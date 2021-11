Номер про рок-звезду и фанатку, k-pop-песни и «нападение» на комментатора Первого. Звезды фигурного катания зажгли в Сочи

Показательные выступления подвели итог серии этапов «Гран-при».

Показательные выступления на крупных турнирах — традиция и дань уважения болельщикам, а также способ расслабиться после напряженных соревнований и примерить на себя новые образы. Не всех фигуристов приглашают выступить в гала-концерте — сейчас только тех, кто занял призовое место, остальных зовут по желанию организаторов. И очень круто смотреть на специально подготовленные программы спортсменов, продуманные до мелочей, с использованием реквизита или без, но обязательно яркие и запоминающиеся.

«Гран-при» России. Показательные выступления. Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Яркий номер итальянцев с новым началом и современные постановки россиян

На Rostelecom Cup показательные выступления из года в год радуют своей теплотой и взаимной любовью фигуристов и зрителей. В «Айсберге» в воскресенье не было полного зала, но те, кто все-таки пришел на арену, а не предпочел прогулки у моря, подвели в Сочи своеобразный итог прошедшему уикенду. В гала-концерте принимали участие все 18 россиян, выступавших на «Гран-при» плюс Алиса Курлина и Василий Бостан, соревнующиеся еще на уровне новисов, а также Карина Акопова/Никита Рахминин, тренирующиеся в Сочи у Федора Климова.

«Гран-при» России. Показательные выступления. Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Показательный номер Евгения Семененко под Eternally k-pop-группы Tomorrow X Together еще на показательных в Канаде залетел в тренды Twitter, а теперь программу показали и в России, где тоже много поклонников южнокорейских музыкантов. По тому же пути пошел канадский фигурист Роман Садовский, откатавшийся в светло-розовых штанах под песню группы BTS. А Марк Кондратюк в самом начале показательных в стиле настоящего творческого человека представил авангардную постановку под сопровождение певца Sub Urban.

«Гран-при» России. Показательные выступления. Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II





Совсем другую тему для выступлений выбрали российские танцоры. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин смиксовали несколько диско-песен в своем номере — все началось с Sunny Boney M. и Don't' Trust Me I'm A Liar от Ripley and The Xenomorphs, а закончилось «музыкой, которая нас связала и тайною нашей стала» (речь, конечно, о произведении группы «Мираж»). Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин решили последовать тренду и в более лиричном стиле, но тоже откатались под русскую музыку — Григория Лепса и Ирину Аллегрову.





А настоящими звездами первого отделения стали итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе. Они начали выступать еще за несколько минут до их официального приглашения на лед, причем в качестве стартовой точки выбрали трибуну для спортсменов. Программа-то была старой — это все еще та, где фигуристы катаются в образе боксеров, фейково дерутся и отсчитывают секунды до нокаута. Но вот выход на лед изменился — теперь добавился фейерверк из конфетти и даже нападение на комментатора Первого канала Александра Гришина. Ассистировал Гуаризе, кстати, не кто иной как врач сборной России Филипп Шветский.

Японцу Кадзуки Томоно везет на российском этапе «Гран-при» — он выступал здесь три раза и дважды заезжал в медали. А в качестве показательного номера выбрал песню Bills от LunchMoney Lewis и образ офисного работника в очках и костюме, который сбрасывает пиджак практически на все выступление и просто наслаждается жизнью. А вот бельгийка Луна Хендрикс сразу решила зажечь и откататься под Бритни Спирс.

«Гран-при» России. Показательные выступления. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Зажигательные номера Туктамышевой и Мишина/Галлямова и глубокий смысл у Павлюченко/Ходыкина

Еще вчера Денис Ходыкин рассказывал на пресс-конференции о том, что хочет усложняться, потому пары уже готовы совмещать хореографию в программах и элементы ультра-си, а сегодня снова доказывает вместе с партнершей Дарьей Павлюченко, что это возможно. Если готовиться к прокатам, то так, как этот дуэт. У них самые креативные соревновательные постановки, а уж о показательных и говорить нечего. Ребята буквально к каждому новому старту ставят новый номер. И в этот раз они откатались под «Вне зоны доступа» группы 312. Это могла получиться просто лирическая показательная программа, но в итоге оказалось что-то наполненное очень глубоким смыслом. Даша и Денис начали прокат с завязанными глазами, а у каждого при этом с собой был мобильный телефон. Даже тодес и поддержки были выполнены таким образом. Потом все-таки повязки были сняты, а телефоны отброшены. И в конце номера, когда Ходыкин захотел снова взять девайс, Павлюченко ему не позволила это сделать.





Дальше шел настоящая лирическая программа от Михаила Коляды — только в его случае это совершенно точно оправданный выбор. «Синяя вечность» Муслима Магомаева прекрасно легла на фигуриста, у которого, в принципе, есть все, кроме стабильности.

«Гран-при» России. Показательные выступления. Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елизавета Туктамышева начала зажигать еще на церемонии награждения — сделала игривое движение бедром в знак приветствия для Майи Хромых, уже стоящей на пьедестале. А закончила Лиза своей крутой программой «Мулен Руж», в котором она сначала выходит в шляпе и смокинге, а потом оказывается в алом платье. С постановкой помог чемпион Европы из Франции Флоран Амодио, который и сам любил яркие номера.

«Гран-при» России. Показательные выступления. Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II





Чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов изобразили взаимоотношения фигуристов и фанатов — все мы иногда воспринимаем их, как рок-звезд. И если в начале программы с гитарой выходит Саша, а Настя появляется в очках и скромном свитере, то в конце уже партнерша оказывается с гитарой и в мини-юбке.





Единственный победитель Rostelecom Cup не из России (хотя он и родился в Москве) Морис Квителашвили снова показал зажигательного джина из сказки про Алладина, а в ассистентки фигурист опять взял Камилу Валиеву. Чтобы слегка снять напряжение в зале от таких огненных прокатов следом на лед вышли с красивым и чувственным номером Виктория Синицина/Никита Кацалапов. А завершилось все выступлением рекордсменки Камилы Валиевой, которая показала чудеса своей растяжки в постановке под музыку из кинофильма «Аватар».

«Гран-при» России. Показательные выступления. Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В конце был необычный номер, когда на лед по очереди выходили все участники. Но они не просто показывали фирменные элементы друг за другом — это была единая история, где даже одиночники объединились в пары друг с другом. А потом некоторые фигуристы, включая Камилу Валиеву и Анастасию Мишина/Александра Галлямова, еще долгое время неустанно раздавали автографы всем желающим.