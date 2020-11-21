«Что скажу о масках? Я согласен». Уроки лаконичности от Коляды

На «Гран-при России» Михаил Коляда бил все рекорды краткости ответов, чем удивлял даже ведущих пресс-конференции.

Гран-при России. Мужчины

1. Михаил Коляда (Россия) — 281,89

2. Морис Квителашвили (Грузия) — 275,80

3. Петр Гуменник (Россия) — 268,47

После выступления на «Гран-при России» в «Мегаспорте» подопечный Алексея Мишина, по собственному выражению, решил не изменять себе и быть кратким. Иногда лапидарность зашкаливала. Петербуржец смог обойтись одним словом там, где его коллеги отвечали тремя-четырьмя фразами. «СЭ» представляет мастер-класс по публичным выступлениям от лучшего российского фигуриста на данный момент.

Секретные материалы

В пятницу Коляда говорить отказался, пообещав рассказать все интересующее в субботу. В микст-зоне после проката произвольной программы Михаил сказал только следующее:

— Я буду продолжать традицию насчет краткости. Все хорошо и по настроению, и по самочувствию. Мы работаем.

— Добавляло ли ответственности присутствие Ильи Авербуха в зале?

— Если честно, я заметил его только после проката.

— Аксель сегодня снова пришлось перепрыгивать. Как удается это контролировать?

— Работаем, пробуем разный прыжковый набор. Сообразил, что можно аксель прыгнуть.

— Насколько удается раскрывать образ в программе?

— Идем потихоньку. Пока не могу сказать, что я в идеальной форме.

— Планируется четверной лутц на следующих стартах?

— Посмотрим.

— Сколько получается в процентах?

— Секрет.

Благодарность Цискаридзе

На пресс-конференции победитель турнира начал речь следующим образом:

— Возвращаться всегда тяжело, а тут было тяжело и приятно. Спасибо всем, кто поддерживал меня, потому что... да не, ни почему. Все, — заулыбался фигурист.

Дальше были вопросы Михаилу, но ни японцы, ни представители Олимпийского канала не могли растопить сердце фигуриста.

— Илья Авербух был сегодня на прокате. Как он его прокомментировал?

— Хорошо. Ему понравилось.

— Что вы знали о Нурееве до проката, сильно ли помог вам хореограф?

— Да все знал, в принципе, про него. (Смеется.) Когда я ездил в музей балета училища Вагановой, Николай Максимович Цискаридзе очень подробно показывал костюмы. В общем-то, я много знаю о том, что я катаю. Но у меня есть свое представление, и его я хочу передать зрителям.

— Изменился ли у вас подход к прыжкам?

— Да, изменился. Мы работаем над этим.

— Второе золото на «Гран-при России» с 2017 года. Как ощущаете эту победу?

— Ощущаю хорошо. (Смеется.) Это придает мне дополнительную мотивацию.

Сестра таланта

А теперь сравним красноречие Михаила с его коллегами.

Вопрос всем: — Филип Херш раскритиковал Гран-при России за несоблюдение ограничений, мол, маски в kiss-and-cry не носят спортсмены и тренеры. Что скажете?

Петр Гуменник: — Везде, кроме этой комнаты, мы должны носить маски, а в kiss-and-cry... Я доверяю своему тренеру, она сделала тест перед соревнованием, я точно знаю, что она здорова

Морис Квителашвили: — Если бы у нас были хоть какие-то симптомы, вряд ли мы бы здесь выступали.

Коляда: — Я согласен.

Вопрос всем: — Смотрите прокаты соперников на других этапах «Гран-при», следите за другими ребятами?

Квителашвили: — Да, следим, все прогрессируют, жаль, что мы не выступаем вместе. Но ребята показывают лучшее катание и не стоят на месте.

Гуменник: — Да, я смотрел за Нэйтаном Ченом и Бояном Цзинем. Они меня вдохновляют. Понимаю, что еще очень много работы, куда надо стремиться.

Коляда: — Да.

Впрочем, пока Коляда приводит в экстаз сердобольную публику в «Мегаспорте» и без слов. Возможно, без них бронзовому призеру чемпионата России просто легче сейчас добиваться результата. Но вот поймут ли это за границей, если забрезжат олимпийские перспективы? А впрочем, это уже совсем другая история.