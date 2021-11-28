Валиева бьет рекорды, но не хочет соревноваться с мужчинами. Туктамышева планирует четверные в следующем сезоне

Звездой пресс-конференций была чемпионка мира-2015.

«Гран-при» Rostelecom Cup

Женщины. Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) — 272,71

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 229,23

3. Майя Хромых (Россия) — 219,69

4. Мэрайя Белл (США) — 210,35

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,69

6. Маделин Скиза (Канада) — 192,14

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых ожидаемо взяли весь пьедестал на российском этапе «Гран-при». После первого дня соревнований в тройке были Камила и Лиза, а вот Майя выступила не совсем удачно и оставалась на пятом месте. Но удачный прокат произвольной программы всех трех спортсменок принес им медали и позволил отобраться в финал коммерческой серии.

В Сочи Валиева обновила все мировые рекорды, набрала больше всех одиночников и показала себя очень уверенной в себе спортсменкой. Туктамышева сумела восстановиться после болезни, неплохо откататься и отобраться в финал «Гран-при». У Хромых получилось преодолеть себя и снова собрать всю произвольную программу. После своих прокатов девушки с удовольствием общались с журналистами в виртуальной микст-зоне и на пресс-конференциях и рассказывали о своих дальнейших планах.

Валиева не хочет соревноваться с мужчинами

Рекорд за короткую программу до этапа «Гран-при» в Сочи принадлежал чемпионке Европы Алене Косторной. Но было понятно, что при чистом прокате Валиевой лучшее достижение скоро обновится. Так и произошло — Камила не допустила ошибок в пятничном прокате, а после него вышла к журналистам и еще раз рассказала о своей программе.

— Сегодня я довольна прокатом, довольна, что тренеры похвалили. Я получила удовольствие от катания, но всегда есть, к чему стремиться.

— Расскажи о своей короткой программе.

— Это история о бабочке, где я ее ловлю, следую всю программу и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка о памяти погибших. Скорее, я эту программу посвящаю... (тут Камила на несколько мгновений отворачивается и пытается прийти в себя, едва не плача) своей бабашке, которая умерла в 2019 году.

В произвольной программе чемпионке мира среди юниоров тоже удалось почти все — не хватило только одного оборота на сальхове в каскаде с четверным тулупом. В итоге Валиева снова обновила два лучших достижения — в произвольной программе и по сумме двух. При этом фигуристка набрала в произвольной программе больше, чем все российские одиночники когда-либо. Поэтому на конференции ей задали логичный вопрос о том, хотела бы Камила посоревноваться с мужчинами.

— Нет, мне нравится в своей категории, — заявила ученица Тутберидзе. — Мужчинам легче выполнять тройные аксели и четверные прыжки, потому что у них больше мышц, они более выносливые. Когда мы делаем эти прыжки, то все по-другому, нельзя сравнивать.

Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хромых хочет выучить триксель и добавить в программу квад сальхов

Майя Хромых после победы на турнире в Будапеште над Анной Щербаковой и серебра на этапе «Гран-при» в Италии неудачно исполнила короткую программу, оставшись без каскада.

— Сегодняшним прокатом я совсем недовольна, падать было незачем, — сказала Хромых. — На тренировках я каталась чисто, без помарок, а сегодня зачем-то зажалась. Осталась совсем без каскада. Волновалась ли больше, чем обычно? Да, а на предыдущих стартах практически нет. Думаю, это и повлияло.

За произвольную было боязно — у Хромых далеко не все получалось на тренировках в Сочи, а неделю назад в Варшаве фигуристка тоже не была убедительной. Но в России у нее получилось лучше — она даже заняла по произвольной второе место. Теперь в планах — добавить еще один четверной в программу и выучить наконец тройной аксель.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Туктамышева планирует рисковать с четверными в следующем сезоне

Чемпионка мира 2015 года говорила в эти два дня больше всех — вопросов к Туктамышевой было много. Всех волновал вопрос о том, что же все-таки произошло со снятием с турнира в Австрии:

— Какие были эмоции, когда ты заболела и ждала результатов теста на коронавирус?

— Очень сильно переживала, когда поднялась температура, — сказала Туктамышева. — Когда ждала тест, не могла найти себе места. Слава богу, что был отрицательный, а температура быстро спала. Оставалось недомогание, но хотя бы было время до «Гран-при», чтобы привести себя в порядок. До конца не восстановилась, поэтому сегодня было тяжелее обычного, но все прошло хорошо. Надеюсь, что мой организм выдержит этот сезон без последствий. Все хорошо, что хорошо кончается.

Но несмотря на болезнь Лиза смогла даже усложнить свой контент, вставив в произвольную каскад тройной лутц + тройной тулуп (раньше там была секвенция лутца и двойного акселя). А в Сочи Туктамышева удивила еще и другим — пришла на офиуиальную тренировку позже. Сначала все присутствующие даже подумали, что фигуристка просто опоздала, но она сама развеяла сомнения на пресс-конференции, сказав, что это было запланировано:

— Я специально вышла чуть позже, чтобы подготовиться к моему номеру на тренировке, — заверила Туктамышева. — Потому что если бы я шла раньше, нужно было бы дольше кататься. На соревнованиях стараюсь построить тренировку так — размяться и пойти катать программу. В конце тренировки не то, чтобы что-то пошло не так, просто начались падения из-за того, что я простудилась. Это последствия болезни, потому что очень важно, чтобы была мышечная выносливость. Сейчас вечером я была в тонусе, заряженная, но, когда катала программу на тренировке, не хватило мышечного тонуса и сил, я начала падать, хотя «бабочек» я уже не делаю. Поэтому у меня было неплохое настроение, я поговорила с тренерами. Это нормальная ситуация, которая происходит после перерыва. Надеюсь, завтра будет лучше. Мы стараемся как можно быстрее набрать оптимальную форму.

Про четверные прыжки тоже зашла речь — все-таки Лиза несколько раз выкладывала в Instagram, как она прыгает четверной тулуп, работает над сальховом и даже пытается исполнить квадлутц. На чемпионате России-2020 спортсменка даже зашла на четверной в произвольной программе, но упала с него. Теперь же она планирует вернуться к отработке квадов в следующем сезоне, тем самым, возможно, намекая, что не собирается завершать карьеру:

— Правда ли, что сейчас ты не тренируешь четверные прыжки?

— Да, я делаю акцент на стабильность и качество исполнения, четверным уделяю не так много времени. Для личного достижения хотела бы откатать программу с четверным, но это будет не в этом сезоне, а когда будет более спокойный и можно будет рисковать. Сейчас надо не пробовать, а делать.

Если Лиза останется еще на сезон или даже на несколько, это будет круто не только для нее самой, но и для многих ее болельщиков, которых становится все больше. На этапе «Гран-при» в Сочи фанаты сделали для фигуристки большой баннер со словами, отсылающими к ее программе: «We're ready! Liza, let's go!»:

— Как вам баннер, который растянули ваши болельщики на трибуне?

— Очень круто! Мои поклонники меня всегда удивляют в хорошем смысле.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых отобрались в финал «Гран-при», который пройдет через две недели в Японии. Кроме них троих, от России там еще будут принимать участие Анна Щербакова и Алена Косторная.