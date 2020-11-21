Как судили короткую программу Трусовой и Косторной. Строго или справедливо?

Разбираемся в оценках двух звездных фигуристок на этапе «Гран-при» в Москве

Гран-при России. Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 78,84

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 74,70

3. Александра Трусова (Россия) — 70,81

И снова тема судейства косвенно всплыла по ходу соревнований. На этот раз — в «кике» по ходу объявления оценок Александры Трусовой. Яркую речь выдал тренер спортсменки — Евгений Плющенко, чьи слова попали в эфир Первого канала.

— Очень красиво каталась, очень красиво каталась. Эмоционально каталась, просто великолепно. Красивая, артистичная становишься, вообще фантастика. Порадовала. Аксель — ничего, поработаем еще, еще не вечер, все впереди. Дожмем его". Очень красивые линии, позы красивые, шаги... Смотри, какой взгляд, фантастика. Это ок, другое дело. Ку-ку-ку, задумались судьи, конечно, как это вот так вот, — так двукратный олимпийский чемпион оценил прокат «Русской ракеты».

Так справедливы ли, пусть и неявные, но все же претензии Плющенко по поводу судейства Трусовой? И оправдано ли преимущество Косторной над своей подругой по академии?

Косторная: прогресс и осторожность

Алена приняла участие лишь во втором турнире в сезоне, однако ее выступления уже вызвали массу споров. В частности, ее оценки за короткую программу на этапе Кубка России в Казани казались высокими для не самого чистого выступления чемпионки Европы. Однако теперь подобных вопросов возникать не должно.





Судить по одному старту глупо. Да, Алена наделала ошибок в Казани, но в Москве эти ошибки были исправлены. Основные претензии к фигуристке были к бильману — якобы, уже не тот, к приземлению с каскада, к помарке на дорожке шагов. На этапе «Гран-при» все было намного чище: уже и бильман получился более качественный, и во временные рамки фигуристка четко уложилась, и с лутцем проблем нет.

Алене ставились программы куда позже остальных. Она просто не успела их как следует выкатать. Кто-то говорит о кризисе, но предыдущий сезон Косторная завершила в статусе чемпионки Европы. Дальше вмешалась пандемия, а с ней проблемы возникли не только у Алены, а у практически всех спортсменов. К тому же ряд фигуристов все-таки перенесли коронавирус, кому-то, как Александру Самарину, Дмитрию Алиеву или Виктории Синициной — мешают травмы. Список можно продолжать вечно.

В прошлом сезоне Косторная тоже прибавляла постепенно — от проката к прокату улучшая отдельные элементы и добавляя тройной аксель. Очевидно, что по уже знакомому пути, фигуристка идет и в текущем сезоне. И сравнивая два турнира с ее участием, можно сказать — прогресс есть. Чем дело кончится — судить будем потом. А сейчас прогресс уже намечается.

С психологической точки зрения очень важен настрой спортсмена. Алена четко дала ответ на самый волнующий вопрос: где триксель?

— Пробовать пока не будем. Надо его сначала наработать, зачем показывать элемент, который еще не совсем готов. Я считаю, что лучше сначала чисто откатать просто с тройными прыжками, не выпрыгивает из штанов. Лучше чисто все сделать, чем я буду ужасно прыгать, — заявила фигуристка на пресс-конференции.

Ее цель — чистые прокаты. И после короткой очевидно, что фигуристка упорно идет к этому. К тому же, Косторная вновь обыграла Трусову в короткой программе и без тройного акселя. Более того — это ее восьмая подряд победа в короткой после перехода во взрослое катание. Вряд ли сама спортсменка следит за этой статистикой. Но безусловно — чистые прокаты и преимущество над соперницами после короткой программы — придаст ей уверенности. А в случае неудачной попытки трикселя есть риск еще и травму получить. А это в столь суровое время ну никак не нужно.

Протокол короткой программы Алены Косторной на этапе «Гран-при» в Москве.

В этот раз прокат получился чистым. Прекрасный дупель с надбавкой в 1,39 (а пара судей оценила элемент в +5). И все верно — никаких претензий к акселю. Тройной лутц, который является проблемным элементом для Алены — на этот раз тоже получился четко — ребро на месте.

Алена Косторная. Фото Первый канал

Каскад флип-тулуп, который в Казани вызвал массу споров, в этот раз также без вопросов — четкие 3-3 и надбавка в 1,59. Улучшились и вращения. Можно придраться, наверное, к дорожке шагов. Фигуристка слегка сбилась во время исполнения одного из элементов — не попала в такт музыки. Поэтому судьи оценили дорожку на третий уровень. Впрочем, в этот день никто из спортсменок не получил за этот элемент выше третьего уровня.

Косторная получила заслуженные 78.84 балла и по праву лидирует после коротких прокатов.

Александра Трусова: риск и большое желание

Это уже третий за осень турнир с участием Александры и третья попытка трикселя в текущем сезоне. Именно тройной аксель не позволял Трусовой в прошлом сезоне забраться выше в короткой программе. Однако эта попытка сильно отличается от предыдущих двух. И на то есть причины, почему «Русская ракета» в Москве вновь стала третьей.





Обе предыдущие попытки исполнить тройной аксель кончались для Александры степ-аутом и в итоге фигуристка теряла пару баллов от базовой стоимости элемента, тем самым, получая столько же, сколько бы она могла набрать при исполнении хорошего дупеля. В этот раз случился недокрут в 360 градусов, да еще и падение. В итоге базовая стоимость элемента была понижена до двойного, да еще и отрицательное GOE.

Трусова набрала за аксель всего 1,65 балла. Потеря оказалась довольно существенной по общей сумме — 70,81. Меньший результат у фигуристки был на юниорском первенстве России в феврале 2019 года — 69,55. Конечно, у Саши есть все шансы отыграть 8 баллов за счет трех четверных прыжков, особенно учитывая тот факт, что лидирующая Косторная пока продолжает отказываться от ультра-си. А занимающая вторую строчку Елизавета Туктамышева показывает не самое стабильное катание. Но ведь одна из целей спортсменки — чистые прокаты. А тройной аксель — просто мечта.

Однажды Александра выдала забавную фразу после проката произвольной программы по поводу каскада лутц-риттбергер, на котором фигуристка допустила падение.

— Ну достал меня! Я не могу! — такие слова Трусова сказала своему тогдашнему тренеру Этери Тутберидзе. Видимо скоро подобные реплики полетят и после злополучного трикселя, который никак не дается фигуристке.

Кстати, теперь лутц-риттбергер Александра катает только в произвольной. Да, в той же Казани она с него вновь упала. Но в произвольной программе с ее супер-контентом это становится не таким критичным, как перспектива потерять баллы на прыжковом элементе в короткой. Так может Трусовой стоит пойти по тому же пути и отказаться от трикселя? По крайней мере, пока он не будет всегда выходить идеально.

Трусова в короткой программе на этот сезон кажется такой, какой ее описывает Плющенко — более женственной и эмоциональной. Но не сказать, что прогресс прямо-таки большой — все-таки ее вторая оценка пока остается невысокой (34,32 в короткой программе в Казани и 35,12 в Москве). И сама Саша, и ее тренер прекрасно это понимают. Это то, над чем Трусовой нужно много работать.

Но пока получается то, что фигуристка гонится и за компонентами, и за трикселем. Но Саше стоит сконцентрироваться на чем-то одном. И поскольку с техникой у нее давно все ясно — это космос, то вот вторую оценку нужно улучшать. К тому же, ввиду постоянных проблем с трикселем, очевидно, что с ним что-то нужно менять — выучить заново или просто сделать паузу и попробовать снова.

А пока фигуристка теряет много баллов. И сложно понять, над чем именно работают Трусова и Плющенко — после трех прокатов короткой программы на соревнованиях в текущем сезоне проблемы все те же.

Протокол короткой программы Александры Трусовой на этапе «Гран-при» в Москве.

Короткая программа Трусовой в Москве немного не удалась. Падение с недокрутом на акселе, по сути, стоило ей целого элемента. Скромные 1,65 за первый же элемент двукратной чемпионки мира среди юниоров — это совсем грустно. Но, увы, по делу — недокрут, да еще и такого масштаба, действительно был. Да еще и штрафной балл за падение.

Далее вылезло неясное ребро на флипе. И оно и правда было, причем уже второй раз в подряд — в Казани после коротких прокатов в протоколах Саши тоже стоял значок «!» на флипе, что означает «неясное ребро». В данном случае ребро похоже и на внешее, и на внутреннее.

Александра Трусова. Фото Первый канал

Каскад лутц-тулуп Саша выполнила на хорошие плюсы — 1,77. За все вращения фигуристка получила четвертый уровень, но сама надбавка за каждое из них составила менее 1 балла. Дорожка шагов Трусовой получила третий уровень, но, как было сказано ранее, в этот день никто не наработал на четвертый — здесь судьи были строги ко всем.

В целом судейство в отношении Александры нужно признать справедливым. Никак нельзя сказать, что спортсменку засудили — потеряла там, где недоработала. Можно было дать надбавку чуть выше за те же вращения. Но это бы не помогло фигуристке подняться даже на второе место.