Коляда спас «Гран-при» для России. Без сложных прыжков он обогнал ученика Тутберидзе

Развязка московского турнира у мужчин получилась мощной: парад четверных, ошибок и нервов.

«Гран-при России». Мужчины. Произвольная программа

1. Михаил Коляда (Россия) — 188,55

2. Андрей Мозалев (Россия) — 180,68

3. Евгений Семененко (Россия) — 177,36

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 176,24

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 175,49

6. Петр Гуменник (Россия) — 172,21

Итоговое положение

1. Михаил Коляда (Россия) — 281,89

2. Морис Квителашвили (Грузия) — 275,80

3. Петр Гуменник (Россия) — 268,47

4. Андрей Мозалев (Россия) — 266,69

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 265,11

6. Евгений Семененко (Россия) — 260,78

В Москве на «Гран-при» разыграли первый комплект медалей — сильнейшего определили мужчины в одиночном катании. Победу одержал Михаил Коляда — это первый серьезный успех спортсмена после перехода от тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину. Полностью избавиться от проблем в стабильности Коляда у Мишина не смог, но новая тактика с малым количеством четверных сработала. Лидировавший после первого дня соревнований грузин Морис Квителашвили, который тренируется у Этери Тутберидзе, грубо ошибся в произвольной и упустил золото.

Разборки учеников Мишина и Тутберидзе проходили на фоне разговоров о возможной отмене московского этапа «Гран-при», аннулировании результатов и эпидемии в «Хрустальном», где тренируются Морис и другие фигуристы Тутберидзе.

Ковалев из «Ангелов Плющенко» развалился после четырех побед подряд

Про московское выступление Александра Лебедева из Белоруссии сложно сказать что-то хорошее. У него была задача просто обеспечить соревнованиям международный статус, и с ней он справился. Правда, его результаты напоминают скорее показательное выступление.

Развалился в произвольной и Артем Ковалев. Перед стартом «Гран-при» у Артема было четыре победы подряд, в том числе два успеха на сложных этапах Кубка России. Но в Москве на официальном старте ISU на него, вероятно, слишком сильно давил груз ответственности, и ученик академии Плющенко не смог показать и малой части того, на что способен.

А вот Илья Яблоков выступил практически на пределе своих возможностей, исполнив два квада. Но Илье не хватает опыта и хороших компонентов, чтобы бороться за высокие места. Как и Владимиру Литвинцеву из Азербайджана. Сделать без ошибок два четверных тулупа — достойно уважения, но больше похвалить его особо не за что.

Примерно такая же ситуация с Романом Савосиным. Два четверных, причем разных — тулуп и сальхов. Заходил Роман и на третий квад, но упал. При этом у него степ-аут на акселе, снятые уровни на вращениях, дорожке шагов и слабая вторая оценка — поэтому только 250,07 балла по сумме. Неплохо, но для серьезных задач надо прибавлять.

Семененко из команды Мишина будет претендентом на медаль в Челябинске

Из участников первой разминки больше всех впечатлил дебютант «Гран-при» Евгений Семененко. Ему не все удалось в короткой, зато произвольная под «Нотр-Дам де Пари» получилась на отлично. Евгений без ошибок исполнил четверные тулуп и сальхов, набрав 177,36 балла за произвольную. Итоговая сумма в 260,78 баллов действительно впечатляет. При других обстоятельствах это была бы заявка на медаль.

Но на московском этапе конкуренция у мужчин слишком высокая, и Семененко обошел первый же участник сильнейшей разминки. Из претендентов на тройку первым на лед вышел Андрей Мозалев. В короткой он не смог показать чистый прокат, но технический контент произвольной у него был самым мощным среди всех участников.

Шансы на победу Андрей убил первым же прыжком: вместо четверного флипа — «бабочка» и прыжок всего в два оборота. А вот дальше Мозалев не ошибался: два чистых четверных тулупа, тройные аксели. Заслуженные 266,69 по сумме двух программ, промежуточное лидерство и похвала от тренера Кирилла Давыденко. В декабре на чемпионате страны в Челябинске Андрей будет мощным конкурентом лидерам сборной.

«Ощущения хорошие, при публике классно выступать, — сказал Мозалев после своего выступления. — Жаль, конечно, что флип не получился, а вот все остальное хорошо». По словам Андрея, четверной флип у него в состоянии «напрыгивания». Но в такой сложный и необычный сезон, по его мнению, необходимо рисковать, пробовать новые элементы. В планах — четыре четверных прыжка, одним из которых может быть лутц.

Коляда отказался от четверного лутца — и это обеспечило победу

Не смог обойти Мозалева главный фаворит соревнований Дмитрий Алиев. Действующий чемпион Европы вновь ошибся на четверном лутце — выезд в тройку, недокрут. С помаркой он исполнил и каскад из четверного тулупа с двойным — касание льда на первом прыжке. Вместе с неудачной короткой рассчитывать на высокое место Дмитрию было трудно, хотя судьи поддерживали Алиева как могли и выдали ему очень серьезные компоненты.

А вот к другому ученику Евгения Рукавицына — Макару Игнатову — судьи относятся пока что скептически. Макар исполнил практически идеально три четверных — риттбергер и два тулупа. Но «бабочка» на тройном флипе, потеря каскада и не очень высокая вторая оценка не позволили Игнатову стать реальным претендентом на медаль.

Не обошелся без традиционной для себя «бабочки» на тройном акселе Михаил Коляда, что, правда, на его турнирные расклады не сильно повлияло. Аксель Коляда перенес во вторую половину программы, а также исполнил два чистых четверных тулупа. Вместе с невероятно высокими компонентами (в случае с Колядой, правда, скорее заслуженными) он уверенно занял первое место как по произвольной, так и по сумме двух программ — 281,89.

Мишин убедил Коляду отказаться от нестабильного четверного лутца и серьезно упростить технический контент, работая над стабильностью и чистым исполнением. Пока такая тактика работает: уже второй старт подряд Михаил на пьедестале.

Квителашвили проиграл Коляде одним прыжком

Обойти Коляду сегодня так никому и не удалось. На несколько баллов после короткой был выше Петр Гуменник. Но в произвольной у бронзового призера ЮЧМ-2020 с самого начала все пошло наперекосяк. Вроде бы неплохие четверной сальхов и тройной аксель, но потом — падение на ровном месте при заходе на вращение. Собраться Петр так и не сумел, допуская по ходу выступления небольшие помарки. Итог — 268,47 и третье место.

А вот лидировавший после короткой программы Морис Квителашвили был уверен в своем успехе и сейчас. Он сделал чисто два четверных прыжка, тройной аксель и заходил в конце проката на третий квад. Штаб Тутберидзе рассчитывал на бонусы за исполнение элемента во второй половине программы, но видно сил у Мориса на четверной уже не было — обидное падение, которое и решило исход соревнований.

Морис все-таки второй, а победил Коляда. Правда, даже «серебро» для Квителашвили должно быть успехом. Ведь не совсем ясно, по правилам ли грузина допустили до российского этапа «Гран-при». Накануне стало известно о пневмонии у Анны Щербаковой, а сегодня Telegram-канал Mash сообщил о подтвержденном коронавирусе у Евгении Медведевой. Квителашвили тренируется вместе с ними на одном катке. Разве его не должны были отправить на карантин?

После проката он вышел в микст-зону и покашливал. Все насторожились. «Мой кашель? Это из-за проката, честно. Конечно, слышал и про Аню Щербакову, и про Женю Медведеву. Меня это не выбило из колеи. Будем надеяться, все восстановятся, будем за них переживать. Проблема не носит массового характера», — попытался оправдаться Морис.