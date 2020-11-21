Приземлит ли Трусова два квада? Этого ей достаточно для победы в Москве

Считаем расклады на произвольную программу одиночников и одиночниц на «Гран-при» России

Гран-при России. Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 78,84

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 74,70

3. Александра Трусова (Россия) — 70,81

Мужчины. Короткая программа

1. Морис Квителашвили (Грузия) — 99,56

2. Петр Гуменник (Россия) — 96,26

3. Михаил Коляда (Россия) — 93,34

В пятницу в «Мегаспорте» стартовал третий этап «Гран-при» сезона 2020/21. Это первый подобный турнир, который проводится со зрителями. Которых было непривычно мало — сказалось и неполная заполняемость трибун, и рабочий день, и снятие нескольких топовых фигуристов. В первую очередь — Евгении Медведевой. И все равно было жарко: минимум вопросов к судейству, максимум спортивной составляющей.

Косторная может победить даже без тройного акселя

Перед началом короткой программы с соревнований из-за пневмонии неожиданно снялась Анна Щербакова. Ожидаемый баттл между фигуристкой «Хрустального» и русской ракетой Александрой Трусовой внезапно превратился в нечто большее — оказалось, что Алена Косторная способна бороться и без тройного акселя, а Елизавета Туктамышева наконец нашла свои компоненты и уровни на вращениях.

Когда снимается сильный спортсмен по причине проблем со здоровьем, это не может не сказаться на статусе соревнований. Rostelecom Cup уже понес потери — на нем, как и на предыдущих стартах, не смогла выступить Евгения Медведева. С другой стороны, в женском одиночном катании это первый серьезный турнир сезона, на котором не выступает ни одна спортсменка Этери Тутберидзе. Фигуристки «Хрустального» все же имеют большую лояльность со стороны судей — все-таки занимаются в лучшей тренерской группе мира. Иногда им могут прощать мелкие недочеты в программах. Как, например, помарку Дарьи Усачевой на дорожке шагов в короткой программе на этапе в Сочи.

Поэтому сейчас результаты получились на удивление объективными: Алена Косторная с чистым прокатом и самыми высокими компонентами лидирует, вторая — Елизавета Туктамышева с ошибкой на флипе. На третьем месте пока идет Александра Трусова с падением на акселе — его фигуристка приземлила на ход вперед, так что он в базе прыжок понизили до двойного. Разрыв в оценках между этими тремя спортсменками одинаковых — Косторная выигрывает у Туктамышевой четыре балла и в два раза больше — у Трусовой.

Сегодня картина может оказаться совершенно другой. В первую очередь, за счет квадов Александры в произвольной. В заявке их три, а по факту в Казани неделю назад было четыре. Чисто исполнив хотя бы два квада (при удачном приземлении остальных прыжковых элементов), Трусова легко победит, повторив предыдущие результаты сезона. Больше, чем одна ошибка, может стоить двукратной чемпионке мира золота — при идеальном прокате выиграть может и Косторная, как это случилось в финале юниорского «Гран-при» в 2018 году, где Алена победила без всяких ультра-си. Не стоит забывать и о Туктамышевой — Лиза могла лидировать, если бы не досадная ошибка на флипе. Тройной аксель получился едва ли не самым легким из всех предыдущих попыток в карьере чемпионки мира. Компоненты наравне с Трусовой, а все вращения наконец дотянули до четвертого уровня — видимо, решилась проблема с травмой плеча.

Пьедестал точно будет российским. Вопросов несколько: победит ли в тренерском плане ученик Евгений Плющенко своего учителя Алексея Мишина? Сколько квадов прыгнет Трусова и насколько удачно? Сможет ли Косторная прокатать безошибочно? Вернутся ли два трикселя в программу Туктамышевой? Неизвестных несколько. В зависимости от того, какое значение они примут, и сложится итоговый результат.

Вероятность исторической победы Грузии

У мужчин конкуренция даже побольше, чем в женской одиночке — шесть фигуристов претендуют на победу в «Гран-при». И здесь есть реальный шанс как минимум на медаль у иностранных фигуристов. После короткой программы сенсационно лидирует Морис Квителашвили. Два года назад на Rostelecom Cup фигурист стал вторым по сумме, хотя после первой части соревнований у него было на 10 баллов меньше, чем в 2020 году. Почти 100 баллов — солидный результат и достойная заявка на итоговую победу. При условии чистого или близкого к этому прокату.

Единственный представитель «Хрустального» на этом турнире в этом плане далеко не образцовый фигурист: может как идеально откатать произвольную, так и полностью завалить ее. Да и первым на турнирах подобного уровня он не был — вполне может помещать близость реальной победы.

Да и соперники не так просты. Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев снова неудачно откатал короткую, так что в произвольной ему придется вытягивать себя с середины турнирной таблицы. Ученику Кирилла Давыденко не привыкать — в Казани Мозалев с более неудачным прокатом едва не выиграл, став в итоге вторым. Заявка у него едва ли не сильнейшая.

Третьим идет Михаил Коляда, пятым — Дмитрий Алиев, между которыми всего 4 балла разницы. Между ними сейчас еще и Макар Игнатов. У всех трех фигуристов в короткой были свои ошибки — правда, негрубые потери уровней на вращениях или небольшие недокруты. Но не падения или «бабочки» на прыжках.

Петербургский фигурист Петр Гуменник с идеальным прокатом — второй. В короткой он не рискнул, в последний момент отказавшись от квада лутца. Завтра этого прыжка тоже не будет — тренер Вероника Дайнеко хочет поставить на чистоту исполнения программ.

В произвольной точно будет лотерея, учитывая плотность результатов в короткой программе. У кого пойдут квады, кто сделает меньше всего «бабочек» (это, увы, частенько случается с мужчинами) и не потеряет на остальных элементах, тот и победит.

Произвольные программы в субботу начнутся в 13:30 по московскому времени. Мужчины, как и в пятницу, откроют соревнования, а девушки закроют.

Расписание «Гран-при России»

21 ноября, суббота

13.30 Мужчины. Произвольная программа

15.40 Танцы на льду. Произвольный танец

17.30 Пары. Произвольная программа

19.10 Женщины. Произвольная программа

22 ноября, воскресенье

15.00 Показательные выступления (с участием Алины Загитовой и Камилы Валиевой)