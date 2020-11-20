Косторная вынесла Трусову в короткой программе. Плющенко на оценках Александры шипел

В субботу в произвольной программе на «Гран-при России» будет битва.

Гран-при России. Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 78,84

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 74,70

3. Александра Трусова (Россия) — 70,81

4. Анастасия Гулякова (Россия) — 70,07

5. Елизавета Нугуманова (Россия) — 68,47

6. Софья Самодурова (Россия) — 68,01

Конечно, сильнейшей разминке сегодня не хватало Этери Тутберидзе, как не хватало этому «Гран-при» много чего: полной посадки в «Мегаспорте», Анны Щербаковой, Евгении Медведевой, бросаемых на лед игрушек и иностранных фигуристов. О международном статусе старта напоминали только объявления на английском. Из пяти последних фигуристок три представляли академию «Ангелы Плющенко» и две — «Звездный лед» Алексея Мишина.

Но и в отсутствие всего этого женские соревнования обрели столь нужный нерв. Его практически собственноручно нашел и подарил всем Евгений Плющенко, который сначала расхваливал Александру Трусову после проката, затем говорил: «Конечно, судьи задумались!» — а потом увидел 70,81 балла и восемь баллов отставания от Алены Косторной. Дальше внутри него как будто была борьба — потянуться в карман к Instagram или свести все к шутке.

Ну посмотрите на это



Вот это взаимоотношения?

Засмущал Сашу) pic.twitter.com/q5cufe1Ubt — Denis Gladkov (@singled_photo) November 20, 2020

Россиянки сильнее гостей — в отличие от мужчин

Но, по крайней мере, у женщин шесть россиянок в полном составе опередили пять иностранок. А ведь «Гран-при» для россиян начался неоднозначно. Хотя иностранцев в Москве всего ничего, российские мужчины проиграли короткую программу единственному представителю группы Тутберидзе на всем турнире — Морису Квителашвили.

В двух дисциплинах до приезда женщин обошлось без подобных сенсаций, но пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов снова обыграла Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов с подачи российских судей установили неофициальный мировой рекорд — 91,13 балла.

Одиночницы в таблице расположились в соответствии со статусом. Открывала соревнования дебютантка «Гран-при» Елизавета Нугуманова, попавшая в «Мегаспорт» после снятия Евгении Медведевой. Несмотря на недокруты, ее оценили хорошо — 68,47, хотя показалось, что фактурная белоруска Виктория Сафонова следом заслужила оценки не хуже — чисто из-за роста.

По итогам первой разминки лидировала уже «Шахерезада» Анастасия Гулякова с результатом 70,07. Немного выбилась из этого списка Софья Самодурова, из-за недокрутов и ошибок на каскаде флип + тулуп проигравшая обеим соотечественницам — 68,01.

Туктамышева за победу не борется?

Ну а у лидеров были свои разборки. Снятие Щербаковой открыло небольшой шанс на победу Туктамышевой — во всяком случае, Первый канал вел ее разминку и Трусовой с Косторной одновременно. Но если в случае с Александрой и Елизаветой Ягудин анонсировал тройные аксели, то Алену представить было тяжело: «Тоже тренирует тройные элементы»...

Туктамышева действительно прыгнула прекрасный аксель 3,5 оборота — на +2,5, но последующим выступлением не подтвердила амбиции на победу в борьбе с суперсоперницами. Приземление с тройного флипа получилось таким жестким, что Лиза сама отскочила ото льда. Возможная причина — в покрытии «Мегаспорта», которое готовится для хоккея, а не для фигуристов, привыкших ко льду помягче.

Но в итоге каскад Лизе пришлось цеплять к тулупу, и 23-летняя фигуристка присоединила лишь двойной прыжок. 74,70 — почти три балла потери по сравнению с этапом Кубка в Сочи, два из которых — бонусные. Результат, учитывая обстоятельства, очень хороший — во многом благодаря улучшениям на вращениях и дорожках. Алексей Мишин прислушался к критике специалистов. Но даже если завтра все судьи будут направо и налево ставить четвертые уровни, то Елизавета выиграет только при большом везении. В микст-зоне она сказала, что рисковать с четверным тулупом не будет и ограничится акселями.

Зато догонять ей придется не Александру Трусову, а Алену Косторную. Подопечная Сергея Розанова откатала программу в костюме с сердцем и венами очень хладнокровно. Привычный двойной аксель, лутц и флип + тулуп — из всех 49 судейских оценок за семь элементов лишь одна «единица» и четыре «двойки» — все на лутце. По большому счету, с учетом мононационального состава судей соревнование мало чем отличается от Кубка. И все же Косторная получила в Москве почти на два балла больше, чем в Казани, если очищать результат от бонусов. А после проката единственной темой обсуждения Алены и Сергея были сомнения насчет начала программы: Алена вроде как не была уверена, когда начинать.

У Трусовой — худшая короткая во взрослой карьере

Над Трусовой у Косторной преимущество не в 0,7 балла, а более чем в 10 раз больше, и объясняется это очень просто. Попытка тройного акселя Трусовой была худшей в этом сезоне на соревнованиях, и даже подаренный болельщиками большой медведь не мог этого изменить. С другой стороны, от Саши в kiss-and-cry сидел Плющенко, который перехватил инициативу у комментатора Первого канала Алексея Ягудина и выдал целый монолог в ожидании оценок:

— Молодец, сегодня очень эмоционально каталась, красиво! Просто великолепно! Красивая, артистичная становишься. Вообще фантастика, порадовала! Аксель — ничего, поработаем, еще не вечер. Очень красивые линии, позы, шаги! Смотри, какой взгляд! Фантастика. Это вот другое дело. Конечно, задумались судьи!

Судьи действительно задумались... и влепили 70,81. Меньше Трусова получила последний раз на юниорском первенстве России в феврале 2019 года — 69,55 (правда, в итоге его выиграв). А до этого таких результатов не было с сентября 2017-го. Потеря объясняется тем, что аксель в итоге засчитали как двойной, по сути, увидев недокрут в 360 градусов. Плющенко сначала зашипел, потом зацокал и наконец — запел. Но вряд ли оценки ему понравились.

Вряд ли оценки понравились и Трусовой. Но у нее есть завтра три четверных, чтобы отыграться. Отставание от Туктамышевой и Косторной не трагичное.