Бойкова и Козловский набирают форму, а Степанова и Букин не понимают оценок. Что происходит на «Гран-при» Франции

Итоги первого соревновательного дня на «Гран-при» Франции.

Internationaux de France

Танцы. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 89,08

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 81,35

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 79,89

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 70,74

5. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 69,23

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 68,45

7. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 64,62

8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 64,43

9. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 63,95

10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Бенжамин Штеффан (Германия) — 57,14

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон продолжают набирать форму. В пятницу со своим шикарным ритм-танцем подобрались вплотную к мировому рекорду, который был установлен ими же — 89,08. Александра Степанова и Иван Букин были хороши. Но если разница с французами отчасти понятна: все-таки сейчас в танцах на льду для судей есть Пападакис и Сизерон — и все остальные. То 2 балла разницы с канадским дуэтом Пайпер Гиллес — Поль Пуарье совсем не понятны. Ну ничем не хуже были россияне.

Баллы Степановой и Букина уступили даже другой российской паре — на турнире в Варшаве Диана Дэвис и Глеб Смолкин набрали 81,30 за ритм-танец. «Челленджеры» и «Гран-при», в частности, французский этап, который известно своим строгим судейством, вроде бы сравнивать не совсем корректно. Но аналогия напрашивается и не идет из головы.

Александра и Иван получили «галку» в протоколе за обязательный паттерн, а также второй уровень за параллельную дорожку шагов. Оценка вышла на два балла меньше, чем на этапе в Турине — 79,89 балла. К слову, сами фигуристы таких баллов не поняли:

«Не хочу даже говорить», — отметил Иван Букин на вопрос о судействе во Франции.

К слову, канадцы тоже не были идеальными, в частности, в параллельной дорожке шагов. Но это им не помешало обойти действующих чемпионов России.

Еще один российский дуэт — Аннабель Морозов и Андрей Багин — катались лучше, чем в Америке, но на оценках это не отразилось. Пара получился примерно те же баллы, что и на предыдущем этапе (68,45) и пока только шестые.

Мужчины пока не радуют

Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 100,64

2. Денис Васильев (Латвия) — 89,76

3. Джейсон Браун (США) — 89,39

4. Сун Сато (Япония) — 87,82

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 85,05

6. Киган Мессинг (Канада) — 85,03

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 84,47

8. Артур Даниелян (Россия) — 76,81

9. Андрей Мозалев (Россия) — 68,77

10. Ромен Понсар (Франция) — 66,38

11. Габриэль Франгипани (Италия) — 66,33

12. Кевин Аймо (Франция) — 63,98

Для Артура Даниеляна предыдущий этап «Гран-при» вышел неудачным — лишь десятое место. Сейчас получилось чуть лучше — восьмое место после короткой программы. Начал Артур мощно — четверной сальхов, каскад тройной лутц+тройной тулуп. И как будто расслабился после сильной первой половины программы — и упал с тройного акселя. Это отметила и Евгения Медведева, которая комментировала мужскую короткую программу на Первом канале.

«У Артура очень техничный тройной аксель. Падение выглядело так, что он уже будто расслабился. Первая половина программы была блистательной, все было хорошо, технику набрал высокую. Этот тройной аксель — с недокрутом, он пошел на него уже не туда. Надеюсь, что все хорошо. В произвольной программе возможно, что такое падение могло помочь. Оно бы показало, что у тебя больше нет права на ошибку», — отметила Медведева.

А вот у Андрея Мозалева не получилось ничего — ошибки были на всех прыжковых элементах. Сначала чемпион мира среди юниоров допустил степ-аут на четверном тулупе, потом упал с четверного сальхова и остался без каскада, а затем упал и с тройного акселя. В результате он набрал совсем скромные 68,77 балла за свое выступление и лишь девятое место.

Евгения Медведева поддержала фигуриста после неудачного проката, отметив, что Андрею всего 18 лет: «Откровенно неудачное выступление у Андрея Мозалева, но хочу напомнить, что юноше 18 лет и это его первый взрослый сезон. Первый этап «Гран-при». Уверена, что у него все еще впереди. Нужно набраться опыта, совладать с нервами, выходить и рвать этот лед. Он очень талантливый парень, очень пластичный. И катается он очень красиво. Хочется, чтоб у него все получилось.

Уверена, что тройной аксель он исполняет с закрытыми глазами. У меня не было такого опыта — я не наблюдала его на тренировках. Но видно, что его прыжки техничные, как он уверенно на них заходит", — сказала Медведева.

Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев откатался без падений. Но удачным прокат назвать не получится. Он прыгнул каскад четверной тулуп+тройной тулуп, тройной лутц и двойной аксель вместо тройного. Алиев получил 85,05 балла за свой прокат — это его лучший результат в сезоне.

Сам Дмитрий понимает, что далек еще от оптимальной формы. Об этом упомянула и Евгения Медведева в трансляции: «Перед выездом Димы на это соревнование, я брала у него интервью, Я спрашивала про его подготовку. Он рассказал, что у него с четвертными прыжками дела обстоят не очень. Есть такой термин «прыжки разваливаются». Вроде ты их делаешь годами, все как обычно, но что-то не то. Но только время все расставит по местам», — рассказала Медведева.

Сам Алиев отметил, что двойной аксель, разумеется, не планировался. В произвольной Дмитрий собирается пойти на два четверных. «Двойной аксель не был запланирован, это ошибка, моя. Если честно, сейчас, по быстрому анализу, начал к себе прислушиваться, когда надо было просто идти и делать. В целом я удовлетворен работой и очень рад, какую получил вторую оценку, но это не предел, просто стартовый шаг. Запланированный контент в произвольной — лутц и тулуп, два четверных», — рассказал фигурист.

Но Дмитрий еще может побороться за медали — ведь плотность между 2 и 5 местами достаточно высокая — представитель Латвии Денис Васильев откатался чисто и с результатом 89,76 балла занимает вторую строчку, а американец Джейсон Браун, который ошибся на тройном акселе, (89,39) — третью.

А вот лидер — японец Юма Кагияма — набрал солидные 100,64 балла. Он исполнил два четверных — сальхов в каскаде с тройным тулупом и одиночный квад тулуп. Но все же произвольная программа все расставит по своим местам.

Бойкова и Козловский с ошибкой, но с солидными баллами

Пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 77,17

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 73,02

3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 71,84

4. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 70,15

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 64,60

6. Камиль Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 55,25

7. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 52,26

8. Колин Керевен/Ноэль-Антуан Пьер (Франция) — 51,93

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев ворвались в серию «Гран-при», завоевав бронзу на первом же взрослом этапе. Во Франции у пары есть все шансы не просто оказаться в призах, но и завоевать путевку в финал «Гран-при». И в короткой программе они сделали хорошую заявку на успех — исполнили без грубых ошибок все элементы, получили хорошие 73,02 балла и стали вторыми — сразу же за действующими чемпионами Европы.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский смотрелись увереннее, чем на предыдущем этапе. Выступить совсем без ошибок не удалось — партнерша допустила помарку на тройном сальхове, приземлив его через тройки. Но в остальных элементах оба партнера действовали уверенно — и все сделали на хорошие плюсы.

Как итог — солиднейшие 77,17 балла. Для сравнения — действующие чемпионы мира за короткую программу в Токио набрали 78,40 балла. И это при чистом прокате. Теперь еще больше хочется увидеть чистое исполнение постановки под «Лебединое озеро» от Александры и Дмитрия.

А пока Бойковой и Козловскому предстоит выступить с произвольной программой. Конкуренция на этапе во Франции ниже, чем в Лас-Вегасе. В случае победы на турнире чемпионы Европы гарантируют себе участие в финале «Гран-при».