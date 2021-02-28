Одну из претенденток на чемпионат мира «утопили»? Как судят главный отбор этого сезона в фигурном катании

Анализ судейских протоколов на финале Кубка России: только цифры, скрины и никаких домыслов.

Кубок России. Финал. Короткая программа. Женщины

1. Камила Валиева — 88,71

2. Дарья Усачева — 79,12

3. Елизавета Туктамышева — 77,74

4. Майя Хромых — 73,77

5. Анна Фролова — 71,46

6. Алена Косторная — 70,14

Скажем сразу: по российским меркам судейство в короткой программе финала Кубка России не было скандальным или очевидно предвзятым. Вполне себе на уровне. Но дьявол, как известно, в деталях, и мы решили изучить оценки и видео в поисках любопытных и неожиданных фактов. Их хватило с лихвой.

Ученицы Тутберидзе: судейские вопросы остаются

Камила Валиева. Снова почти не к чему придраться. Даже тройной аксель многим в динамике прямого эфира показался двойным. Как и в случае с туктамышевским акселем, он был сделан практически без преротейшна — оборот до вылета составил четверть оборота на льду. Идеальная дуга вперед — наружу и докрученный прыжок. Даже каскад, который Камила сама раскритиковала, был докручен, и проблема там была только с траекторией полета в первом прыжке. Перетяжка, то есть смена ребра, которую Валиева делает перед тулупом, стала ее фирменным стилем и, как говорил «СЭ» судья ISU Алексей Белецкий, правилами не запрещена.

Еще одна, как мы писали ранее, скрытая героиня финала Кубка России — Дарья Усачева. Недаром ее разминку в зале Первый канал показывал подряд в течение 10 минут — и даже появление в зале Алены Косторной не смутило операторскую группу. Как оказалось, по делу: Усачева в итоге обогнала свою взрослую соперницу на 9 баллов.

Как получились 79,12 Усачевой, которая в микст-зоне сама вспомнила о следующем, взрослом сезоне — олимпийском? Это, кстати, не личный рекорд. На втором этапе Кубка России Дарья получала и больше — 80,39.

Ключевой момент в технической части программы у Даши — лутц. Видно, что она борется с собой и пытается выкрутить ногу так, чтобы поймать внешнее ребро на отрыве. Но мы все, если еще не лишились зрения, вынуждены констатировать — это в очередной раз не получилось сделать правильно. Никаких кардинальных отличий по сравнению с прошлыми лутцами мне обнаружить не удалось. Но судьи поставили фигуристке за лутц +3 и +4, что вылилось в +1,89 в GOE. Это рекорд на этом элементе в короткой программе Усачевой.

Лутц Усачёвой в КП финала Кубка России. pic.twitter.com/SxzpdwAMgM — Lublineс93 (@Lublinec931) February 27, 2021

В этом сезоне в коротких программах ученице Тутберидзе лишь однажды ставили на лутце вполне заслуженный восклицательный знак — на третьем этапе Кубка России в Сочи. Вот этот лутц. Как говорится, найдите десять отличий.

Компоненты Усачевой — тоже тема, заслуживающая внимания. Многие отметили, что 14-летняя хабаровчанка получила ровно столько же, сколько и Косторная — 36,16. Оставим это без комментариев: компоненты — субъективная материя, кому-то кажется, что Усачева лучше презентует программу и, может быть, даже владеет коньком, кому-то — нет. Сконцентрируемся на динамике — и здесь снова у Усачевой рекорд! На этот раз — в компонентах. Они растут по ходу сезона очень плавно, но неуклонно: 34,60 — 35,48 — 35,68 — 36,16 (два этапа Кубка, чемпионат России и финал Кубка). Что сказать — отмечаем тонкую работу судей по подготовке к следующему международному сезону.

Косторная vs Туктамышева — вопросов нет

По Алене Косторной мало что можно добавить к судейским оценкам (70,14). По поводу спорного каскада приведу слова заслуженного тренера России Татьяны Мишиной, которая смотрела прокаты в микст-зоне вместе журналистами. Она сказала: «Второй прыжок должны засчитывать». Надеюсь, ее мнению мы можем верить. Недокрут на флипе был градусов 45, но его хватило, чтобы усложнить выезд. Алене пришлось ловить баланс, и из-за этого время и скорость на второй прыжок были упущены.

Вопросы, кстати, могут возникнуть по лутцу Алены — в момент удара коньком по льду ребро явно внешнее, но, поскольку чемпионка Европы несколько проворачивает толчковую ногу на льду, к моменту отрыва обеих ног ребро уже не столь очевидное. Но, наверное, здесь восклицательный знак куда менее логичен, чем у Усачевой.

Лутц Алёны Косторной, на которую смотреть больно( pic.twitter.com/E22zBLwvFj — Lublineс93 (@Lublinec931) February 28, 2021

Баллы Елизаветы Туктамышевой тоже сомнений не вызывают. Она наконец получила то, на что накатала, — и разговоры о сдерживании вряд ли уместны. Тройной аксель действительно докручен, на тулупе реальная q, лутц действительно близок к идеалу. Компоненты 36,08 — самые высокие в этом сезоне, это на 0,7 балла выше, чем на чемпионате России. 77,74 балла в сумме Лиза не получала два года, исключение — лишь питерские соревнования, где Императрицу «грибуют» по максимуму. Но, по сути, в компонентной части это личный рекорд фигуристки — и очень вовремя.

Утопили ли Нугуманову?

Больше всего, на первый взгляд, удивили оценки Елизаветы Нугумановой. Ученица Евгения Рукавицына имела полное право ехать на чемпионат Европы как третья среди взрослых на чемпионате России — но лишилась возможности из-за хорватских властей. После короткой программы вчера она была на редкость смела — сказала, что надеется до последнего на поездку на мир. По сути именно Лиза была «третьей силой», которая могла вмешаться в борьбу Косторной и Туктамышевой. И по тому, как проявила себя, по крайней мере, одна из участниц этой борьбы, шансы после субботы у Елизаветы должны были остаться.

Но — 65,58 балла. Утопили?

Скажем так: ее прокат действительно был хуже того, что на чемпионате России (73,26). Но разница реально существенная — 7,68 балла. Многие справедливо указывают на недокруты Нугумановой, которыми она грешит. Вчера ей поставили недокруты на тройном лутце и втором риттбергере в каскаде и отметили q на первом риттбергере. Чистым, по сути, получился только двойной аксель.

Можно сказать однозначно — Нугуманову отсудили очень строго. У судей было сразу несколько пограничных ситуаций — и они во всех сделали выбор в пользу большей жесткости. Вот конкретные примеры. На лутце действительно есть очевидный недокрут примерно в 90 градусов. Но стоит ли он «галки» или все же q? Поставь судьи q — и сохранилась бы базовая стоимость прыжка, а значит, Лиза получила бы минимум на 1,18 балла выше, да и оценки судей повысились бы. Вот приземление на лутце вчера...

Приземление на лутце Нугумановой вчера. Здесь — недокрут. pic.twitter.com/3kD46TJaKV — Lublineс93 (@Lublinec931) February 27, 2021

... и в Челябинске — согласитесь, разница не кажется критичной.

Приземление на лутце Нугумановой на ЧР в Челябинске. Здесь — всё чисто, без q. pic.twitter.com/4bnNr8WK1m — Lublineс93 (@Lublinec931) February 27, 2021

Или каскад риттбергер + риттбергер. Посмотрите на реакцию Лизы на этот каскад в декабре, она говорит все за себя. И там действительно преротейшны в районе пол-оборота.

Нугуманова в шоке от преротов на своих риттбергерах на чемпионате России. pic.twitter.com/Jc8a6C1uxA — Lublineс93 (@Lublinec931) February 27, 2021

Однако в протоколах все чисто. Похожие недокруты на финале Кубка — и q, и «галка». Хотя вполне можно было поставить «ничего» и q.

Результат Елизаветы Нугумановой на чемпионате России. pic.twitter.com/6cPJshzuKV — Lublineс93 (@Lublinec931) February 27, 2021

Отвечая на вопрос выше — не «утопили», но «придержали». На несколько баллов.

У мужчин — аномалии

Ну и отдельно надо сказать об оценках мужчин. Хотите забавный факт для затравки? Практически у всех мужчин компоненты по сравнению с чемпионатом России выросли. Кроме Игнатова, который завалил вчерашнюю короткую — все логично. И... Евгения Семененко. Победителя короткой программы и юниорского первенства России, которое прошло между национальным чемпионатом и нынешним турниром! При том, что в короткой программе на чемпионате он занял 11-е место. Здесь — первое. И все равно — потеря 0,2 балла. Вот уж про кого можно затягивать песню о сдерживании. У остальных — прибавка, у кого по несколько десятых, а у Кондратюка (восьмое место против третьего) +1,4.

Плюсовые прыжки со степ-аутом — какое-то новое ноу-хау русской фигурки. Вчера Дмитрий Алиев получил за четверной тулуп +0,38 при -3 от одного судьи и +2 от другого. И несмотря на все это, у него девятое место! Истории про то, что наши мужчины начали наконец тащить, видимо, оказались преждевременны.

10 человек в 12 баллах, и все они весьма высоки для такого уровня прокатов, который был явлен миру вчера. Парни, кажется, реально не хотят на чемпионат мира — они об этом говорили и в интервью, закрываясь фразами типа «я борюсь за лучшие прокаты». Множество ошибок подтвердило ту же «разруху в головах». И вот это отсутствие максимализма грустно — особенно на фоне, к примеру, лыжника Александра Большунова, который в эти же секунды выигрывал свое первое золото чемпионата мира, а затем яро доказывал право бежать во всех гонках турнира.

А вот кем фигуристы будут возвращать третью квоту на Олимпиаду? Если что-то от воскресенья и нужно — то это смена пассивного настроя.

Финал Кубка России. Расписание



28 февраля

14:00 Мужчины. Произвольная программа

16:15 Пары. Произвольная программа

17:50 Женщины. Произвольная программа

20:00 Танцы. Произвольный танец

1 марта

13:45 Юноши. Короткая программа

15:30 Девушки. Короткая программа

17:15. Пары. Юниоры. Короткая программа

19:30 Танцы. Юниоры. Ритм-танец

2 марта

13:00 Юноши. Произвольная программа

15:00 Девушки. Произвольная программа

17:00 Пары. Юниоры. Произвольная программа

19:25 Танцы. Юниоры. Произвольный танец