Снятие Щербаковой дает шансы на успех Туктамышевой. Императрица снова в деле?

Елизавета восстановила четверной и готова удивлять на «Гран-при России» в Москве

Недолго мы радовались тому факту, что на московском этапе «Гран-при» выступят все сильнейшие российские девушки. По медицинским показаниям с соревнований за пару часов до старта снялась Анна Щербакова. Двукратная чемпионка России была главным фаворитом этапа и подходила к «Гран-при» в отличной форме. Отсутствие Анны теперь сильно меняет расклады на турнир. И открывает дорогу как минимум к медали, а максимум — и к победе для чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Именно она может теперь сломать очевидный прогноз, при котором короткую программу в Москве выиграет Алена Косторная, а произвольную — Александра Трусова.

Елизавета наработала программы и может усложняться

Старт сезона выдался для Туктамышевой непростым. Она не очень удачно выступила на контрольных проектах сборной, допустив несколько грубых ошибок (официально результаты контрольных прокатов не публикуются), а потом заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. Уступила без шансов не только Щербаковой, но и юной Дарье Усачевой, которая в силу возраста даже не может выступать на международных соревнованиях среди взрослых.

Но с тех пор многое изменилось. Во-первых, Туктамышева наконец набрала нужную форму и привыкла к новым программам. В этом сезоне она экспериментирует с образами — в короткой у нее классический «Спартак», а в произвольной необычная программа под японские мотивы. Раньше, чтобы Елизавете было легче наработать технический контент, ее программы намеренно упрощали. Сейчас, судя по последней информации из Санкт-Петербурга, Туктамышева хорошо выучила хореографические элементы и уже может выкатывать программы с большим количеством сверхсложных элементов.

Туктамышева с четверным круче всех на этапе по технике

Согласно предварительной заявке, у Туктамышевой будет три тройных акселя на две программы: один в короткой, два в произвольной. Уже этот набор (аналогичный, кстати, прошлому году) позволит ей при чистом прокате рассчитывать на серебро. Но есть реальные варианты побороться и за золото.

Туктамышева на прошлой неделе восстановила четверной прыжок и выложила удачную попытку элемента в Интернет. Судя по записи, квад Елизавете дается без видимых трудностей, попытка чистая и без недокрута, что говорит о реальном потенциале исполнения в прокате, тем более что теперь в этом есть соревновательный смысл.

— Больше всего надеюсь на хорошее выступление от Туктамышевой и на ее удачный четверной, — говорила в интервью СЭ вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова. — Девчонки уже понемножку выделились по ходу сезона, показали себя. А вот у Лизы пока что прокаты были скомканные.

Поддерживает Туктамышеву и Илья Авербух.

— Туктамышевой я особенно симпатизирую, она настоящий стержень женского одиночного катания, — сказал он в интервью «Известиям».

При таком раскладе Туктамышева станет лидером по технике на этапе Кубка. По предварительной информации, Александра Трусова на этапе в Москве планирует три квада: лутц, тулуп и сальхов. Тройного акселя у нее не будет ни в короткой, ни в произвольной. Отказалась от трикселей и Алена Косторная. Она восстановила элемент всего за пару дней до старта этапа Кубка России в Казани, и пока прыжок сырой.

Туктамышева восстановилась после травмы, которая мешала делать вращения

Понятно, что и у Туктамышевой вряд ли четверной наработан до автоматизма, и попытка его исполнить в Москве будет связана с рисками, но когда-то его делать будет нужно. И лучшего шанса, чем этап «Гран-при», где не решаются сверхважные задачи, может дальше и не быть. Терять-то Туктамышевой, по сути, нечего.

— Это же не Олимпиада! — объясняет Леонова. — Где еще рисковать, если не здесь. Где еще пробовать. По сути, ничего важного на «Гран-при» не решается. Так же и для Трусовой этап «Гран-при» будет лучшей возможностью попробовать четверной риттбергер, чтобы его зачли в ISU.

В сравнении с этапом Кубка России в Сочи лучше должна стать и ситуация с хореографией, скольжением, а главное — с вращениями. Елизавета много работала над этими компонентами во время перерыва между стартами, а вращения теперь ей будут даваться гораздо проще, нежели на Кубке страны.

В Сочи Туктамышева выступала с травмой кисти и не могла исполнять ряд сложных позиций во вращениях, из-за чего недобирала баллы и обнуляла преимущество в технической сложности тройного акселя. Теперь Елизавета может делать вращения на максимальный четвертый уровень, и хоть в один ряд с Косторной по компонентам она не встанет, но с Трусовой у нее должна быть примерно равная вторая оценка. Ведь даже если сравнивать последние прокаты, компоненты у них и так практически не различались (68,96 против 70,32).

Судьи будут на стороне Туктамышевой и Мишина?

В плюс Елизавете играет и тот факт, что против нее не будут выступать спортсменки Этери Тутберидзе. Молодая тройка: Дарья Усачева, Камила Валиева и Майя Хромых — не заявлена из-за ограничений ISU, Щербакова с Евгенией Медведевой снялись из-за проблем со здоровьем, Алина Загитова пропускает этот сезон, так как сконцентрировалась на карьере в шоу-бизнесе.

Против Туктамышевой — спортсменки Евгения Плющенко Трусова и Косторная, но ход этого сезона показывает, что к «Ангелам Плющенко» арбитры настроены скептически. Так что группа Алексея Мишина может рассчитывать как минимум на равные позиции перед судьями. А может, даже на небольшой перевес в свою пользу. В то время как группа Тутберидзе — очевидный фаворит для судейской панели на всех турнирах, из-за чего в Сочи Елизавета и не смогла даже приблизиться к Усачевой.

При хорошем раскладе команда Мишина может рассчитывать даже на вторую медаль. Косторная — не только без тройных акселей, но и пока что не в очень хорошей форме. Ей в целом удались прокаты в Казани, но в случае ошибок ее бронзу спокойно может подобрать либо чемпионка Европы Софья Самодурова, либо победитель прошлогоднего финала Кубка России Анастасия Гулякова. Обе подготовили на сезон неплохие программы, в хорошей форме и способны удивлять. Например, тем же тройным акселем, который они тренировали в Питере.

В любом случае для нашего фигурного катания такой исход будет только положительным. Чем больше конкурирующих школ попадают в призы, тем лучше.