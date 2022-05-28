Фигуриста Кондратюка призвали в армию. Чем это ему грозит?

Олимпийский чемпион стал бойцом спортроты, но, скорее всего, продолжит выступления в прежнем режиме.

Стало понятно, почему призер Олимпиады Александра Трусова улетела в отпуск на Мальдивы без своего возлюбленного — олимпийского чемпиона Марка Кондратюка. Пара в последнее время много времени проводила вместе, но сейчас подопечная Этери Тутберидзе продолжила отпуск без Марка. И это, скорее всего, не свидетельствует о проблемах в отношениях звездной пары фигуристов. Просто Кондратюку пришло время исполнить воинский долг. Он призван на действительную службу в Российскую армию. В наше неспокойное время подобная новость звучит тревожно. Но в действительности будущему сезону Марка в фигурном катании ничего не угрожает.

«Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигурист Марк Кондратюк призван в армию и будет проходить срочную военную службу в спортивной роте ЦСКА в подмосковной Балашихе», — говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба, которое приводит ТАСС. Ранее в рамках весеннего призыва более сотни кандидатов в сборные страны по разным видам спорта прибыли в распоряжение воинских частей. В ближайшее время им предстоит пройти курс молодого бойца и принять присягу, после чего они продолжат тренировки в прежнем режиме. Данная процедура является стандартной для наших спортсменов в последние девять лет.

40 часов подготовки

В настоящее время в Вооруженных силах России пять спортивных рот — в подмосковных Ватутинках, подмосковной Балашихе, Санкт-Петербурге, Самаре и Севастополе. Поскольку Кондратюк живет и тренируется в Москве, он фактически будет проходить службу рядом с домом и выпадет из тренировочного процесса всего на десять дней. С учетом того, что у фигуристов в это время года и так отпуск, Марк не пострадает ни в плане постановки программ, ни в плане подготовки к сентябрьским контрольным прокатам. Можно сказать, что у олимпийского чемпиона сейчас просто дополнительные сборы с проживанием в казарме. Кстати, вместе с Кондратюком призван еще один известный фигурист — Артур Даниелян.

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Призывники прошли медицинскую комиссию, профотбор, получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы), — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА. — В ближайшую неделю рядовые пройдут курс молодого бойца — 40 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке. Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы».

Без ущерба для спортивной карьеры

Срок действительной военной службы по призыву в нашей стране сейчас составляет 12 месяцев. Однако это огромное время для спортсменов, за которое без присмотра тренеров и без регулярных соревнований легко потерять форму. Поэтому по традиции после прохождения курса молодого бойца и присяги бойцы спортрот командируются в распоряжение Центра спортподготовки сборных России. А по факту едут домой и продолжают свою обычную жизнь — с той разницей, что оставшийся срок службы они юридически остаются солдатами со всеми вытекающими последствиями в случае нарушения дисциплины или каких-то неприятностей с законом. Кроме того, они должны быть готовы явиться в казарму по первому зову. Но, в принципе, это касается всех военнообязанных граждан РФ.

Для Кондратюка на этот срок ничего не поменяется даже в плане принадлежности к спортобществу — он и так тренируется у Светланы Соколовской на катке ЦСКА. Теоретически он может даже не прерывать на время службы учебу в вузе. Насколько справедлив подобный облегченный режим армейской службы для спортсменов — вопрос спорный. С одной стороны, есть примеры, когда элитные атлеты отдавали долг Родине в строевых частях и потом возвращались на топ-уровень. С другой — риск потерять восходящую звезду в момент перехода из юниорского во взрослый спорт слишком велик. Поэтому для кандидатов в сборные предлагается компромиссный вариант, который позволяет им не искать лазеек в законах и соблюсти все процедуры без ущерба для спортивной карьеры.