оборота этот шуруп фактически разломился на две части», — рассказывалось в сюжете на Первом канале.
Новое хирургическое вмешательство, в ходе которого были извлечены все четыре шурупа (объявлено, что искусственный позвонок теперь держится и без них), транслировалось весной 2014-го в прямом эфире для всех желающих. Это должно было показать всей стране: ни на ЧЕ-2013, ни на ОИ-2014 Плющенко не симулировал — у него действительно очень серьезные проблемы со здоровьем. «Ради медалей надо чем-то жертвовать. Вот я пожертвовал своим здоровьем. Ну, кто-то скажет, что дурак, кто-то скажет — герой, кто-то скажет еще как-то. Но я такой вот, какой я есть, я спортсмен, я люблю спорт, я люблю риск», — говорил тогда Евгений.