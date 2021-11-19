«Гран-при Франции» показывает: Алена набирает форму и не готова мириться с деспотизмом.

Фигурное катание

Гран-при Франции

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 77,94

2. Алена Косторная (Россия) — 76,44

3. Ксения Синицына (Россия) — 69,89

4. Пак Юн Чун (Корея) — 67,00

5. Карен Чен (США) — 64,67

После короткой программы в Гренобле мы видим привычную, но оттого не менее приятную картину — три россиянки занимают три первых места. Первая — Анна Щербакова, но отставание Алены Косторной скорее символическое, и все решат прокаты субботы. Ксения Синицына пока далеко от девушек Этери Тутберидзе, и так как она не планирует пока что исполнять элементы ультра-си, особых вариантов отыграться завтра у нее не будет. Впрочем, из борьбы за финал «Гран-при» она уже выключена, так что задача для девушки — просто выступить во Франции достойно, с чем она вполне справляется.

Катание Синицыной не хотят признавать судьи

Прошлый этап в Японии напомнил нам о недавнем прошлом, когда женское одиночное в России было далеко от первых позиций в мире. Снятие Александры Трусовой еще до вылета в Токио, травма Дарьи Усачевой прямо во время разминки на арене японской столицы, и все. Впервые за долгие годы не то что нет победы, даже медали у нас в женской дисциплине нет. В итоге — сюрреалистичный для современности сюжет с победой Каори Сакамото и призерами с суммой баллов, едва превышающей отметку в 200. До Гренобля доехали все три наши участницы и сразу же показали истинное положение дел. После первого дня соревнований мы претендуем на весь пьедестал, и вряд ли кто-то из потенциальных соперниц сможет этому помешать. Хотя позиции Ксении Синицыной не такие прочные, как у ее коллег из группы «Самбо-70».

Вопросов к технической части программы у судей не возникло — судя по протоколам, ей зачли как двойной аксель, так и каскад лутца с тулупом и сольный тройной флип. Контент, аналогичный тому, что исполняет здесь Анна Щербакова, и равноценный программе Алены Косторной. Вопрос только в надбавках за GOE и компонентах. За вторую оценку Синицыной особенно обидно, поскольку специалисты выделяют ее среди прочих наших девушек как раз за чистое скольжение. После проката Ксения была довольна собой и неожиданно заявила, что видит свой прокат в Европе лучше, чем в Америке. Хотя баллов она получила больше в США... Спасением мог бы стать четверной прыжок, который спортсменка «Снежных барсов» усиленно изучает, правда, исполнять его пока не планирует. Судя по всему, пока он не готов настолько, чтобы делать его в соревновательных условиях.

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Косторная едва не пошла против мнения Тутберидзе

До сих пор есть проблемы с тройным акселем и у Алены Косторной. Иначе почему Этери Тутберидзе запретила его исполнять перед самым выходом на короткую программу? Другой вариант — не посчитала нужным рисковать в условиях крайне слабой конкуренции на этапе. Алена должна занимать место в Гренобле не ниже второго, и для этой задачи ей триксель не сильно и нужен. Но вот в дальнейшем в плане борьбы за олимпийскую путевку жизненно необходим, и нарабатывать пора бы его уже сейчас. Недаром Косторная решила сначала ослушаться тренерский штаб и все же пойти на три с половиной оборота — о чем честно призналась журналистам в микст-зоне. И только уже во время самого проката передумала и послушалась команду «Хрустального». Ставка на чистое исполнение с двойным сработала. Косторная сохранила силы для нежного катания и серьезно прибавила по сравнению с этапом в Канаде в компонентах — своем главном оружии.

«В принципе, сегодня я довольна всем, кроме разве что дорожки шагов, — сказала она в интервью СМИ. — Довольна, что вытащила из себя практически максимум, что не может не радовать. Моя новая программа смотрится лучше, чем та, что была ранее. Я ее лучше чувствую. Она веселее, легче в понимании зрителями». И все же обойти Щербакову даже идеальным прокатом без трикселя в короткой не удается — Анну котируют сейчас судьи выше. Еще бы: она действующая чемпионка мира, в то время как Алена на долгое время вообще пропадала с радаров крупных мировых стартов. У Щербаковой были проблемы с риттбергером в Италии, поэтому сейчас она идти на сложный каскад не стала и прицепила к лутцу только тулуп. Такой ход лишил ее лишнего балла-двух, но это лучше, чем потеря всего элемента, как в Турине. В остальном вопросов к программе нет. Она легкая, изящная и хорошо смотрится в ее исполнении. Хотя и предыдущая программа смотрелась также неплохо.

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Американка снялась с соревнований, а Глейхенгауз отказался общаться с композитором

Так в чем был тогда смысл ее менять? Неужели Даниила Глейхенгауза задели слова композитора Кирилла Рихтера? Он был недоволен тем, что в музыку внесли изменения, и предложил совместно доработать программу вместе с Даниилом. В интервью Первому каналу он заявил, что Глейхенгауз наверняка будет рад такому предложению и вдвоем они выберут лучшую расстановку акцентов мелодии. Правда, постановщик пошел другим путем и предпочел отказаться от музыки Рихтера в принципе. Dangerous Affairs Инона Зура — тоже неплохой выбор, но сама история с показательным игнором автора музыки явно не красит команду «Хрустального». Любопытно теперь, что будет с программой Камилы Валиевой, которая также выступает под творения Рихтера. Камилу Кирилл хвалил, но спасет ли его положительная оценка номер от изменений? Девушкам из «Самбо-70» критично не хватает свежего взгляда от сторонних хореографов. Пересмотрите прокаты Вакабы Хигучи, кореянок, Екатерины Рябовой или Карен Чен. Не скажу, что они смотрелись лучше наших, но в их движениях хотя бы были свежие мысли.

Увы, снова приходится говорить о здоровье фигуристок и травмах. В Гренобле не смогла откатать до конца короткую американка Старр Эндрюс. У нее сейчас не лучший этап карьеры, но в свое время авансы девушке выдавали серьезные. Сейчас она пытается вновь напомнить о себе через тройной аксель, правда, тренировки прыжка привели к проблемам на других элементах. Эндрюс сделала бабочку на риттбергере, после чего не нашла в себе сил продолжить выступление. Какое-то время она практически стояла на льду, при том что музыка продолжала звучать. Странную картину остановила сама фигуристка — она подъехала к судьям и сообщила, что снимается со старта. Российский зритель, глядя на подобный шаг от спортсмена, невольно ловит флешбэки Сочи-2014 от Евгения Плющенко... Какую конкретную травму Старр получила, пока непонятно. Она указывала на левую грудь, а когда она ехала к судьям, казалось, что у девушки кружилась голова.