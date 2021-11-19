Последний шанс Косторной заявить о себе перед чемпионатом России. Какие интриги таит «Гран-при Франции»?

Русского финала уже не будет, но за квоты мы бороться должны.

Пока с этапа в Японии и России снимались звезды первой величины, из информационного поля выпал другой этап чемпионской серии «Гран-при» по фигурному катанию — французский. И на турнире в Гренобле выступят все, кто ранее планировал, — от Анны Щербаковой с Аленой Косторной до Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. У сборной России во Франции очень боевой состав во всех видах, и как минимум за медали мы точно должны будем бороться. Но ближе к концу серии важно смотреть на результаты конкретных этапов в разрезе борьбы за финал. И в этом плане у нескольких наших спортсменов нет права на ошибку.

Косторная должна становится минимум второй

У женщин важнее всего во всех смыслах будет выступление Алены Косторной. Во-первых, она пока так и не выдала в этом сезоне чистые уверенные прокаты и пока что выглядит главным аутсайдером в олимпийской гонке. Стартов перед чемпионатом России, возможно, для нее больше и не будет, поэтому «Гран-при» Франции — последний шанс заявить о себе. На этапе в Канаде она со скрипом, но удержала третье место, поэтому в Гренобле для прохода в финал ей достаточно занять место на пьедестале не ниже второго. За победу с учетом набравшей форму Анны Щербаковой бороться будет не сильно возможно, а вот конкуренток в битве за серебро у нее минимум. Выделяются разве что третья наша участница Ксения Синицына, японка Вакаба Хигучи и американка Мэрайя Белл и Карен Чен. Но, во-первых, ни одна из них сейчас не на своем пике, во-вторых, даже в нынешнем своем состоянии Косторная все же сильнее.

Главное, чтобы медийный скандал, поднявшийся вокруг Алены после слов хореографа Даниила Глейхенгауза, не помешал девушке правильно настроиться на старт. Ведь пропуск финала «Гран-при» в олимпийский год сильно отбросит и так пошатнувшиеся позиции чемпионки Европы-2020. У Синицыной объективных вариантов бороться за финал нет. 17-летняя девушка многих покорила на Skate America своим скольжением, но в то же время заняла только пятое место. Поэтому для попадания в шестерку лучших ей нужно побеждать. А с этим явно не согласится Щербакова. Анна преобразилась на этапе в Италии и теперь попробует доказать, что возвращение четверного флипа — это не разовая акция. Возможно, команда Этери Тутберидзе пойдет на риск и вставит в прокат четверной лутц. В конце концов, дальше это делать чемпионке мира все равно придется, а турниров, где не стоит вся жизнь на кону, у нее дальше не будет.

При лучшем раскладе в финале «Гран-при» будет пять россиянок

Правда, ни при одном сценарии мы не сможем выйти на «русский» финал. Максимум, на который нужно ориентироваться, — это пять россиянок (помимо поехавших в Гренобль держим кулачки за Камилу Валиеву, Майю Хромых и Елизавету Туктамышеву). Японку Каори Сакомото от участия в домашнем финале уже никак не оттеснить. И все равно это будет историческое и фантастическое достижение, которое подтверждает наше доминирование в женском одиночном. Стоит поболеть и за молодую пару Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, которая в случае успеха на «Гран-при» Франции может также рассчитывать на финал и подтвердить наш элитный статус в этом виде пятой парой. Четыре наших главных дуэта попадут туда практически стопроцентно (Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже попали), еще одна квота у двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин/Хань Цун. А вот за последнее, шестое место ведут борьбу сразу несколько дуэтов.

Артемьева и Назарычев должны в Гренобле становиться вторыми (или выше), тогда финал практически гарантирован. Задача для них вполне решаемая, ведь потенциально помешать им это сделать при чистых прокатах могут только две пары — новый канадский дуэт Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд и американцы Алекса Книрим/Брендон Фрэйзер. Об остальных дуэтах нет даже смысла говорить — их уровень катастрофически отличается от уровня россиян. Особенно в сравнении с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Чемпионат Европы в Граце словно несет в себе некое проклятие, поскольку если проблемы испытывает Алена Косторная, то не все в порядке и у этих ребят. «Гран-при» в Гренобле — отличная возможность наконец-то хоть где-то одержать победу и вернуться в олимпийскую гонку. Из состава на Олимпиаду их пока не вычеркивают, но вот в качестве победителей не рассматривают уже давно. Зная амбиции что Александры, что Дмитрия, можно быть уверенными в их решимости это изменить.

В мужском одиночном и танцах серьезные конкуренты

Хочется верить, что решимость вернуть утраченные позиции будет и у Дмитрия Алиева. За финал он борьбу уже точно не ведет ни при каких раскладах — девятое место лишает его любых вариантов на проход в топ-6. Тем более ответственным будет для него старт в Гренобле, поскольку он будет последним для него крупным международным турниром в календарном году. Пора бы наконец-то показать, кто был лучшим во всей Европе всего-то полтора года назад! Правда, попасть в тройку Дмитрию будет архисложно. Японские вундеркинды Юма Кагияма и Шун Сато, а также мощная когорта лидеров по второй оценке — американец Джейсон Браун, Кевин Аймо, Киган Мессинг и Денис Васильев. У них технический набор заметно проще, чем у Алиева, в то же время они надежнее и меньше рискуют, поэтому подопечному Евгения Рукавицына нужны близкие к идеальным прокаты.

Второму нашему участнику среди мужчин Артуру Даниеяляну вряд ли помогут взобраться высоко даже чистые короткая с произвольной. Да и есть ли объективные шансы рассчитывать на хорошее выступление? Артура давно не было видно, а на двух последних стартах, где он выступил, еще один герой Граца-2020 явно не впечатлил. Остается надеяться разве что на Андрея Мозалева, для которого этап во Франции будет дебютным в карьере. Кто знает, может, чемпион мира среди юниоров сразу же войдет в мировой топ? Между прочим, Кагияма, которого он обыграл на ЮЧМ в марте 2020 года, уже давно в него входит. Лучше прочих об отличиях между юниорскими и взрослыми стартами знают Александра Степанова и Иван Букин. В молодости они регулярно обходили французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, что сейчас уже едва ли возможно. Сейчас перед ними более прозаичная задача — занять следом за хозяевами второе место и обеспечить себе финал. Правда, наличие сильного дуэта из Канады вызывает тревогу.

Расписание этапа

19 ноября, пятница

15.00 Женщины. Короткая программа

17.00 Танцы. Ритм-танец

18.45 Мужчины. Короткая программа

20.45 Пары. Короткая программа

20 ноября, суббота

15.00 Женщины. Произвольная программа

17.10 Танцы. Произвольный танец

19.00 Мужчины. Произвольная программа

21.10 Пары. Произвольная программа

Время — московское

Российские участники

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев.

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына.

Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин.